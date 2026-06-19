【2026年7月30日（木）開催・無料Webセミナー】【強制適用開始迫る】新リース会計基準セミナー～新基準のおさらいと、専門家による実務13テーマ座談会～

株式会社マルチブック

クラウド型ERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区／代表取締役社長：渡部 学）は、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社（東京都港区、代表取締役：梶川 融 氏）との共催にて、2026年7月30日（木）に無料Webセミナー「【強制適用開始迫る】新リース会計基準セミナー ～新基準のおさらいと、専門家による実務13テーマ座談会～」を開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.multibook.jp/seminar_updates/12488/

2027年4月から始まる新リース会計基準の強制適用まで、もっとも早い3月決算企業では残すところ約9ヶ月となりました。「いつまでに何を終えておくべきか」「自社は何をどこまで進めるべきか」「他社はどう判断・対応しているのか」と迷われている経理・財務ご担当者は多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社の専門家をお招きし、新リース会計基準の全体像を改めて押さえたうえで、実務上よくご質問をいただく 13のテーマ について、座談会形式で具体的に掘り下げます。不動産賃借・契約書管理・社宅・金型・変動リース・監査法人との事前協議・逆算対応スケジュール など、現場のリアルな論点を、専門家による座談会を通して整理する1時間です。

＜開催概要＞

- 日時：2026年7月30日（木）15:00~16:00- 開催形式：Webセミナー（Zoom/事前登録制）- 費用：無料

＜このセミナーのポイント＞

- 新リース会計基準の主要変更点と財務・業務への影響を整理- 実務上判断が分かれる論点（リース識別・期間見積り等）を解説- 適用に向けた対応方針および準備の進め方を提示

＜このような方におすすめです＞

- 新リース会計基準の対応スケジュールに不安がある経理・財務ご担当者- 他社がどう判断・対応しているのかを知りたい方- 店舗を多数運営されている業態（小売・飲食・サービス業など）で、リース契約の量が多く対応に不安をお持ちの方- 国内外の子会社を含めた新リース会計基準の対応にお悩みの方- 「今からでも間に合わせる」ための具体的な対応スケジュールを知りたい方

＜アジェンダ（予定）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15843/table/262_1_9d127cf3e0c5982ae109e59716374795.jpg?v=202606191151 ]

＜登壇者紹介＞

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社

パートナー／公認会計士

竹村 光広 氏

大手会計事務所にて監査・税務業務に従事した後、2009 年から国際会計基準審議会（IASB）に出向し、 プロジェクトマネジャーとして、IFRS 基準設定業務に従事。2012 年から 2018 年まで IFRS 財団アジア・オセアニアオフィスの初代所長に就任し、アジア・オセアニア地域におけるIFRS適用促進やIFRS基準に係るリサーチ業務をリードする役割を務める。2022年10月から太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社に入社し、日本企業のIFRS 適用支援の他サステナビリティ情報審査人としてサステナビリティ情報開示支援などに従事。

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社

シニアアソシエイト／公認会計士

太田 海里 氏

2022年公認会計士登録。 大手監査法人にて、主に上場会社の会計監査業務に従事。

その後、経営コンサルティング会社にて、主に中小企業に対する事業再生コンサルティング業務（財務デューデリジェンス及び事業計画策定）に従事した。

2023年12月より太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社に入社し、上場準備コンサルティング業務や会計アドバイザリー業務に従事している。

株式会社マルチブック

代表取締役社長／公認不正検査士(CFE)

渡部 学

半導体商社にて経理・コーポレートIT等の責任者を経て、海外の買収先のPMIに従事。その後アジアパシフィックのコントローラーを担う。帰国後は欧米の外資系企業のCFOとしてグローバル企業のリーダー職に従事。

2019年、株式会社マルチブックにCFOとして参画しM＆Aによる資金調達をリード。2021年CEO就任。20年以上のファイナンス分野での経験から、買収企業の制度/システム統合、グローバル資本再編による税務、クロスボーダーのオペレーションを得意とする。

▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルAI ERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/