DC Shoesより ”John Shanahan”の2ndシグネーチャーモデル「JS 2」がDROP。
ストリートとスケートの境界をスマートに越える、John Shanahanの2ndシグネチャーモデル「JS 2」のDROP 2が登場。
SUPER SUEDE(TM)とメッシュを組み合わせたブラックアッパーに、ホワイトミッドソールとガムアウトソールを合わせた王道スケートカラーを採用。
DCのヘリテージを継承したシルエットに、タンウェビングテープやTPRジュエルロゴ、SUPER RUBBERの新設計アウトソールを搭載。
ハードなスケートセッションに応える機能性と、日常のスタイルに溶け込む洗練されたルックスを兼ね備えた一足。
JS2 _ BLACK / WHITE / GUM
DS262102 / 002 \19,800 (税込)
【Features】
・SUPER SUEDE(TM), SUEDE × メッシュアッパーの多層パネル構造
・タンの横ズレを抑制するタンセンタリングストラップを採用
・HF Weld タンロゴディテール
・TPR Jewel DCロゴ on Vamp
・エンボスヒールパネル＆ヒールプル
・足を包み込む厚みのあるフォームパッドタン＆履き口
・踵周りのズレを抑制するEVAカップインソール
・耐摩耗性に優れたSUPER RUBBERアウトソール
・5mm丸紐が付属
【 Size 】24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 30 cm
『DC Shoes（ディーシー シューズ）について』
1994年、アメリカ・カリフォルニア州で誕生したDC Shoesは、スケートボード業界に強烈なインパクトと共に登場した。創始者であるケン・ブロックとデーモン・ウェイは、スケートボード、スノーボード、サーフィンにミュージックやアートを融合させ、90年代のストリートカルチャーを象徴するブランドとしてDCを確立。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリットは、これからもストリートをPUSHし続ける。
【 本件に関するお問い合わせ先 】
ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190
https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/(https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/)
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