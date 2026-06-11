チャットロック株式会社、Acerブランドのスマート南京錠（南京錠型スマートロック）の販売を開始

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社（本社：東京都江戸川区春江町5-5-13）は、このたびAcerブランドのスマート南京錠（南京錠型スマートロック）の販売を開始したことをお知らせいたします。

Acerブランドのスマート南京錠（南京錠型スマートロック）は、暗証番号による解錠に対応し、倉庫、収納スペース、門扉、設備管理、資材置き場などで利用できるスマートロック製品です。

当社はこれまで、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅や施設向けのスマートロック・鍵管理関連製品を展開してまいりました。今回、Acerブランドのスマート南京錠を新たに取り扱うことで、玄関ドアだけでなく、ドア以外の鍵管理シーンにも対応できる製品ラインアップを拡充してまいります。

スマートロックの利用シーンは、玄関ドアだけではない

スマートロックというと、住宅の玄関ドアに取り付ける製品をイメージされることが一般的です。

一方で、日常の鍵管理は玄関ドアだけで発生するものではありません。倉庫、ロッカー、収納スペース、門扉、設備室、資材置き場など、従来から南京錠が使われてきた場所でも、鍵の管理に関する課題は多く存在します。

例えば、倉庫や資材置き場では、担当者ごとに鍵を受け渡したり、複数人で同じ鍵を共有したりするケースがあります。

倉庫・門扉・収納スペースなど、ドア以外の鍵管理シーンに対応するAcerスマート南京錠

その際、

・誰が鍵を持っているか分からない

・鍵の受け渡しに時間がかかる

・朝、倉庫を開けたいのに鍵を持っている担当者がまだ出勤していない

・鍵を持っている担当者が不在で開けられない

・鍵を紛失した場合の対応が大変

・複数人で使う場所の管理方法を見直したい

といった課題が発生することがあります。

また、設備室や門扉などでは、鍵を持つ人が限られているため、「必要なときに開けられない」「鍵の所在確認に手間がかかる」といった運用上の負担が生じる場合もあります。

こうした課題は住宅の玄関ドアとは異なるものの、日常的な鍵管理の負担という点では共通しています。

Acerブランドのスマート南京錠を新たな選択肢として追加

今回販売を開始するAcerブランドのスマート南京錠は、こうした“ドア以外の鍵管理”に対応するための新たな選択肢です。

Chatlockが提案する鍵管理ソリューションの新たな選択肢「Acerスマート南京錠」玄関ドアから倉庫・門扉まで、Chatlockの鍵管理提案領域を拡大

南京錠が利用されてきた場所にスマートロックの考え方を取り入れることで、物理鍵の受け渡しや所在確認にかかる負担を減らし、鍵の紛失リスクや管理コストの見直しにもつながります。

チャットロック株式会社では、自社ブランド「Chatlock」とあわせてAcerブランド製品を取り扱うことで、住宅の玄関ドアから、倉庫、収納スペース、門扉、設備管理、資材置き場まで、お客様の利用環境や管理課題に応じた製品提案の幅を広げてまいります。

販売チャネル

Acerブランドのスマート南京錠は、以下の販売チャネルにて販売を開始しています。

【楽天市場】

Chatlock公式ストア ：https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

※取扱製品、販売価格、在庫状況は販売チャネルにより異なる場合があります。

チャットロック株式会社が目指す鍵管理ソリューション

チャットロック株式会社は、単にスマートロック製品を販売するだけでなく、お客様ごとの利用環境や課題に応じた鍵管理ソリューションの提供を目指しています。

住宅における日常的な鍵管理はもちろん、店舗、オフィス、宿泊施設、倉庫、収納スペース、設備管理など、鍵が使われる場所にはそれぞれ異なる課題があります。

今回のAcerブランドスマート南京錠の販売開始は、スマートロックの提案領域を玄関ドアからドア以外の鍵管理シーンへ広げる取り組みの一環です。

チャットロック株式会社は、玄関ドア向けスマートロックに加え、倉庫・設備・収納スペースなどの鍵管理にも対応することで、「鍵がある場所すべて」を対象としたソリューション提案を進めてまいります。

今後も、自社ブランド「Chatlock」とAcerブランド製品の両軸で製品ラインアップを強化し、より多くのお客様に安心で便利な鍵管理環境を提供してまいります。

チャットロック株式会社について

チャットロック株式会社

チャットロック株式会社は、スマートロックおよび鍵管理関連製品の研究開発・企画・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、自社ブランド「Chatlock」を中心に、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊、宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたスマートロック製品・鍵管理ソリューションを展開しています。

住宅向けスマートロックに加え、施設管理や設備管理など、さまざまな鍵管理シーンに対応する製品・サービスの提供を進めています。

【会社概要】

会社名：チャットロック株式会社

所在地：東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容：スマートホームデバイス・セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP： https://www.chatlock.co.jp/jp(https://www.chatlock.co.jp/jp)

YouTube： https://www.youtube.com/@chatlock-jp(https://www.youtube.com/@chatlock-jp)

Instagram：https://www.instagram.com/chatlock2018/

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