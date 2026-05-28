摩訶不思議な哲学ワールド『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350505/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１９日に『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43sYxZ9
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4v5kppb
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
こんな哲学の本、見たことない！！
★☆★「昔話」で学ぶ、日本一やさしい「哲学入門」★☆★
・浦島太郎は偽善者か？（浦島太郎×ニーチェ）
・鬼は本当に悪なのか？（桃太郎×デカルト）
・鶴を助けたのは下心？（鶴の恩返し×カント） …etc.
古今東西の哲学者たちが、おなじみの昔話を「ガチ考察」。
読むたびに「深く考える力」が養われる、
摩訶不思議な【哲学ワールド】をお楽しみください――。
プラトン［イデア］/ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］/荘子［万物斉同］/
G・W・F・ヘーゲル［弁証法］/フランシス・ベーコン［経験論］…etc.
意外とよく知らない、有名な「３６の哲学思想」が
この一冊で面白いほどよくわかる！
NHK Eテレ『世界の哲学者に人生相談』で指南役を務めた、哲学者・小川仁志氏と
人気漫画家・おほしんたろう氏によるシュールな漫画で、
哲学を“楽しく、正しく、わかりやすく”学べる本です。
■本書で紹介する、古今東西の哲学者とその思想
・ジョン・ロック［所有権］
・ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］
・ニッコロ・マキアヴェッリ［君主論］
・ルネ・デカルト［我思う、ゆえに我あり］
・アリストテレス［正義］
・アンリ・ベルクソン［時間］
・荘子［万物斉同］
・イマヌエル・カント［実践理性］
・ユルゲン・ハーバマス［コミュニケーション的理性］
・アルトゥル・ショーペンハウアー［意志の否定］
・ジェレミー・ベンサム［最大多数の最大幸福］
・アルフレッド・アドラー［課題の分離］
・エピクテトス［禁欲主義］
・G・W・F・ヘーゲル［弁証法］
・アダム・スミス［同感］
・ジョン・スチュワート・ミル［質的功利主義］
・アルベール・カミュ［不条理］
・フランシス・ベーコン［経験論］
・孫武［兵法］
・山本常朝［武士道］
※本書は高橋書店より刊行された
『むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。』を
文庫収録にあたり再編集のうえ、改題したものです。
■著者 小川仁志（おがわ・ひとし）
1970年、京都府生まれ。哲学者・青山学院大学教授。
京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。博士(人間文化)。
商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員など異色の経歴をもつ。
全国各地で「哲学カフェ」を開催。
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』、『ロッチと子羊』では指南役を務めたほか、
各種メディアで哲学の普及に努めている。
著書『ジブリアニメで哲学する』(PHP文庫)や、
監修書『哲学者34人に、人生の悩みを相談してみた。』(三笠書房《知的生きかた文庫》)など多くの本を出版。
YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。
■イラスト おほしんたろう
1985年佐賀県生まれ。ワタナベエンターテインメント所属。芸人・イラストレーターとして活動中。
Twitter(現X)やInstagramに1コマ漫画を投稿。その独特の世界観にハマる人が続出する。
NHK『着信御礼! ケータイ大喜利』でレジェンドを獲得。
著書に『おほまんが』(KADOKAWA)、『おほ英会話』(Gakken)などがある。
■脚本 谷口崇（たにぐち・たかし）
アニメ・イラスト作家。
脚本・作画・編集・声・歌までを1人でこなした自主制作アニメ『森の安藤』がYouTubeで話題に。
NHK『ヴィランの言い分』、アニメ『森の安藤~東海オンエアコラボ編』、
テレビ東京『じっくり聞いタロウ』のマスコットキャラ等を手掛ける。
2026年、初の映画『おしり前マン~復活のおしり前帝国~』が、声優と劇中歌に二宮和也を迎え全国上映。
■『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/43sYxZ9
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100897000
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年５月１９日に『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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こんな哲学の本、見たことない！！
★☆★「昔話」で学ぶ、日本一やさしい「哲学入門」★☆★
・浦島太郎は偽善者か？（浦島太郎×ニーチェ）
・鬼は本当に悪なのか？（桃太郎×デカルト）
・鶴を助けたのは下心？（鶴の恩返し×カント） …etc.
古今東西の哲学者たちが、おなじみの昔話を「ガチ考察」。
読むたびに「深く考える力」が養われる、
摩訶不思議な【哲学ワールド】をお楽しみください――。
プラトン［イデア］/ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］/荘子［万物斉同］/
G・W・F・ヘーゲル［弁証法］/フランシス・ベーコン［経験論］…etc.
意外とよく知らない、有名な「３６の哲学思想」が
この一冊で面白いほどよくわかる！
NHK Eテレ『世界の哲学者に人生相談』で指南役を務めた、哲学者・小川仁志氏と
人気漫画家・おほしんたろう氏によるシュールな漫画で、
哲学を“楽しく、正しく、わかりやすく”学べる本です。
■本書で紹介する、古今東西の哲学者とその思想
・ジョン・ロック［所有権］
・ジャン＝ポール・サルトル［実存主義］
・ニッコロ・マキアヴェッリ［君主論］
・ルネ・デカルト［我思う、ゆえに我あり］
・アリストテレス［正義］
・アンリ・ベルクソン［時間］
・荘子［万物斉同］
・イマヌエル・カント［実践理性］
・ユルゲン・ハーバマス［コミュニケーション的理性］
・アルトゥル・ショーペンハウアー［意志の否定］
・ジェレミー・ベンサム［最大多数の最大幸福］
・アルフレッド・アドラー［課題の分離］
・エピクテトス［禁欲主義］
・G・W・F・ヘーゲル［弁証法］
・アダム・スミス［同感］
・ジョン・スチュワート・ミル［質的功利主義］
・アルベール・カミュ［不条理］
・フランシス・ベーコン［経験論］
・孫武［兵法］
・山本常朝［武士道］
※本書は高橋書店より刊行された
『むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。』を
文庫収録にあたり再編集のうえ、改題したものです。
■著者 小川仁志（おがわ・ひとし）
1970年、京都府生まれ。哲学者・青山学院大学教授。
京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。博士(人間文化)。
商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員など異色の経歴をもつ。
全国各地で「哲学カフェ」を開催。
NHK・Eテレ『世界の哲学者に人生相談』、『ロッチと子羊』では指南役を務めたほか、
各種メディアで哲学の普及に努めている。
著書『ジブリアニメで哲学する』(PHP文庫)や、
監修書『哲学者34人に、人生の悩みを相談してみた。』(三笠書房《知的生きかた文庫》)など多くの本を出版。
YouTube「小川仁志の哲学チャンネル」でも発信中。
■イラスト おほしんたろう
1985年佐賀県生まれ。ワタナベエンターテインメント所属。芸人・イラストレーターとして活動中。
Twitter(現X)やInstagramに1コマ漫画を投稿。その独特の世界観にハマる人が続出する。
NHK『着信御礼! ケータイ大喜利』でレジェンドを獲得。
著書に『おほまんが』(KADOKAWA)、『おほ英会話』(Gakken)などがある。
■脚本 谷口崇（たにぐち・たかし）
アニメ・イラスト作家。
脚本・作画・編集・声・歌までを1人でこなした自主制作アニメ『森の安藤』がYouTubeで話題に。
NHK『ヴィランの言い分』、アニメ『森の安藤~東海オンエアコラボ編』、
テレビ東京『じっくり聞いタロウ』のマスコットキャラ等を手掛ける。
2026年、初の映画『おしり前マン~復活のおしり前帝国~』が、声優と劇中歌に二宮和也を迎え全国上映。
■『むかしむかしあるところに哲学者がやってきた 昔話で学ぶ日本一やさしい「哲学入門」』著者小川仁志
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