大手グルメサイト「食べログ」は2005年のサービス開始以降急成長し、利用者数は1850万人で飲食店予約サービスの1位になっている（ニールセン デジタル2022年6〜7月）。当時カカクコム代表だった穐田誉輝さんはなぜ食べログを始めたのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが書く――。※本稿は、野地秩嘉『ユーザーファースト 穐田誉輝とくふうカンパニー 食べログ、クックパッドを育てた男』（プレジデント社）の一部を再編集し