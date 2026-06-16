THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社は、中堅・中小企業の事業承継および M&A 市場に関する情報発信の一環として、『ワイハウ M&A・事業承継レポート』Vol.3 を発行いたしましたので、お知らせいたします。

1. 発行の目的

本レポートは、後継者不在に直面する中小企業の事業承継と、拡大する M&A 市場について、公的機関・政府統計および当社の適時開示等の一次情報に基づいて整理し、株主・投資家の皆様ならびに広く社会に情報提供することを目的としています。Vol.1（創刊号・2026 年 2 月 13 日開示）では事業承継の市場規模（需要側）を、Vol.2（2026 年 3 月発行）では上場企業 M&A の構造変化と PE ファンドの台頭（供給側）を扱いました。本号 Vol.3 は、需給双方に横断的に影響を及ぼすテクノロジー要因として「AI × M&A・事業承継」をテーマとしています。

2. 本号の主な内容

（1）AI 関連大型 M&A の出現：ソフトバンクグループによるアンペア・コンピューティング（約 9,730 億円・2025 年 3 月発表）および ABB ロボティクス事業（約 8,187 億円・2025 年 10 月発表）の取得など、AI 技術が M&A の中核テーマとなっている状況を整理。

（2）日本企業の AI 格差「三重構造」：生成 AI 業務利用率 55.2%（米国 90.6%・中国 95.8%）の国際格差、DX 取組率（大企業 96.1%／100 人以下 46.8%）の企業規模間格差、および DX 成果の質的格差を分析。

（3）AI × PMI（経営統合プロセス）の本格化：パナソニック コネクトの年間 44.8 万時間削減等の先進事例をもとに、PMI における AI 活用 5 領域を整理。

（4）政策環境の転換：DX 投資促進税制の廃止（2025 年 3 月）と「デジタル化・AI 導入補助金 2026」（3,400 億円）の始動、EU AI Act の 2026 年 8 月全面適用など、AI へ軸足を移す政策動向。

（5）WHDC グループの実践：AI 先進事例研究会の発足、グッドマン × アクロディアによる AI 漏水管理ソリューションの開発、第 1 四半期の売上高前年同期比約 2 倍・調整後 EBITDA 黒字確保など、M&A 後の AI バリューアップ実績を収録。

3. 配信

本レポートは、当社ウェブサイト（https://twhdc.co.jp）等にて配信いたします。

（ご留意事項）

本レポートおよび本お知らせは情報提供を目的としたものであり、特定の有価証券の取得勧誘・投資勧誘を目的としたものではありません。本レポートに記載した将来見通し等は、公表時点で入手可能な情報に基づく当社の判断であり、実際の業績は経済環境等の変動により大きく異なる可能性があります。なお、各取得（子会社化）等の詳細は、当該適時開示（TDnet）をご参照ください。

以 上

本件に関するお問い合わせ

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社（東証スタンダード市場・証券コード 3823）

東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル ／ TEL（03）4405-5460 ／ https://twhdc.co.jp