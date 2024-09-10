【「HUNTER×HUNTER」最新話掲載記念！ ざっくり復習スペシャル！】 実施期間：9月4日～10月13日 集英社は、同社のコミック配信サービス「少年ジャンプ＋」及び「ゼブラック」にてマンガ「HUNTER×HUNTER」の一部エピソードを無料公開するキャンペーンを実施している。実施期間は9月4日から10月13日まで、順次無料開放となる。 本キャンペーンは