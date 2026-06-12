AI検索最適化（AIO対策）支援サービス「AIO対策ドットコム」をリリース

株式会社デジタルベリー

株式会社デジタルベリー（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：赤羽根康男）は、2026年6月12日（金）、AI検索に最適化したホームページ運用の支援サービス「AIO対策ドットコム」を新たにリリースしました。

350社以上のホームページ制作・Webマーケティング支援の取り組みを基盤とし、ChatGPT、Geminiなどの対話型生成AIによる回答や、Google検索におけるAIモード、AIによる概要（AI Overviews）などに引用・参照されるための次世代型ホームページ制作および改善提案を、企画から運用まで一気通貫で提供します。

「AIO対策ドットコム」サイト

【URL】https://www.aio-taisaku.com/

「AIO対策ドットコム」について

AIO対策ドットコムは、AI検索最適化（AIO：AI Optimization）の具体的な手法や最新情報の発信から、企業ごとの課題に合わせた改善提案・運用支援までを一貫して提供するサービスです。



デジタルベリーでは、自社メディアおよび顧客サイトにおいてAI検索への最適化を実践し、GoogleのAI Overviewsへの掲載や、生成AIによる回答への引用実績を蓄積してきました。本サービスでは、これらの実践で得た知見やノウハウを体系化し、企業のWeb集客力向上を支援します。

提供コンテンツ

AIO対策（AI検索最適化）の改善提案を主軸に、以下の3つのコンテンツを提供します。

１.AIO対策の具体的な手法・ノウハウ

AI検索で引用されやすいコンテンツ設計やサイト構造、AI優位なデータ記述「Schema .org」の活用など、実践的な改善ノウハウを分かりやすく解説します。

２. AIO対策の最新情報

Google AI OverviewsやAIモード、ChatGPT・Geminiなどの最新動向を継続的に調査し、企業が押さえるべき情報を発信します。

３.AIO対策のプラン提案

現状分析から改善提案、コンテンツ制作、運用支援まで、成果につながるホームページ改善をトータルでサポートします。

価格例：「AIO対策初期パッケージ」200,000円（税別）～

リリースの背景と目的

近年、検索行動は大きく変化しています。従来の検索結果一覧から情報を探すだけでなく、ChatGPTやGeminiなどの生成AIへ直接質問し、回答を得るユーザーが増加しています。また、Google検索においてもAIによる概要（AI Overviews）やAIモードの導入が進み、企業の情報発信のあり方が大きく変わりつつあります。



デジタルベリーでは2025年11月のAIO対策の取り組み開始以来、2026年6月時点で25社に導入いただき、自社サイトおよび顧客サイトでの実践・検証を通じて知見を蓄積してまいりました。その結果、AI検索での引用やAI Overviewsへの掲載など、多数の成功事例が生まれています。さらに、「AIO対策 埼玉」などの関連キーワードにおいて、デジタルベリーがAI検索結果内で紹介される実績も確認しており、AIO対策の重要性を実感しています。



こうした実績と知見を広く企業へ提供し、AI時代における新たなWeb集客・情報発信を支援することを目的として、本サービスをリリースしました。

今後の展望

デジタルベリーでは、350社以上のホームページ制作実績を通じて培ったWebマーケティングの知見を基盤に、AIO対策サービスの拡充を進めています。2026年6月時点で25社に導入いただいており、今後はサービス体制の強化と提供領域の拡大を図り、2028年3月までに導入企業200社を目指してまいります。



特に埼玉県内企業への認知拡大を進めるとともに、主力サービス「製造業ドットコム」の顧客である製造業企業向けに特化したAIO対策の開発を推進し、AI時代の情報発信を支援してまいります。

株式会社デジタルベリーについて

株式会社デジタルベリーは、AI検索最適化支援サービス「AIO対策ドットコム」、製造業向けホームページ制作サービス「製造業ドットコム」をはじめ、デジタルカタログ・印刷物・動画などを総合的に提案・制作する「クロスメディア総合提案サービス」を提供しています。



金融機関、官公庁、大学、製造業を中心に幅広い業種との取引実績があり、これまでのWebコンテンツ制作実績は2,300社以上、そのうちホームページ制作の導入実績は350社以上に上ります。

■会社概要

【会社名】 株式会社デジタルベリー

【代表者】 代表取締役 赤羽根 康男

【資本金】 1億円

【設立】 2004年8月

【所在地】 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー19階

【TEL】 048-753-9255

【会社HP】 https://www.d-berry.jp/

■製造業ドットコムについて

製造業ドットコムは、株式会社デジタルベリーが運営するホームページ制作サービスです。

製造業の技術・製品の魅力を分かりやすく発信する「製造業専門ホームページ制作」のほか、テレビ番組「ググっと！製造業」やバーチャル展示会「製造業ドットコムEXPO」を展開しています。

・製造業ドットコム

【URL】https://www.seizogyo.com/

・製造業ドットコムEXPO

【URL】https://www.seizogyo.com/expo/