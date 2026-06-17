アサヒ飲料「カルピス」とごっこ倶楽部がコラボレーション｜高校生の放課後を描く青春ショートドラマシリーズを配信開始

株式会社GOKKO

縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKO（本社：東京都、代表取締役：田中聡・多田智）は、アサヒ飲料株式会社の「カルピスウォーター」とコラボレーションし、“放課後”をテーマにした青春オリジナルショートドラマシリーズを2026年6月17日より順次公開いたします。

本企画では、多様な高校生たちのそれぞれの放課後と「カルピスウォーター」をテーマに、部活動、恋愛、花火大会、夏祭り、帰省、勉強、文化祭など、10代の日常に寄り添う青春エピソードをシリーズで展開します。

ドラマは、ごっこ倶楽部のTikTok・Instagram・YouTube・Xをはじめ、アサヒ飲料の各SNSアカウントなどでも配信予定です。

■企画概要

「カルピス」は、100年以上にわたり多くの人々の青春や日常に寄り添ってきたブランドです。

今回の取り組みでは、「わたしに帰ろう」という今期ブランドコミュニケーションテーマを基に縦型ショートドラマとして表現しました。

放課後の教室、部活動の帰り道、夏祭りの約束、進路に悩む夜--。何気ない日常の中にある喜びや葛藤、期待や不安を描きながら、視聴者それぞれの記憶にある“自分だけの青春”を想起させる物語を届けます。

■作品紹介

出演：佐々木ほのか『一軍女子の言えない秘密』

『一軍女子の言えない秘密』

学校では誰もが憧れる“一軍女子”のきらら。しかしその裏には誰にも言えない秘密があった。ありのままの自分を隠し続ける彼女が、本当の優しさと向き合う青春ラブストーリー。

出演：佐々木ほのか、後藤光輝、姫野ひなの（＃Mooove!）、吉本光里、根井深考、板垣一輝、上瀬一輝

監督・脚本：大内唯

■キャンペーン概要

作品公開にあわせて「カルピス」とコラボレーションした視聴者参加型キャンペーンを開催！カルピスウォーター(R)をプレゼントします！

■キャンペーン期間

2026年7月13日（月）～7月26日（日）23:59

■賞品

「カルピスウォーター(R)」PET500ml 1ケースを最大300名様

■キャンペーン詳細

「カルピス“水玉通信”」（@calpis_mizutama）にて発信

https://x.com/calpis_mizutama

■特設サイト

https://www.calpis.info/cw2026cp-houkago/

※応募条件・当選発表・注意事項などの詳細は、特設サイトをご確認ください。

■「カルピス」について

「カルピス」ロゴ

「カルピス」は1919年の発売以来、100年以上にわたり多くの人々に親しまれてきた乳酸菌飲料ブランドです。

“人と人とのつながり”や“こころの豊かさ”を大切にしながら、世代を超えて愛され続けており、現在では「カルピスウォーター」をはじめとするさまざまな商品を展開しています。

■「アサヒ飲料」について

アサヒ飲料ロゴ

社名：アサヒ飲料株式会社

住所：〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

設立：1982（昭和57）年3月30日

創立：1972（昭和47）年4月1日

就業者数：2,452名（2026年3月現在）

資本金：11,081,688,000円

事業内容：各種飲料水の製造、販売、その他関連業務

公式サイト：https://www.asahiinryo.co.jp/index.psp.html/

■株式会社GOKKOとは

株式会社GOKKO ロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は120億回超、SNS総フォロワー数は600万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

縦型ショートドラマ特化型スタジオ『studio505』

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

♧ YouTube：https://www.youtube.com/@gokko5club/

♧ X：https://x.com/gokko5club/

♧ 採用サイト：https://gokkoclub.jp/recruit/

♧ 縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」：https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。