作編曲家・ライターの「はぶき りさ」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、作編曲家でライターのはぶき りさ氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

はぶきりさ氏のコメント

こんにちは、はぶきりさです。

このたび「theLetter」で執筆を始めることになりました。

日常のエッセイから、音楽オタクならではの少しマニアックで濃い話まで、自由に発信していけたらと思っています。読者のみなさんと近い距離で楽しめる場にしていきたいです。

不定期更新ですが、ぜひ気軽に登録していただけたら嬉しいです。これからよろしくお願いします！

はぶき りさのニュースレター：https://habukirisa.theletter.jp/(https://habukirisa.theletter.jp/)

音楽オタクの視点で、日常から専門的でマニアックな音楽の魅力などを伝えるニュースレター

＜はぶき りさ氏プロフィール ＞

1997年生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業後、同大学音楽学部器楽科オルガン専攻卒業。作曲を糀場富美子、安良岡章夫の各氏に師事。オルガンを廣江理枝、ピアノを八十嶋洋子、秋場敬浩、電子オルガンを角田季子の各氏に師事。作曲科在籍時、旧奏楽堂木曜コンサートに出演。2019年より知的エンタメ集団「QuizKnock」にて、Webライターとして活動。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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