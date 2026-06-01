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「ＡＴＭ手数料無料キャンペーン」を開催
〜普通預金残高10万円以上で、翌月のＡＴＭ時間外手数料を全額キャッシュバック〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年6月1日（月）より、キャンペーン期間中に新規で口座を開設いただいたお客さまを対象とした「ＡＴＭ手数料無料キャンペーン」を開催します。
セブン銀行口座は、「Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）」を通じて最短10分で口座開設が可能です。キャッシュカードを使わずに現金のお引出しやお預入れができるスマホＡＴＭをはじめ、管理が楽なデビット付きキャッシュカードの発行、手軽に始められるカードローンなど、日常使いに便利なサービスが充実しています。また、給与または賞与の振込先をセブン銀行口座に設定、もしくはクレジットカード「セブンカード・プラス」の支払口座にセブン銀行口座を設定いただくとnanacoポイントがもらえるサービスも実施しています。全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで原則24時間365日利用でき、ＡＴＭ手数料については、入金は終日無料、出金は平日・土日祝を問わず日中帯は無料とし、時間外のご利用については1件あたり110円をご負担いただいております。
本キャンペーンでは、期間中にセブン銀行口座を新規に開設し、月末時点の普通預金残高が10万円以上のお客さまを対象に、翌月のセブン銀行ＡＴＭ時間外手数料が何度でも無料となります(対象期間は口座開設当月末から1年間)。ＡＴＭご利用時にお支払いいただいた時間外手数料は、後日口座へキャッシュバックいたします。これにより、夜間や早朝など時間帯を気にすることなく、必要なタイミングでＡＴＭを利用できるため、「まとめて引出す」のではなく「必要な分だけ使う」という、お財布代わりの口座として、日常の現金管理をより身近で安心なものにします。
また、今後は本キャンペーン開始前より口座をお持ちの方も含めたすべてのお客さまに対し、お取引状況に応じてＡＴＭ時間外手数料が無料となる新サービスの導入を検討しております。提供開始時期は2027年春頃を予定しておりますが、決まり次第あらためてご案内いたします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
本キャンペーンの詳細、注意事項について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_280.html
セブン銀行の口座開設について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_209_07.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、2026年6月1日（月）より、キャンペーン期間中に新規で口座を開設いただいたお客さまを対象とした「ＡＴＭ手数料無料キャンペーン」を開催します。
セブン銀行口座は、「Myセブン銀行（スマートフォンアプリ）」を通じて最短10分で口座開設が可能です。キャッシュカードを使わずに現金のお引出しやお預入れができるスマホＡＴＭをはじめ、管理が楽なデビット付きキャッシュカードの発行、手軽に始められるカードローンなど、日常使いに便利なサービスが充実しています。また、給与または賞与の振込先をセブン銀行口座に設定、もしくはクレジットカード「セブンカード・プラス」の支払口座にセブン銀行口座を設定いただくとnanacoポイントがもらえるサービスも実施しています。全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで原則24時間365日利用でき、ＡＴＭ手数料については、入金は終日無料、出金は平日・土日祝を問わず日中帯は無料とし、時間外のご利用については1件あたり110円をご負担いただいております。
また、今後は本キャンペーン開始前より口座をお持ちの方も含めたすべてのお客さまに対し、お取引状況に応じてＡＴＭ時間外手数料が無料となる新サービスの導入を検討しております。提供開始時期は2027年春頃を予定しておりますが、決まり次第あらためてご案内いたします。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
本キャンペーンの詳細、注意事項について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_280.html
セブン銀行の口座開設について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_209_07.html