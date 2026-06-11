「エッジAIイニシアチブ 2026」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年6月16日（火）～6月18日（木）に「エッジAIイニシアチブ 2026」を開催します。本イベントは「EE Times Japan」が主催し、自治体や関連産業団体の後援を受けた産学官共創のライブ配信セミナーです。設計開発者やデータサイエンティスト、半導体製造装置・材料メーカーのエンジニアなど、エッジAIを業務で扱う職種を対象に、エッジAI機器を開発するためのソリューションや、AIインフラに関する最新技術、注目しておきたい技術動向など幅広い情報を提供します。

詳細・参加申込はこちら :https://members13.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjkx?group=2606_EdgeAI&np_source=itm_release2

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/69_1_2efbf025ef3a6580906f1ecc9fc8fd39.jpg?v=202606111051 ]

■テーマ

■タイムテーブル

※プログラムは6月10日時点の情報です。プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます

※各講演・セッションは単体で視聴・参加が可能です

詳細・参加申込はこちら :https://members13.live.itmedia.co.jp/library/MTAxMjkx?group=2606_EdgeAI&np_source=itm_release2

■「エッジAIイニシアチブ」について

進化を続けるエッジAI技術の社会実装や開発動向に焦点を当て、フィジカルAIをはじめとするエッジAIを取り巻くあらゆる領域を網羅します。また、産・官・学・メディアで後援・プログラム委員会を構成し、各分野の先駆者たちによる豊富なコンテンツをお届けする、他のアイティメディア主催のイベントとは一線を画した注目イベントです。

■後援[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/69_2_9530166fc8436700bfa1a68549d56eb0.jpg?v=202606111051 ]■「エッジAIイニシアチブ 2026」プログラム委員メンバー（敬称略）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/69_3_4222ec6e318ab861bc0527d78496d016.jpg?v=202606111051 ]

以上

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＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイティメディア株式会社 広報担当

pr@sml.itmedia.co.jp

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■ アイティメディア株式会社について

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

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