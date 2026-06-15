検索エンジンとAIの回答、両方で見つかる集客を仕組みに──FULLFACT、SEO・LLMO一体型「AI・検索エンジン対策」を月5万円から提供開始

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACT（本社：東京都中央区、代表取締役：足達彩人）は、検索エンジン（SEO）とAIの回答（ChatGPT・Gemini・Claude）の両方で見つかる集客を仕組み化する支援「AI・検索エンジン対策（SEO・LLMO）」の提供を開始します。料金は月5万円から、初回の検索診断は無料です。

背景：検索の入口が、二つになった

これまで、企業が顧客に見つかる主な入口は検索エンジンでした。いまは、ChatGPT・Gemini・Claudeなどに質問し、その回答の中で紹介された会社を選ぶ人が増えています。検索エンジン（SEO）とAI検索（LLMO）の両方で見つからない会社は、検討の候補にすら入らない時代になりつつあります。

一方で、AIで自社のコンテンツを内製しようとして、つまずく企業も少なくありません。AIに丸投げすると誰でも書ける薄い記事になり、数は出ても順位も信頼も上がらない。SEOとLLMOは設計が異なり、自社にしかない知見や独自情報を活かす編集の工程も抜け落ちがちです。結果として、コンテンツはあるのに成果につながらない状態が生まれています。

提供内容

「AI・検索エンジン対策（SEO・LLMO）」では、検索とAIの両面で見つかる仕組みを実装し、継続的に運用します。

- 質を保ってつくり続けるコンテンツ基盤（SEO）：検索エンジンとAIの回答の両方で見つかる記事・ホワイトペーパーを継続的に制作- 指名検索をつくる調査レポート：社名・商品名で探される状態をつくる一次情報コンテンツ- AI検索対策（LLMO）：ChatGPT・Gemini・Claudeに引用されるための構造化と出典設計- 独自情報の編集設計：企業の強み・独自情報をコンテンツに織り込む- 問い合わせ導線：読んだ人を問い合わせ・資料請求・診断へつなぐ

約束する指標は、時間削減やコスト削減ではなく、自然検索からの流入、指名検索数、問い合わせ数、AI検索での被引用といった「伸ばす数字」です。

特徴：御社専用の半自律型AIで、運用は最終的に週1時間に

コンテンツ生成は、御社専用に構築する半自律型のAIが担います。FULLFACTがそのAIを設計・調整して運用に乗せることで、最終的には週1時間程度の数値確認とレビューだけで、SEO・LLMO対策の運用が回る状態を目指します。

AIに丸投げして薄い記事を量産するのではありません。AIが生成し、人が要所をレビューする設計で、質と独自性を保ちます。SEO・LLMOの領域でこれまで30社以上を支援してきた知見を、御社のAIに反映します。

料金・進め方

料金は月5万円から。初めに検索とAIの両面で見つかる仕組みを実装し、その後は月額で運用と改善を続けます。広告のように止めれば消える集客ではなく、続けるほど資産が積み上がる集客への切り替えを支援します。具体的な内容と費用は、各社の状況に合わせて個別に提案します。

現状と伸びしろを可視化する無料の検索診断を利用できます。

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

サービス概要資料の請求

提供内容・料金・進め方・業界別の取り組みをまとめたサービス概要資料を、こちらから請求できます。

https://fullfact.net/materials

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- 事業内容：AIコンサルティング／AI・検索エンジン対策（SEO・LLMO）／調査レポート・PR支援／AI営業・マーケティング支援- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当

Email：info@fullfact.net

Web：https://fullfact.net