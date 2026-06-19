YouTubeチャンネル「つばめ投資顧問の長期投資研究所」登録者20万人を突破

つばめ投資顧問合同会社

つばめ投資顧問合同会社（本社：千葉県袖ケ浦市、代表：栫井 駿介）が運営するYouTubeチャンネル「つばめ投資顧問の長期投資研究所」は、2026年6月18日、チャンネル登録者数20万人を突破しましたことをお知らせいたします。

2019年10月の本格始動以来、当チャンネルは「短期の値動きを当てる」のではなく、企業の本質的価値を見極める長期投資の考え方と、個人投資家が自ら学び判断する力を一貫して発信してきました。視聴者の皆様と共に学ぶ姿勢が支持を集め、このたびの大台到達に至りました。日頃よりご視聴・ご支援いただいている皆様に、心より御礼申し上げます。



▶ チャンネルはこちら： http://www.youtube.com/@Tsubame104(http://www.youtube.com/@Tsubame104)

■ 20万人に支持された理由 ― つばめ投資顧問のポリシー

当チャンネルが大切にしてきたのは、流行りのテーマや短期的な儲け話ではなく、投資の「本質」を伝えることです。その根底には、創業以来変わらない2つの軸があります。

1. 長期投資

「投資の鍵は企業の"価値"を見抜くこと」。当チャンネルは、株価という"価格"の上下を当てにいくのではなく、企業の事業内容や財務を読み解く企業分析を軸に、腰を据えた長期投資の方法を解説しています。社名の「つばめ」には、雨のときに低く飛び、やがて高く舞い上がる姿を長期投資に重ねた想いが込められています。

2. 個人投資家の学び

当チャンネルが目指すのは、答えを与えることではなく、個人投資家が自分自身で考え、判断できる力を身につけることです。個別企業の分析や投資のコツを分かりやすく発信し、視聴者・会員とともに知見を出し合う「集合知」を育てながら、誰もが納得して投資と向き合える学びの場づくりに取り組んでいます。

これらの根底にあるのが、「長期投資で一人でも多くの人を幸せにする」というミッションです。20万人突破はその実現に向けた通過点であり、これからも長期投資と個人投資家に寄り添った発信を続けてまいります。

■ 代表 栫井 駿介 コメント

「20万人もの方々にチャンネルを応援していただけたことに、深く感謝しております。私たちが一貫してお伝えしてきたのは、短期的に儲ける方法ではなく、企業の価値を見極めて長く付き合うという投資の本質と、個人投資家ご自身が学び判断する力です。これからも長期投資と個人投資家に寄り添い、『長期投資で一人でも多くの人を幸せにする』というミッションを実行してまいります。」



栫井 駿介（かこい しゅんすけ）／つばめ投資顧問 代表



日本証券アナリスト協会 認定アナリスト。1986年、鹿児島県生まれ。東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問を設立。大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。著書に『1社15分で本質をつかむ プロの企業分析』（クロスメディア・パブリッシング）、『買った株が急落してます！売った方がいいですか？』（ダイヤモンド社）など多数。

■ チャンネル概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20009/table/34_1_1f2a7b8b13c67184dfd60ecb542084dd.jpg?v=202606191152 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/20009/table/34_2_d31d95a8cc5e70d365c9778829a748f8.jpg?v=202606191152 ]

つばめ投資顧問合同会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://tsubame104.com/お問い合わせ(https://tsubame104.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B)

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