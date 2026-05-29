施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、福岡会場での最終回製品評価会を開催。全5会場・45名のバザルト認定セラピストが「使いやすさ・安全性ともに文句なし」と評価
～全5会場・45名が下した答え――現場のプロが認めた施術用オイル～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国5会場で順次開催してきました。
2026年5月28日、福岡会場での最終回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト6名が参加し、「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。これにより品評会は全5会場が完了し、名古屋（9名）・東京（7名）・大阪（12名）・東京第2回（11名）・福岡（6名）の累計45名による審査が完結しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350790/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350790/images/bodyimage2】
～「お客様の肌を第一に考えるプロが、実際に試して確認した」――45名が証明した安全性と使いやすさ～
福岡会場でも、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準と、「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得しました。
実際に施術に使用した結果、福岡会場でも使いやすさに全員が文句なしの評価を下しました。これは偶然ではありません。お客様の肌を日々預かるプロのセラピストたちが、自らの手と肌で確かめた上での評価です。敏感肌のセラピスト自身が「肌が弱い方にも安心して使える」と太鼓判を押したこのオイルは、施術者にとっても顧客にとっても、本当の意味で「安心して使える」ことが証明されました。
名古屋・東京・大阪・東京・福岡、異なる地域・異なるセラピスト45名が一致して認めた使いやすさと安全性。この結果をもって、株式会社ウェルフィットはP's select サメスクワランオイルの正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL：https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国5会場で順次開催してきました。
2026年5月28日、福岡会場での最終回品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト6名が参加し、「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、施術に使用しながら審査しました。これにより品評会は全5会場が完了し、名古屋（9名）・東京（7名）・大阪（12名）・東京第2回（11名）・福岡（6名）の累計45名による審査が完結しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
※効果には個人差があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350790/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350790/images/bodyimage2】
福岡会場でも、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について学ぶ勉強会からスタート。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準と、「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が深く納得しました。
実際に施術に使用した結果、福岡会場でも使いやすさに全員が文句なしの評価を下しました。これは偶然ではありません。お客様の肌を日々預かるプロのセラピストたちが、自らの手と肌で確かめた上での評価です。敏感肌のセラピスト自身が「肌が弱い方にも安心して使える」と太鼓判を押したこのオイルは、施術者にとっても顧客にとっても、本当の意味で「安心して使える」ことが証明されました。
名古屋・東京・大阪・東京・福岡、異なる地域・異なるセラピスト45名が一致して認めた使いやすさと安全性。この結果をもって、株式会社ウェルフィットはP's select サメスクワランオイルの正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
【P's select 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp/ps-select-squalane-oil
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ