施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、福岡会場での最終回製品評価会を開催。全5会場・45名のバザルト認定セラピストが「使いやすさ・安全性ともに文句なし」と評価

施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、福岡会場での最終回製品評価会を開催。全5会場・45名のバザルト認定セラピストが「使いやすさ・安全性ともに文句なし」と評価