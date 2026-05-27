中小企業向けの月額制 情シス代行サービス「情シス365」を運営する株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区築地、代表取締役：亀田 英佑）は、2026年5月27日、大手SIer・ハードウェア販売型ベンダーからの乗り換え専用ランディングページを公開しました。 ▼ 乗り換え専用LP https://www.josis365.com/lp/switching.html 本LPは、「毎年のように機器入替を提案される」「請求書の中身が把握できない」「Microsoft 365 / Google Workspace の運用を頼んでも『範囲外』と言われる」「セキュリティ提案がUTMの買い替えばかり」――こうした、ハードウェア販売起点の従来型IT保守契約に課題を感じる経営者・情シス担当者を対象に、乗り換え後の運用イメージ・コスト・移行プロセスを具体的に提示するために制作したものです。 ■ 公開の背景：「複合機・OA機器販売起点」のIT保守は限界に 国内の中小企業の多くは、複合機・OA機器・PC・サーバー販売を主軸とする大手ベンダーや、常駐型・準常駐型の地場サポート会社にIT保守を委託しています。これらは長年にわたり日本の中小企業のIT運用を支えてきた一方で、クラウド／ハイブリッドワーク／クラウド時代のセキュリティが当たり前となった現在、構造的な限界も露呈しています。 弊社が2025年以降に受けた乗り換え相談からは、以下のような共通の悩みが挙がっています。 ・「老朽化したから入れ替え」と毎年サーバ・UTM・PCの提案が来るが、クラウド移行の選択肢は一度も提示されたことがない ・請求書に「月額保守」「作業料」「機器代」「派遣料」がバラバラに乗っており、年間総額が把握できない ・Microsoft 365 / Google Workspace の管理画面を見せても「弊社の対応範囲外です」と断られる ・セキュリティ対策の提案＝UTMの更新／買い替え一択で、MFA・EDR・条件付きアクセスといったID中心型セキュリティの知識が乏しい ・窓口が平日9～17時の電話・訪問中心で、Slack や Teams での即時相談ができない ・「保守は淡々とやるが、IT戦略の相談相手にはならない」。経営層への報告資料も出してもらえない これらは、特定のベンダーの問題ではなく、「ハードウェア・ライセンス販売の手数料」を主な収益源としたビジネスモデルの構造に起因するものです。販売起点である以上、クラウド化提案やコスト削減提案はベンダー自身の収益を削ることになり、構造的に出てきません。 情シス365は、この構造そのものを変えるために設計されたサービスです。 ■ 情シス365の特長：乗り換え先として選ばれる6つの理由 【1】機器を売らないから提案が中立 ハードウェア・ライセンス販売の手数料収益を取らないモデルを採用。「クラウド化したほうがTCOが下がる」「このUTMはもう不要」と本音で言えます。 【2】月額固定＋週次レポート 毎月の支払いは月額18万円～60万円の固定制。「何件対応／何件解決／改善提案」をレポートで完全開示します。経営層への説明資料としてもそのまま使えます。 【3】クラウド設計・運用に特化 Microsoft 365・Google Workspace のテナント設計、ライセンス最適化、セキュリティ設定、ID統合まで、クラウド基盤をプロレベルで運用します。 【4】クラウド時代のセキュリティ UTMの買い替え提案ではなく、MFA・EDR・条件付きアクセス・SSO を活用したID中心の多層防御を設計します。 【5】Slack / Teams で即時対応 専用チャンネルを開設し、社員からの問い合わせもSlack／Teamsで受付。通常1時間以内に一次回答、緊急時はビデオ通話で画面共有して即解決します。 【6】CIO機能の代行 保守だけでなく、3～5年のIT戦略ロードマップ、IT予算の根拠、経営会議向けの月次報告資料まで作成。情シス部長／CIOの役割を月額内で代行します。 ■ 乗り換えプロセス：標準60～90日、業務停止リスクゼロ 既存ベンダーとの並行運用を経て段階的に切り替えるため、業務停止リスクはありません。 ▼ フェーズ1：現状把握（DAY 0 ～ 14） 既存ベンダーの契約書・請求書・対応履歴をすべて確認。サーバー／ネットワーク／クラウド／SaaSの構成図を作成し、ブラックボックス化している箇所を洗い出します。 ▼ フェーズ2：並行運用（DAY 14 ～ 30） 既存ベンダーと並行して情シス365が運用に参加。Microsoft 365／Google Workspace の管理者権限、ドメイン管理、ネットワーク機器のadmin権限を順次移管します。 ▼ フェーズ3：本番切替（DAY 30 ～ 60） 主担当を情シス365に切替。Slack／Teams窓口を本格稼働。同時に、不要な保守契約・冗長なライセンス・古いハードウェアの停止／クラウド化提案を実行します。 ▼ フェーズ4：旧ベンダー解約（DAY 60 ～ 90） 既存ベンダーへの解約通知文面、引継ぎ確認書、機器返却の段取りまで代行。不利な解約条項を盾に高額請求されるケースも、契約書を読み込んで適正な範囲に交渉します。 特に、「管理者IDを既存ベンダーが渡してくれない」「不利な解約条項を盾に高額請求される」といったよくあるトラブルにも、契約書を読み込んで適正な範囲に交渉する体制を整えています。 ■ 料金プラン ・ライト 月額 180,000円～（税抜） 30名規模 ／ ヘルプデスク＋IT資産管理＋月次レポート ・スタンダード 月額 350,000円～（税抜） 50～100名規模 ／ ヘルプデスク＋クラウド運用＋ID管理＋経営報告 ・セキュリティパック 月額 450,000円～（税抜） スタンダード＋MFA／EDR／条件付きアクセス／インシデント対応 ・フルサポート 月額 600,000円～（税抜） 100～500名規模 ／ CIO機能・IT戦略・予算策定・複数拠点対応 機器販売・派遣料・追加作業料が加算される従来型契約と比較して、総額20～40%程度のコスト削減を実現するケースが多数あります。 ■ 代表者コメント 「中小企業のIT保守は、長年『機器を売る人が、ついでに保守もする』モデルで成り立ってきました。それ自体は悪ではありませんが、クラウドが当たり前になり、サイバー攻撃がID／クラウドサービスを狙うようになった今、『販売起点のIT保守』は構造的に限界を迎えています。 私たちは、機器を売らない代わりに、経営者と同じ目線でIT投資の妥当性を説明できる立場でいたい。今回のLPは、『なんとなく今のベンダーに不満はあるが、何から手を付けていいか分からない』という経営者・情シス担当者に、判断材料を提供するために作りました。」 ―― 株式会社BTNコンサルティング 代表取締役 亀田 英佑 ■ 無料診断のご案内 LP内では、現契約の見直しが必要かを判定する8項目のセルフ診断を公開しています。3項目以上当てはまる場合、現在のIT保守契約は既に「クラウド時代の運用」と乖離している可能性があります。 60分の無料相談では、現契約の請求書を確認しながら課題を可視化し、乗り換え後のコスト・体制・移行スケジュールを具体的にお出しします。 ▼ 無料相談予約 https://meetings-na2.hubspot.com/e-kameta ■ 情シス365について 「情シス365」は、株式会社BTNコンサルティングが提供する、中小企業向けの月額制 情シス代行サービスです。Microsoft 365 / Google Workspace のクラウド運用、ID／セキュリティ設計、ヘルプデスク、CIO機能代行までを月額固定でワンストップ提供します。機器販売を行わないベンダーニュートラルなポジションを取ることで、顧客にとって最適な技術選択を中立的に提案できる体制を構築しています。 ・サービスサイト：https://www.josis365.com ・乗り換え専用LP：https://www.josis365.com/lp/switching.html ■ 会社概要 ────────────────────────────── 会社名 ：株式会社BTNコンサルティング 所在地 ：〒104-0045 東京都中央区築地7丁目11-5 401 代表者 ：代表取締役 亀田 英佑 事業内容：情シス代行（情シス365） AI実装支援（AI365） M&A IT統合（IT PMI） URL ：https://www.btncon.com