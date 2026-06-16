横田真悠、長濱ねる、中村里帆ら豪華俳優陣が競演！信頼度No.1の「VOCE2026上半期ベストコスメ」開幕

株式会社講談社

美容業界最大の祭典「ベストコスメ」の時期が今年もやってきました！ 今回エントリーされたコスメの総数はなんと、2383個。トレンド感や使い心地、肌実感はもちろんのこと、値段も含めた総合評価で「VOCE読者にぜひおすすめしたいコスメ」を美容のプロ72名が厳選。企画発足から3か月の期間をかけ「誰がどの製品に得点をいくら入れたか」まで明示した “ガチのランキング” でお届けします！

今回、誌面を華やかに彩ってくださったのは、横田真悠さん、長濱ねるさん、中村里帆さんの豪華俳優陣。3日間にわたって行われたモデル撮影は、長濱ねるさんからスタート。コスメの魅力を最大限引き出す持ち前の表現力で、撮影は予定よりも１時間以上早くスムーズに終了。撮影後、受賞コスメが勢揃いしたテーブルを見つめ「私もこれ買いました！」「このチーク気になってて……(ハート)」と、いち早くベスコスを楽しんでくれました。

二日目は、普段のメイク企画でもヘアメイクさんからの指名が多い中村里帆さんの登場。夏らしいスタイリングがずらりと並ぶなか、一見着こなしが難しい肩出しの衣装すらもかっよく纏ってしまう姿に、「骨格まで美人！」「肩のラインに見惚れる」とスタッフから絶賛の声が次々と。「こんなに褒めていただけるなら、チャームポイントにしようかな？（笑）」とかわいらしい一面も見せてくれました。もちろん、ベスコスらしい仕上がりを目指したメイクにもご注目ください！

そして最終日は、横田真悠さん（non-no専属モデル）。ドラマの撮影と生放送番組の合間を縫ってスタジオまで駆けつけてくれました。横田さんには、メイク部門の中でも最も注目が高まる「最優秀賞」を受賞したコスメでメイクをしていただいたのですが、「最優秀賞らしく華やかに」という編集部からのオーダーにも華麗に応え、シャッターが切られた１枚目から完璧な仕上がり！ 多忙ななかでも抜群の集中力で挑んでくれました。

今回は、そんなお三方にも「個人的ベスコス」を突撃インタビュー！ 本誌発売に合わせてVOCE公式SNSにて特別動画を公開予定です。お三方の美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用コスメとは……？ ぜひ本誌と併せてお楽しみください！

書籍情報

VOCE 2026年８月号

〈通常版〉\980

表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/43uTpE1

〈増刊〉\1100

表紙：岩瀬洋志 【amazon】https://amzn.to/4vH4myn

〈Special Edition〉\1100

表紙：浜辺美波 【amazon】https://amzn.to/4v2LZns

〈Special Edition増刊〉\980

表紙：KEY TO LIT 【amazon】https://amzn.to/49UKDTr

発売日：2026年6月22日（月） ※⾸都圏基準

発行元：株式会社講談社

※ネット書店が売り切れの場合はお近くの書店でご予約・ご購入ください。

特集・付録情報

信頼度No.1！

2026年上半期 VOCEベストコスメ

VOCE8月号は通常版と増刊とSpecial EditionとSpecial Edition増刊の4種類！

＜通常版＞

◆特別付録

【1】【2】【3】KANEBO

・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）

・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）

・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）

【4】【5】ダヴ

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）

伝説のノートがVOCEだけで復活！ スキンケアの“正解”がわかる

【6】石井美保さん監修 美肌ノート2026

◆貼り込み付録

【1】【2】【3】SHISEIDO

・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）

＜増刊＞

◆特別付録

【1】注目3ブランドの夏肌快適セット

１.トゥヴェール バランシング GA ローション モイスト（ミニボトル1本・18ml・約10回分）

２.ByUR バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト（ミニボトル1本・10ml・約20回分）

３.SHIRORU クレンジングオイル ブラック（2包）

【2】アクアレーベル

・アクアレーベル スペシャルジェルクリーム EX（ブライトニング）〈医薬部外品〉（18g・朝晩使用で約6日分）

【3】【4】【5】KANEBO

・カネボウ ルージュスタードラマ D204（ミニサイズ1本・直塗り2～3回分）

・カネボウ クリーム イン デイII〈医薬部外品〉SFP30・PA＋＋＋（2包）

・カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉（2包）

◆貼り込み付録

【1】【2】【3】SHISEIDO

・SHISEIDO エッセンス スキンスムースファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウファンデーション 130 SPF30・PA＋＋＋（1包）

・SHISEIDO エッセンス スキングロウ プライマー SPF25・PA＋＋（1包）

＜Special Edition＞

◆特別付録

＼史上初！？ 箱ごと冷やせる涼感スキンケアBOX／

冷やし雪肌精3点セットで夏のお手入れを心地よく！

【1】雪肌精

１.薬用雪肌精 ブライトニングエッセンス ローション〈医薬部外品〉（14ml・約4回分）

２.薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル〈医薬部外品〉（6g・約3～6回分）

３.薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス〈医薬部外品〉SPF50＋・PA＋＋＋＋（1包）

【2】【3】ダヴ

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 クレンジングオイル（1包）

・ダヴ パールシャイン 透明つや肌 洗顔料（1包）

【4】MEDULLA

・ミードリップ レスキューシャンプー（300ml）吊り下げフック付き

＜Special Edition増刊＞

◆特別付録

【1】hana by hince

・トリプルアイパレット 01 モモ／02 ベリー

※2種のうち1種がランダムで入っており、選ぶことはできません。色の交換はできかねますのでご了承ください。

【2】ピュレア

・リジュオンリペアエッセンスマスク（7枚入り）

◆綴じ込み付録

KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ

8月号のラインナップはこちら！

2026年上半期ベストコスメ

こんなに使える! ベスコス受賞コスメ

美プロのMYベスコス

COVER BEAUTY 浜辺美波 2026年上半期ハマベのまとめ

岩瀬洋志 in Summer

KEY TO LIT 正直、惚れずにいられない！

夏のメイクはピュア上等！

石井美保、50の美の現在地

※ラインナップは通常版・増刊・Special Edition・Special Edition増刊とも同じです。

VOCE8月号で2026年上半期 VOCEベストコスメをチェック！

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