TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向』について、弊社リサーチャーの中津啓揚のインタビュー記事を2026年5月27日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350588/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ、今回この調査を実施しようとしたのですか？
中津：今回の調査は、世界的に規制強化が進むPFAS（有機フッ素化合物）を取り巻く市場環境と、代替素材市場の実態を体系的に整理することを目的として実施しました。PFASは半導体、EV、包装材、繊維、医療など幅広い産業で・・・
◆今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
中津：今回の調査を通じて特に印象的だったのは、PFAS代替が単なる非フッ素化競争ではなく、用途最適化競争へ移行している点です。従来は、PFASが持つ撥水・撥油・低摩擦・耐薬品性などを、非フッ素材料で・・・
◆PFAS代替素材市場における現在の課題は何だと考えていますか？
中津：PFAS代替素材市場の課題は、「性能」「実装」「認証・供給体制」の3点に集約されると考えています。まず最大の課題は、PFASが持つ多機能性を単一材料で完全代替することが難しい点です。特に撥油性、超低表面エネルギー、高耐薬品性、高温耐久性といった領域では、・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中津：本レポートで特に注目いただきたいのは、PFAS代替市場について、単なる規制動向や材料紹介にとどまらず、「2035年までにどの用途で、どの程度実装が進むのか」を市場予測まで踏み込んで分析している点にあります。市場分析編では、包装材、半導体、EV、コーティング、繊維、医療など主要用途ごとに、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6997/
2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向
ー規制対応の先にある高機能化と実装力競争の勝ち筋ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260693
発刊日：2026年5月25日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350588/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆なぜ、今回この調査を実施しようとしたのですか？
中津：今回の調査は、世界的に規制強化が進むPFAS（有機フッ素化合物）を取り巻く市場環境と、代替素材市場の実態を体系的に整理することを目的として実施しました。PFASは半導体、EV、包装材、繊維、医療など幅広い産業で・・・
◆今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
中津：今回の調査を通じて特に印象的だったのは、PFAS代替が単なる非フッ素化競争ではなく、用途最適化競争へ移行している点です。従来は、PFASが持つ撥水・撥油・低摩擦・耐薬品性などを、非フッ素材料で・・・
◆PFAS代替素材市場における現在の課題は何だと考えていますか？
中津：PFAS代替素材市場の課題は、「性能」「実装」「認証・供給体制」の3点に集約されると考えています。まず最大の課題は、PFASが持つ多機能性を単一材料で完全代替することが難しい点です。特に撥油性、超低表面エネルギー、高耐薬品性、高温耐久性といった領域では、・・・
◆今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中津：本レポートで特に注目いただきたいのは、PFAS代替市場について、単なる規制動向や材料紹介にとどまらず、「2035年までにどの用途で、どの程度実装が進むのか」を市場予測まで踏み込んで分析している点にあります。市場分析編では、包装材、半導体、EV、コーティング、繊維、医療など主要用途ごとに、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6997/
2026年 PFAS代替素材の用途別市場と実装動向
ー規制対応の先にある高機能化と実装力競争の勝ち筋ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260693
発刊日：2026年5月25日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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