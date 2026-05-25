【開催内容】吉日カレンダー2026年6月版 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【公開日時】2026年5月24日～2026年6月30日終了予定 【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_06/） 【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード 2026年5月24日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年6月版』をリリースしました。 利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。 一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。 なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

6月21日(日)は寅の日、月徳日、母倉日、天恩日、大安が重なるスーパーラッキーday

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夏至という、太陽のパワーが強まる日も重なります。特にお金や、自分の成長にかかわる行動に、ツキのある日です。 都合がつけば、自宅から少し離れた繁華街や高級店で買い物をするのが吉。宝くじも、いつものお店と繁華街とに分けて買うと、ツキを呼び込めるでしょう。 また、毘沙門天様にお参りして勝負運や金運を頂くのもおすすめ。御祈祷を受けるのも良いでしょう。 御祈祷を受ける時には、ただお金が入ってくることを願うより、資格取得やスキルの向上に使うことを願うのがおすすめです。 また、仕事道具や趣味に使うもの、バッグや服を新調するのもアリ。開運財布を買うのも一押しアクションです。 この日であれば、何時に動いてもかまいません。

6月の縁起の良い開運日がひと目でわかる！吉日カレンダー画像

開運カレンダーに掲載の吉日一覧

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。 母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。 一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。 天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。 天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。 巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。 己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。 寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。 鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。 月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

占いメディアzired（ジレット）

占いの情報を専門的に扱うWebメディアです。2016年11月より運営を続け、現在は手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を実施。月間閲覧数は300万PVを超えます。

吉日カレンダーの使い方

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

大明日、月徳日、大安が重なる【6月11日】

平日、しかも大安以外はマイナーですが、実は隠れたラッキーデイ。挙式、入籍、地鎮祭、棟上げ、引っ越し等、幅広く使える吉日です。開業や移転にもツキがあります。 そのうえ、何時に何をしてもツキが味方する日なので、平日とはいえ、使いやすい日といえるでしょう。 身近なところでは、家庭菜園やエクステリアの改造を始めることに向く日。また、部屋の模様替えにも向きます。 宝くじや財布の購入も可能。この先、続けたい趣味や仕事に使う道具を買うことには特にツキがある日です。ジムやカルチャースクールの入会もおすすめです。 さらにローンを組んだり、投資を始めたりすることにも向く日。貯金専用の口座を作り、貯金を始めるのも良いでしょう。

株式会社リーチゼム

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