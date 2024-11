藤井 風のアジアアリーナツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』が、10月26日にシンガポール・Indoor Stadiumにてスタート。2公演目のライブがクアラルンプール・Axiata Arenaにて11月2日に行われた。 参考:【画像】藤井 風、“ヒンドゥー教の聖地”でリラックス 現時点で12月14日の韓国・ソウルまでの公演が発表されている今回のツアー。「Malaysia I feel you in m