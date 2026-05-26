ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場 4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、当社開発の電子帳簿システム「DataDelivery(R)」が、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(以下、JIIMA)が認証する、デジタルシームレスソフト法的要件認証において、Peppol発行データ、Peppol受領データ、銀行取引データ受領の全ての範囲で認証を取得したことをお知らせいたします。





認証ロゴマーク(*)





JIIMA認証とは、JIIMAが市販のソフトウェア・サービスについて電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、要件を満たしているものを認証する制度です。JIIMA認証を取得したソフトウェア・サービスを使用することで、安心して法令に準拠したデータ保存を行うことができます。





デジタルシームレスソフト法的要件認証は、令和7年度税制改正により電子帳簿保存法に新設された、電子取引データを自動保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応したものです。これは電子取引から会計・税務までの一貫したデジタル処理(デジタルシームレス)を促進するもので、事業者の生産性向上や経営の高度化を目指すとともに、制度上の優遇措置(重加算税の加重賦課除外や青色申告特別控除65万円の適用)を受けるための手段となります。





「デジタルシームレスソフト法的要件認証範囲」イメージ図





〇データ変換機能は、アステリア株式会社の「ASTERIA(R) Warp」を用いて検証。

〇Peppol及び銀行取引データの連携は、セイコーソリューションズ株式会社の「Seiko Trust EDIサービス(R)」を用いて検証。









今回の認証取得により、DataDelivery(R)は既に取得済みのJIIMA認証「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」「電子帳簿ソフト法的要件認証」「電子取引ソフト法的要件認証」「電子書類ソフト法的要件認証」とともに、企業の税務コンプライアンス推進と、企業間取引の電子化をさらに支援してまいります。





今回の認証取得に際し、エンドースメントを頂戴しています。





【エンドースメント】

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)は、ＪＦＥシステムズ株式会社によるデジタルシームレスソフト法的要件認証制度への取り組みを歓迎します。今回、新しく設けたデジタルシームレスソフトにおいて認証したことをJIIMAホームページで公表いたしました。多くの民間企業が、認証ソフトを用いて、正しく運用し、書類の電子化による効率化を推進されることと期待します。

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 理事長 勝丸 泰志





アステリアは、ＪＦＥシステムズ様の「DataDelivery(R)」がデジタルシームレスソフト認証を取得されたことを心より歓迎いたします。今回の認証取得において、弊社の「ASTERIA(R) Warp」がデータ変換を担い、Peppolや銀行取引データのシームレスな連携に貢献できたことを光栄に思います。今後も両製品の強力な連携を通じて、企業間取引の更なる効率化とDX推進を支援してまいります。

アステリア株式会社 常務執行役員 熊谷 晋





このたび、ＪＦＥシステムズ株式会社の「DataDelivery(R)」が、デジタルシームレスソフト認証において、Peppol発行・受領および銀行取引データ受領の全領域で認証を取得されたことを心より歓迎いたします。弊社の「Seiko Trust EDIサービス(R)」が本取り組みにおいて活用されたことを大変光栄に存じます。今後も両社の連携により、企業間取引の電子化促進と、安心・安全なデータ連携基盤の実現に貢献してまいります。

セイコーソリューションズ株式会社 取締役・専務執行役員 松岡 信親





国税のデジタルシームレス制度は、デジタル処理により恣意性を排除し正確な業務処理を担保した企業を増大させることにより税務行政を最適化することが目的です。デジタルシームレスを導入する企業は、税務コンプライアンスの良好企業と評価されることが期待できます。ＪＦＥシステムズ株式会社の「DataDelivery(R)」がJIIMAのデジタルシームレス認証を取得したことにより、ユーザ企業の業務処理のDX化がさらに後押しできることに非常に期待しています。

SKJ総合税理士事務所・SKJコンサルティング合同会社 所長・税理士・業務執行社員 袖山 喜久造





参考)

・デジタルシームレスソフト法的要件認証制度

https://www.jiima.or.jp/certification/digitalseamless/









【電子帳簿システム「DataDelivery(R)」について】

https://biz.jfe-systems.com/products/datadelivery

DataDelivery(R)(データデリバリー)は、企業のデータや電子文書を長期的に保存し、証跡管理を実現するペーパーレスソリューションです。非改ざんでの保存や高速検索、システム連携により、電子帳簿保存法対応と業務効率化を支援します。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめ、さまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT 技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。





(*)この認証ロゴは公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

・「DataDelivery(R)」は、ＪＦＥシステムズ株式会社の登録商標です。

・「ASTERIA(R)」はアステリア株式会社の登録商標です。

・「Seiko Trust EDIサービス(R)」はセイコーグループ株式会社の登録商標です。