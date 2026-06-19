MUSINSA、日本代表3名が世界のクリエイターと競い合う「X THE LEAGUE」とコラボ～対象ブランドの初日取引額が前年同期比7倍を記録～

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」は、現在開催中の夏の大型グローバルセール「MUSINSA MONSTER SALE」（2026年6月14日（日）～6月24日（水））において、グローバルコマースリーグ番組「X THE LEAGUE」とのコラボレーションにより、対象ブランド「MUSINSA STANDARD WOMAN」の初日取引額が前年同期比7倍を記録したことをお知らせいたします。さらに、セール全体の取引額も開催初日から3日間で前年同期比486%と大幅に伸長しております。

こうした好調の背景には、韓国ファッションブランドが持つ魅力と、日本のクリエイターならではの感性・スタイリング力を掛け合わせることで、日本のお客さまにとって身近で取り入れやすい韓国ファッションをお届けできたことがございます。さらに、単なる購買にとどまらず、応援しながら楽しめる参加型のショッピング体験を提供できたことも、初動の大きな反響につながっています。

■X THE LEAGUE（エックス・ザ・リーグ）について

「X THE LEAGUE」は、ENAを含む世界16地域のグローバルOTTプラットフォームで配信予定のグローバルコマースリーグ番組です。9地域を代表する40名のトップクリエイターが参加し、ファンによる実際の購入実績（売上額）をもとに順位を競うリアリティ番組で、日本からは3名のクリエイターが参戦いたします。X THE LEAGUE特設ページにて提供されるプロモーションコードをご利用いただくことで、対象商品をMONSTER SALEの割引価格からさらに30%OFFでご購入いただけます。

- 特設ページ：https://global.musinsa.com/jp/promotion/mssgl_xtl/xtl

■X THE LEAGUEに日本代表として挑むクリエイター3名

SANA（GENKING.）さん

Instagram: @_genking_

綺麗ちゃん（キーちゃん）さん

Instagram: @kyiiripu.friedegg

いよちゃんさん

Instagram: @iyo_chan_

■MUSINSA MONSTER SALEについて

- セール期間：2026年6月14日（日）19:00 ～ 6月24日（水）23:59- MONSTER SALE 特設ページ：https://global.musinsa.com/jp/promotion/monsterss26/sale- X THE LEAGUE特設ページ：https://global.musinsa.com/jp/promotion/mssgl_xtl/xtl

※X THE LEAGUE特設ページにて提供されるプロモーションコードをご利用いただくことで、対象商品をMONSTER SALEの割引価格からさらに30%OFFでご購入いただけます。

■MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームで、韓国発のユニコーン企業の一社として世界的に注目を集めています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアを開設し、日本を含む世界13の地域でサービスを展開しています。ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな成長と新たなカルチャーの創造に取り組んでいます。