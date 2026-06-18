売上1,500億円達成の節目に社員へ《御朱印帳》│スーパーマーケット「タイヨー」の記念品を「名工銘鈑」が企画・制作

名工銘鈑株式会社

印刷加工メーカーの名工銘鈑株式会社（本社：愛知県北名古屋市、代表取締役社長：田中俊行）は、スーパーマーケットを展開する株式会社タイヨー（本社：茨城県神栖市）が売上1,500億円達成を記念して社員向けに制作した記念品の企画・製造を担当しました。制作したのは、御朱印帳、御朱印帳バンド、アクリルクリップの計 18,000 点です。企業の節目を記念するとともに、日々現場を支える社員一人ひとりへの感謝を形にした取り組みです。

今回の記念品は、タイヨーのデザイナーさまが制作されたキャラクターデザインデー タをご提供いただき、当社にてそのデータをもとに製造いたしました。御朱印帳には複数のキャラクターがあしらわれており、そのうち人気上位3キャラクターはカラーで表現され、印象に残る仕上がりとなっています。御朱印帳バンドには「150 billion」の文字を配し、節目を象徴する仕様としました。また、同社の人気キャラクター「ねころっけ」をモチーフにしたアクリルクリップも制作し、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムに仕上げています。

【左】御朱印帳・表紙│タイヨーの人気キャラクター全20種をあしらったオリジナルデザイン。【右】背表紙│企業ロゴと「アマビエタコメちゃん」をデザイン。

【御朱印帳バンド】「150billion」の文字で節目を象徴するデザインに。【アクリルクリップ】文具としてだけでなく制服につけても可愛い。

御朱印帳に込めた感謝と節目の思い

記念品として御朱印帳が採用された背景には、従業員への感謝と、売上1,500億円達成の喜びを共有したいという思いがあります。御朱印帳は、長く手元に残る記念品であり、それぞれの使い方で親しんでもらえる点が評価されました。

（株式会社タイヨー 森田社長様）

展示会にてブースを拝見した際に、名工銘鈑様の丁寧で誠実なものづくりに惹かれ、今回の記念品制作をお願いしました。製品からは、細部まで大切に仕上げる姿勢が伝わり、日々会社を支えてくれている従業員へ贈る品としてふさわしいと感じました。従業員への感謝と1,500億円達成の喜びを分かち合いたいという思いを、この御朱印帳に込めています。御朱印帳は、伝統や文化を受け継ぎつないでいく印象があり、長く親しんでもらえる点に加え、個人のアイデア次第で用途が広がる可能性にも魅力を感じました。今回の品が、従業員一人ひとりへの感謝を届けるとともに、会社の節目をともに喜び合うきっかけになれば嬉しく思います。

（名工銘鈑株式会社 内山良）

名工銘鈑では、「どんなオリジナルでも対応する」という姿勢のもと、素材・加工・デザインの組み合わせを柔軟に提案しています。本件においても、キャラクターの魅力を最大限に引き出しながら、手に取った社員の皆さまに喜んでいただけるよう、細部に至るまでこだわり抜きました。大切な節目をお手伝いできたことを大変うれしく思っています。

名工銘鈑株式会社 企業情報

大手自動車部品メーカー様から数多くのご依頼をいただき、過酷な環境での信頼性を求められる自動車業界において、多くの信頼を得ております。 印刷・加工に関する知識や技術を磨き続け、多様な材料を用いた製品を提供することで、お客様の様々なニーズに対応しています。

moku-zakka :https://mokuzakka.theshop.jp/木製御朱印帳などを展開する新規事業ブランド「moku-zakka」

会社名：名工銘鈑株式会社

代表者：代表取締役社長 田中 俊行

設立：1958年4月7日

事業内容：印刷、加工、品質管理、技術開発

本社所在地：愛知県北名古屋市山之腰天神東3番地

会社URL：https://www.meiko-meihan.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/meiko_m1958/

EC：https://mokuzakka.theshop.jp/