テラチャージ、「父の日ドライブ応援キャンペーン」開始

Terra Charge 株式会社

EV（電気自動車）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、当社は、週末のお出かけ需要が高まる父の日シーズンに合わせ、EVユーザー向けに6月20日（土）、6月21日（日）「父の日ドライブ応援キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、ショッピングモールや家電量販店など、お出かけ先に設置されたテラチャージの充電スタンドを活用し、家族が買い物を楽しんでいる間に充電を完了できる“高タイパ（タイムパフォーマンス）”なEV体験を提供します。充電待ちのストレスを軽減し、父の日の大切な休日をより充実した時間として過ごしていただくことを目的としています。

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、週末の充電スタンド探しや充電待ち時間に伴うストレスを軽減し、家族との時間をより有効に活用できる新しいEVライフスタイルの提案として実施されます。いつものドライブコースを少し変えるだけで、よりスマートで効率的な父の日のお出かけを体験いただけます。



■キャンペーン期間

利用可能期間：2026年 6月20日（土）・6月21日（日）



■内容

プロモコード：PAPA300

対象：全施設の急速充電器 / 300円割引



■利用方法

充電開始前に、Terra Chargeアプリ内の入力画面でプロモコードを入力してください。



■注意事項

※今週末限定の特典となります。お早めにご利用ください。

※必ず充電を開始する前に入力をお済ませください。

本キャンペーンの開催に伴い、弊社宣伝キャラクターである「テラチャージくん」のX（旧Twitter）アカウントでもキャンペーンの告知を実施しております。

お得な情報や充電器の活用術などを発信しておりますので、ぜひ併せてご確認くださいませ。

テラチャージくんX： https://x.com/TerraChargekun

テラチャージくん

■ 現在、業界最安値水準（※1）のお得なキャンペーンも実施中

EVユーザーの皆さまにより気軽で安心してご利用いただける環境を提供するため、超急速充電器および普通充電器の料金を、主要事業者との比較において業界最安値水準（※1）となる特別価格で期間限定提供しています。併せてご利用いただけますのでどうぞこの機会にお得に使ってみてくださいませ。

（※1）当社の「業界最安値水準」とは、全国で1,000口以上の充電器を統一価格で提供する事業者の料金体系を基準とした位置づけを指します。

＜詳細はこちら＞

https://terra-charge.co.jp/press-release/20250929/

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

当社は今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速してまいります。



特に、今回のような専門店など、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://hrmos.co/pages/terra-charge

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/