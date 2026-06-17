DC Shoesより ”John Shanahan”の2ndシグネーチャーモデル「JS 2」がDROP。

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ボードライダーズジャパン合同会社



ストリートとスケートの境界をスマートに越える、John Shanahanの2ndシグネチャーモデル「JS 2」のDROP 2が登場。


SUPER SUEDE(TM)とメッシュを組み合わせたブラックアッパーに、ホワイトミッドソールとガムアウトソールを合わせた王道スケートカラーを採用。


DCのヘリテージを継承したシルエットに、タンウェビングテープやTPRジュエルロゴ、SUPER RUBBERの新設計アウトソールを搭載。


ハードなスケートセッションに応える機能性と、日常のスタイルに溶け込む洗練されたルックスを兼ね備えた一足。




JS2 _ BLACK / WHITE / GUM


DS262102　/ 002 　\19,800 (税込)


【Features】


　・SUPER SUEDE(TM), SUEDE × メッシュアッパーの多層パネル構造


　・タンの横ズレを抑制するタンセンタリングストラップを採用
　・HF Weld タンロゴディテール
　・TPR Jewel DCロゴ on Vamp
　・エンボスヒールパネル＆ヒールプル
　・足を包み込む厚みのあるフォームパッドタン＆履き口
　・踵周りのズレを抑制するEVAカップインソール
　・耐摩耗性に優れたSUPER RUBBERアウトソール
　・5mm丸紐が付属
【 Size 】24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 30 cm










『DC Shoes（ディーシー シューズ）について』
1994年、アメリカ・カリフォルニア州で誕生したDC Shoesは、スケートボード業界に強烈なインパクトと共に登場した。創始者であるケン・ブロックとデーモン・ウェイは、スケートボード、スノーボード、サーフィンにミュージックやアートを融合させ、90年代のストリートカルチャーを象徴するブランドとしてDCを確立。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリットは、これからもストリートをPUSHし続ける。



【 本件に関するお問い合わせ先 】


ボードライダーズジャパン　TEL： 0120-32-9190 　


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