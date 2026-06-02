米著名アクセラレーター「Alchemist」の「Alchemist Japan」による第3回プログラムの募集が開始

独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）スタートアップ課

ジェトロは、内閣府・経済産業省及び東京都と協力して、B2B分野に特化したシードアクセラレーターであるAlchemist Accelerator LLC(https://www.alchemistaccelerator.com/)（本社：米国）によるエクイティ方式（出資付き）のスタートアップ・アクセラレーションプログラム「Alchemist Japan」(https://www.alchemistaccelerator.com/japan)を実施しています。この度、第3回プログラムの募集を開始し、2026年10月から約3か月間のアクセラレーションプログラムを実施します。

「Alchemist Japan」第3回プログラム実施に係るポイントは以下3点です。

1. Alchemistが世界各地で運営するエクイティ方式（出資付き）のアクセラレーションプログラムの中で、日本は引き続きアジア地域で唯一のアクセラレーションプログラム実施となります。



2. 本プログラムは、米国サンフランシスコにて開催される6カ月間のAlchemistグローバル・プログラムへの参加資格が与えられる、米国進出を見据えたブリッジプログラムです。日本での約3か月間のプログラムに参加後、引き続きグローバル・プログラムに参加することにより、日系スタートアップは、Alchemistへの出資者を含む国内外のベンチャー・キャピタルや投資家へのリーチが可能となります。



3. 第2回プログラムでは、厳正な審査を経て日本国内外から9社を選定し、うち8社がグローバルプログラム（Alchemist Accelerator）に参加しました。これまでグローバルプログラムを卒業したスタートアップは、Demo Day後に累計60億ドル超の資金調達を達成しており、出資陣には、Accel、Andreessen Horowitz（a16z）、Bessemer Venture Partners、Khosla Ventures、Redpoint Ventures、Sequoiaなど、シリコンバレーを代表する世界トップクラスのベンチャーキャピタルが名を連ねています。直近のClass 41においても、Demo Day開催以前から8社がすでに総額1,400万ドルの資金調達を完了しており、グローバル投資家からの期待の高さを示しています。Class 41のDemo Day（オンライン形式）は2026年5月27日より専用のオンラインプラットフォームで配信を開始。現在、多数のスタートアップがVCとの個別面談を進めており、次世代グローバル企業の誕生に向けた動きが加速しています。

「Alchemist Japan」プログラムでは、日本発で世界を目指す日系スタートアップおよび世界各国のB2B分野のスタートアップを対象として、９～12社のシード期スタートアップを選抜、Alchemist Accelerator Fundから出資した上で約3か月間のアクセラレーションプログラムを実施します。第2回プログラムでは、「Showcaseイベント（ジャパン デモデー）」を昨年12月9日に実施し、全9社の採択スタートアップが国内外の投資家約160名に対してプログラム期間中の成果およびグローバルマーケット進出の展望をアピールしました。

ジェトロは、内閣府、経済産業省及び東京都と共に、アクセラレーションプログラムを実施するグローバルなアクセラレーター誘致に向けた取組を推進してきました。「Alchemist Japan」プログラムの開催は、内閣府が策定した「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」、東京都が策定した「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP & SCALEUP」において謳われている海外VC・アクセラレーターの誘致に応えるものです。

■第1期からの成果も

前回のAlchemist Japan参加企業の一つであるAIスタートアップGlidely(https://glidely.ai/)は、米シリコンバレーで開催されたAlchemist AcceleratorのDemo Dayに参加し、追加の資金調達を達成しました。 CEOの及川修氏は、プログラムで得られたことについて次のように述べています。

Alchemistへの参加は、Glidelyが「興味深いAIデモ」から、「エンタープライズ企業向けの調達支援プロダクト」へと進化する大きな転機となりました。コホートで得た実践的なフィードバックによりポジショニングが明確になり、Alchemistのパートナーネットワークを通じて、自力では接点を持つことが難しかったエンタープライズ企業の意思決定者との商談機会を得ることができました。特に、Alchemistが提供するエンタープライズセールスの知見と実践的な支援は、米国での信頼基盤を持たない日本発の創業チームである私たちが、米国市場に参入し、Fortune 1000企業との具体的な商談・導入機会を獲得するうえで大きな後押しとなりました。

「Alchemist Japan」の第3回プログラムの募集要項は以下の通りです。6月25日（木）に、説明会イベントを開催し、「Alchemist Japan」の概要紹介に加え、パネルディスカッション、Q&Aセッション、起業家・投資家・パートナーとのネットワーキングなどを実施予定しています。

■「Alchemist Japan」プログラムの募集概要（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71241/table/251_1_920c19120a930b284064b3c9970f6f8c.jpg?v=202606021251 ]

担当部課

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