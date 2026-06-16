「花供養」蘭への感謝を未来へ

株式会社 河野メリクロン

シンビジウム（洋ラン）の品種改良・育苗・栽培・販売などの事業を展開する株式会社河野メリクロン（本社：徳島県美馬市、代表取締役社長：河野圭佑）は、設立月である6月に合わせ、長年育み研究を重ねてきたシンビジウムをはじめとする蘭への感謝を捧げる「花供養」を毎年執り行っています。本年は2026年6月16日（火）に執り行いました。

「花供養」の始まり ― 命を預かる者の葛藤と感謝

河野メリクロンでは、長年にわたるシンビジウム研究の中で、その生命力に着目し、株全体の恵みを活かした独自原料「シンビジウム全草エキス」を生み出しました。このエキスは、薬用育毛剤「蘭夢」シリーズをはじめとする美容・健康関連製品に活用され、多くの方々の美と健康に役立てられています。

その原料として使用しているのが、シンビジウム「グレートフラワー・マリーローランサン」です。

私たちは、この「グレートフラワー・マリーローランサン」を、花盛りの時期にあえて鉢から出し、株全体を活用してエキスを抽出しています。その工程に向き合うたび、命をいただくことへの「深い責任」と「感謝の気持ち」を抱いてきました。

『ただ原料として扱うのではなく、感謝の心をきちんと形にしたい』

その想いから始まったのが、この「花供養」です。

なぜ花を供養するのか ― 世界一の蘭を育てる企業だからこそ

私たちは日々、シンビジウムの育種や栽培に携わる中で、花を単なる「商品」ではなく、一つひとつの命として向き合っています。

特に「グレートフラワー・マリーローランサン」は、長年にわたる研究と品種改良の末に誕生した、河野メリクロンを代表するシンビジウムです。世界的にも高い評価を受けるこの品種は、私たちにとって単なる栽培植物ではなく、長年培ってきた技術と想いの結晶でもあります。

その花を原料として活用することは、植物が持つ可能性を最大限に引き出す挑戦である一方、命の恵みをいただくことでもあります。

だからこそ私たちは、その尊い命に感謝し、花供養という形で敬意を表しています。

美しい花を咲かせてくれたことへの感謝。

そして、多くの人々の美と健康に役立ってくれることへの感謝。

花供養には、植物の命を大切にし、その恵みを未来へつないでいきたいという、私たちの変わらぬ想いが込められています。

命への感謝を、未来へ

河野メリクロンは半世紀以上にわたり、シンビジウムと共に歩み続けてきました。

世界的な評価を受けるシンビジウムの育種・品種改良をはじめ、その研究で培った技術を活かし、薬用育毛剤「蘭夢（らんむ）」シリーズや化粧品、健康食品など、「美と健康」をテーマとした製品開発にも取り組んでいます。

その根底にあるのは「蘭を通じてすべての人を幸せにしたい」という変わらぬ想いです。

花供養は、日々向き合う植物の命に感謝し、その恵みを未来へつないでいくための大切な節目として続けてきました。

私たちはこれからも、蘭が持つ無限の可能性を信じ、その価値をより多くの方々へ届けることで、美しさと健康、そして心豊かな暮らしの実現に貢献してまいります。

株式会社 河野メリクロンについて

株式会社 河野メリクロンは、1965 年の創業以来「蘭を通じてすべての人を幸せにしたい」という想いのもと、シンビジウム（洋ランの一種）の育種・品種改良を基盤として、薬用育毛剤をはじめとする美容・健康関連製品の商品開発、花の展示販売や自社商品を購入できる観光施設「あんみつ館」の運営などを手掛けています。シンビジウムの育種・品種改良事業においては、これまでに累計600 品種以上を開発し、農林水産省品種登録制度への出願数は累計638品種にのぼるなど、世界トップクラスの育種実績を有しています。 園芸王国オランダで10 年に1 度開催される世界最大の園芸博覧会「フロリアード」では、2002 年・2012 年の2 度にわたり金賞を受賞しています。

蘭の研究で培った技術を活かし、薬用育毛剤「蘭夢（らんむ）」シリーズやスキンケア製品、蘭入り赤ワイン「らんの精」など、美と健康をテーマとした商品開発も進めています。また、SDGs の達成に向けて、環境に配慮した温室管理・地域との協働によるイベント開催・雇用創出など、持続可能な地域社会づくりにも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社 河野メリクロン

本社所在地：徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

代表取締役：河野 圭佑

創業：1965 年（設立：1977年）

事業内容：シンビジウム育種・生産・販売、育毛剤・化粧品・健康食品製造販売、観光施設運営

URL：https://www.kawano-mericlone.com

【参考リンク】

株式会社河野メリクロン 公式サイト https://www.kawano-mericlone.com

蘭夢 公式通販サイト https://ranmu.jp

Liffull公式サイト https://liffull.jp

あんみつ館 https://anmitsukan.com

Instagram

@ranmu_official

@liffull_official

@anmitsukan_tokushima

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

広報担当者：広報戦略室 新開

TEL 0883-52-2189（代表）／FAX 0883-53-9276

E-mail→ info@mericlone.jp