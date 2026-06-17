ARROVAがクリエイティブ制作を担当した「SHIBUYA MEGA WALL CRANE」が「デジタルサイネージアワード2026」で優秀賞を受賞

株式会社ARROVA

株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河合佑介、以下ARROVA）は、株式会社京王エージェンシー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中瀬真実、以下京王エージェンシー）および株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下Hakuhodo DY ONE）と連携して制作した「SHIBUYA MEGA WALL CRANE」が、「デジタルサイネージアワード2026」において優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

本作品は、KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールを舞台に、裸眼3D映像とCGI（フェイクOOH）を組み合わせた広告体験として制作したものです。なお、ARROVAは裸眼3D映像およびCGI映像の制作を担当しました。

■受賞概要

アワード名：デジタルサイネージアワード2026

受賞内容：優秀賞

作品名：SHIBUYA MEGA WALL CRANE

出展企業名：株式会社京王エージェンシー、株式会社Hakuhodo DY ONE、株式会社ARROVA

受賞作品は、デジタルサイネージアワード公式サイトにてご覧いただけます。

URL：https://digital-signage.jp/openevent/award/dsa2026-6

■デジタルサイネージアワードについて

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが主催し、公募したデジタルサイネージ作品の中から優秀な作品を選出・表彰することでデジタルサイネージ市場をさらに活性化していくことを目指すものです。作品募集は2026年4月6日（月）～5月8日（金）に、デジタルサイネージコンソーシアムサイト上で行い、6月10日(水)に開催された審査発表会でグランプリ1作品、準グランプリ1作品と優秀作品10作品が選出されました。

■「SHIBUYA MEGA WALL CRANE」について

「SHIBUYA MEGA WALL CRANE」は、SHIBUYA109に隣接する渋谷エリア最大級の縦型LEDビジョン「KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール」を、渋谷の街に現れた「巨大クレーンゲーム」に見立てた作品です。

文化村通り入口に位置し、地下鉄出口からも近い渋谷メガウォールの立地と、縦13.00メートル×横6.00メートルという画面特性を活かし、通行人が思わず見上げたくなる裸眼3D映像を制作しました。

裸眼3D映像では、クレーンゲームのアームが景品をつかみ、ビジョンの奥行きや飛び出しを活かして街へ現れるような驚きを演出しています。さらに、CGI映像ではクレーンがビジョンの枠を超え、実際の渋谷の街へ飛来するような表現を加えることで、街頭でのOOH体験とSNS上での映像体験をつなげました。

これにより、現地で見た人がスマートフォンで撮影したくなる体験と、SNSで見た人が「実際に渋谷で見てみたい」と感じる体験の両方を生み出すことを目指しています。

■本作品の特長

本作品の最大の特長は、情報を伝えるだけの広告ではなく、広告主の商品やブランドの世界観を“撮りたくなる主役”として見せられる点です。

渋谷メガウォールという媒体そのものを「巨大クレーンゲーム」として設計することで、通行人の視線を自然に引き寄せ、最後まで見たくなる構造をつくりました。また、無音の屋外広告枠であっても、クレーンアームのキャラクター性やコミカルな演出により、直感的に内容が伝わるクリエイティブを目指しています。

さらに、裸眼3D映像、CGI映像、SNS配信を組み合わせることで、街頭での注目とSNSでの拡散が相互に作用する仕組みを設計しました。ARROVAは、3DCGやCGIを活用したクリエイティブ制作の知見を活かし、リアルな街の体験とデジタル上の話題化をつなぐ表現づくりを担当しています。

＜会社概要＞

株式会社ARROVA https://www.arrova.co.jp/

ARROVAは、博報堂ＤＹグループの株式会社Hakuhodo DY ONEの子会社。国内初のゲームメディア専業マーケティングエージェンシー。ゲーム空間内に溶け込む「インゲーム広告」を始め、CGI・AR・ブランドゲームといった“バーチャル空間”と “リアル空間”とを接続させるエンターテイメント体験を生活者に提供しています。

- 広告販売事業：インゲーム広告、リワード型ゲーム内広告、ゲーム実況配信等のコンテンツ内広告- 広告クリエイティブ制作事業：ARコンテンツ制作、CGI動画制作- ゲーム制作事業：Fortnite/ROBLOX内独自ブランドゲームの制作、ブラウザゲーム制作- デジタルファッション事業：デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」の運営

代表者 ： 代表取締役 河合 佑介

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 ： 2023年8月1日

事業内容 ： ゲームメディアを用いたマーケティング支援/媒体・サービス開発

本件についてのお問い合わせ先

株式会社ARROVA

広報担当 E-mail：contact@arrova.co.jp