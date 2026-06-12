第１１期実証実験プロジェクトの募集を開始します！

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）は、最先端技術やサービスを有するスタートアップ企業等に対し、補助金最大600万円、補助率3/4の経費支援を行うとともに、山梨県全域を実証実験のフィールドとして、産学官金連携のオール山梨体制で伴走支援する「TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」を実施しております。

このたび、第11期事業の実施にあたり、全国のスタートアップ企業等からの実証実験プロジェクトを募集いたします。

１ 事業の目的

近い将来、品川・名古屋間でリニア中央新幹線が開業し、山梨県には中間駅としてリニア駅が設置されます。これにより、本県は東京・品川から25分、名古屋から45分で結ばれ、時間距離の劇的な短縮、飛躍的なアクセス向上が見込まれています。

令和2年3月に策定した「リニアやまなしビジョン」に基づき、「テストベッド※1を突破口に最先端技術で未来を創るオープンプラットフォーム山梨」の実現を目指します。

※1 実際の運用環境に近い状態で先端技術の実証実験を行う「場」のこと。

２ 制度の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_1_525e888d54cb0efb397980c48682376d.jpg?v=202606120551 ]

３ 募集期間

令和8年6月11日（木）～7月10日（金）

４ 応募方法

やまなし未来創造インフォメーションサイトをご確認ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support/news11.html(https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support/news9.html)

５ 今後の予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_2_d7e9fa4ad18cd5369b11652feec70063.jpg?v=202606120551 ]

【※個別相談会】

6月15日（月）から7月3日（金）まで個別相談会を実施します。参加意向の有無に関わらず、個別に本事業に関する相談を受け付けます。

申込方法等の詳細は「やまなし未来創造インフォメーションサイト」をご確認ください。

（参考）これまでの実証プロジェクト

【第1期】令和3年9月～令和4年2月

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_3_1f0720ab3d47cf1d2259bf582604e4c0.jpg?v=202606120551 ]

【第2期】令和4年4月～9月

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_4_007cc90a1033526bc6def85ca7951a9f.jpg?v=202606120551 ]

【第3期】令和4年9月～令和5年2月

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_5_f904a13faf0f20a3cfd228c0afd8bf54.jpg?v=202606120551 ]

【第4期】令和5年4月～9月

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_6_78c273cb3209ece23e906bdb50a7836d.jpg?v=202606120551 ]

【第5期】令和5年9月～令和6年2月

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_7_708b6ceba287d47088050f11cc740f86.jpg?v=202606120551 ]

【第6期】令和6年4月～9月

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_8_73eea749bd249c794e85a1af1a44c048.jpg?v=202606120551 ]

【第7期】令和6年9月～令和7年2月

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_9_1bd149572101ac6c43935f404676c36f.jpg?v=202606120551 ]

【第8期】令和7年4月～9月

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_10_6baa3a3862ad2513105b8f00a5d0f704.jpg?v=202606120551 ]

【第9期】令和7年9月～令和8年2月

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_11_2f95b505da2b29f2b9427ab8bda46c4b.jpg?v=202606120551 ]

【第10期】令和8年4月～9月

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/488_12_67532df3416e69c24e47cfecd39362c4.jpg?v=202606120551 ]