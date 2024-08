Googleは7月30日(米国時間)、「Google Workspace Updates: Gemini in the side panel of Google Drive introduces a new PDF viewing experience」において、Google DriveでPDFファイルを表示しながらGeminiサイドパネルを操作できるようになったと伝えた。Geminiサイドパネルを用いた新たなPDF表示エクスペリエンスが実現されており、ユーザーはGeminiによってPDFをより効率的に操作できるようになる。Google Workspace Updates: