¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
QYResearchÈ¯É½¡§¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï22510É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹Í½Â¬
2026Ç¯5·î22Æü¤Ë¡¢QY Research³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þµÚ¤ÓÀ®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ìÊÑ²½¤ÈÈ¯Å¸Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢±þÍÑÊ¬ÌîµÚ¤ÓÃÏ°èÊÌ¤Ë¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÇä¾å¹â¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢µÚ¤ÓÀ®Ä¹·¹¸þ¤òÌÀ³Î¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î³µÍ×¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ³ËÅªÍ×ÁÇ¤È¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¾Íè¤Î»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡¢Æ°ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢Å´Ê¬¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¡¢ºÚ¿©Ãæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ÇÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊäµë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¿Í¸ýÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤ä¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ëÀ½ÉÊ¡¢¹âµÛ¼ý·¿½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢11510É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë10.2%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22510É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¼´¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÊÌ¡ÛVitamin¡¢ Protein¡¢ Others
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤´¤È¤ÎÇä¾å¹â¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¥·¥§¥¢¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌ¡ÛOnline Sales¡¢ Offline Sales
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¼ûÍ×¹½Â¤¡¢»º¶ÈÊÌÆ³ÆþÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í¾ÃÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿·µ¬»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌ¡ÛËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¾ÃÈñ·¹¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÀ°Íý¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«ÀïÎ¬¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ
À¤³¦¤Î¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Sylphar N.V.¡¢ Deva Nutrition LLC¡¢ Holland & Barrett¡¢ GreenVits¡¢ Vanatari International GmbH¡¢ Vitamin Buddy Limited.¡¢ MONK Nutrition Europe¡¢ Glanbia Plc¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï³Æ´ë¶È¤Î°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
1¡¥²ñ¼Ò³µÍ×¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
2¡¥»Ô¾ìÀïÎ¬¡¦À®Ä¹»Üºö
3¡¥¿·À½ÉÊÅêÆþ¡¢Äó·È¡¦M&AÆ°¸þ
4¡¥»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÍ¥°ÌÀ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè´Ä¶¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼èÆÀ¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1905347/vegetarian-supplements
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡Ã¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î³µ¶·¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡Ê2021～2032¡Ë
»Ô¾ìÄêµÁ¡¢µ¬ÌÏÍ½Â¬¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇäÎÌ¡¦²Á³ÊÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¦µ¡²ñ¡¦¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ°Íý¡£
Âè2¾Ï¡Ã¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡Ê2021～2026¡Ë
¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¡¢À½Â¤ÂÎÀ©¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¡¢M&A¾ðÊó¤ÎÈæ³Ó¡£
Âè3¾Ï¡ÃÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡Ê2021～2032¡Ë
À½ÉÊÊÌÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¸¡¾Ú¡£
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ï¡¢Æ°ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢Å´Ê¬¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¡¢ºÚ¿©Ãæ¿´¤Î¿©À¸³è¤ÇÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊäµë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¿Í¸ýÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤ä¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ëÀ½ÉÊ¡¢¹âµÛ¼ý·¿½èÊý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢11510É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë10.2%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë22510É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï°Ê²¼¤Î¼´¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÊÌ¡ÛVitamin¡¢ Protein¡¢ Others
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤´¤È¤ÎÇä¾å¹â¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¥·¥§¥¢¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌ¡ÛOnline Sales¡¢ Offline Sales
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î¼ûÍ×¹½Â¤¡¢»º¶ÈÊÌÆ³ÆþÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í¾ÃÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿·µ¬»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌ¡ÛËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¾ÃÈñ·¹¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÀ°Íý¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«ÀïÎ¬¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶¥¹ç´Ä¶Ê¬ÀÏ
À¤³¦¤Î¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Sylphar N.V.¡¢ Deva Nutrition LLC¡¢ Holland & Barrett¡¢ GreenVits¡¢ Vanatari International GmbH¡¢ Vitamin Buddy Limited.¡¢ MONK Nutrition Europe¡¢ Glanbia Plc¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï³Æ´ë¶È¤Î°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
1¡¥²ñ¼Ò³µÍ×¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ
2¡¥»Ô¾ìÀïÎ¬¡¦À®Ä¹»Üºö
3¡¥¿·À½ÉÊÅêÆþ¡¢Äó·È¡¦M&AÆ°¸þ
4¡¥»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÍ¥°ÌÀ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè´Ä¶¤òÍý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¼èÆÀ¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1905347/vegetarian-supplements
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡Ã¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Î³µ¶·¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡Ê2021～2032¡Ë
»Ô¾ìÄêµÁ¡¢µ¬ÌÏÍ½Â¬¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇäÎÌ¡¦²Á³ÊÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¦µ¡²ñ¡¦¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ°Íý¡£
Âè2¾Ï¡Ã¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡Ê2021～2026¡Ë
¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¡¢À½Â¤ÂÎÀ©¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ÀïÎ¬Æ°¸þ¡¢M&A¾ðÊó¤ÎÈæ³Ó¡£
Âè3¾Ï¡ÃÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡Ê2021～2032¡Ë
À½ÉÊÊÌÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¸¡¾Ú¡£