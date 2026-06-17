DC Shoesより ”John Shanahan”の2ndシグネーチャーモデル「JS 2」がDROP。

ボードライダーズジャパン合同会社

ストリートとスケートの境界をスマートに越える、John Shanahanの2ndシグネチャーモデル「JS 2」のDROP 2が登場。

SUPER SUEDE(TM)とメッシュを組み合わせたブラックアッパーに、ホワイトミッドソールとガムアウトソールを合わせた王道スケートカラーを採用。

DCのヘリテージを継承したシルエットに、タンウェビングテープやTPRジュエルロゴ、SUPER RUBBERの新設計アウトソールを搭載。

ハードなスケートセッションに応える機能性と、日常のスタイルに溶け込む洗練されたルックスを兼ね備えた一足。

JS2 _ BLACK / WHITE / GUM

DS262102 / 002 \19,800 (税込)

【Features】

・SUPER SUEDE(TM), SUEDE × メッシュアッパーの多層パネル構造

・タンの横ズレを抑制するタンセンタリングストラップを採用

・HF Weld タンロゴディテール

・TPR Jewel DCロゴ on Vamp

・エンボスヒールパネル＆ヒールプル

・足を包み込む厚みのあるフォームパッドタン＆履き口

・踵周りのズレを抑制するEVAカップインソール

・耐摩耗性に優れたSUPER RUBBERアウトソール

・5mm丸紐が付属

【 Size 】24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 30 cm

『DC Shoes（ディーシー シューズ）について』

1994年、アメリカ・カリフォルニア州で誕生したDC Shoesは、スケートボード業界に強烈なインパクトと共に登場した。創始者であるケン・ブロックとデーモン・ウェイは、スケートボード、スノーボード、サーフィンにミュージックやアートを融合させ、90年代のストリートカルチャーを象徴するブランドとしてDCを確立。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリットは、これからもストリートをPUSHし続ける。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190

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