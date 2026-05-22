航空交通管制 (ATC) システムの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび標記最新調査レポートを公式に発表いたしました。本レポートでは、航空交通管制 (ATC) システム市場の全体構造を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングといった定量データを網羅しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別に市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を提供。加えて、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も実施し、業界関係者が戦略的意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253167/air-traffic-control--atc--systems
1. 地域別成長分析：アジア太平洋が世界市場を牽引
本調査が示す最も顕著な市場動向は、アジア太平洋地域の急成長です。同地域は「Asia-Pacific is the fastest growing market」として、航空旅客数の増加、新空港建設ラッシュ、老朽化したATCシステムの更新需要を背景に、世界最大の成長エンジンとなっています。特に中国・インド・東南アジア諸国では、政府主導の次世代航空安全インフラ投資が加速しており、2025年以降も年平均成長率（CAGR）で他地域を大きく上回る見込みです。これは業界の将来を左右する重要トレンドであり、ベンダー各社はアジア向けの製品開発と現地パートナーシップ強化を急いでいます。
2. 競争環境と主要企業の市場シェア分析
航空交通管制(ATC)システム市場における主要企業は以下の通りです。
Thales、 LEMZ、 Harris（現L3Harris）、 Indra Sistemas、 Raytheon、 Cobham、 ANPC、 BAE Systems、 Northrop Grumman、 Frequentis、 Sierra Nevada、 Lockheed Martin、 Telephonics、 Siqura B.V.、 Aeronav、 Jezetek、 Wisesoft、 Glarun
本レポートではこれらの企業ごとに、販売量・売上・市場シェアを詳細に比較。さらに、各社の研究開発投資額、近年の契約実績（例：2025年における欧州次世代ATC入札案件や北米FAAの最新調達動向）、およびM&A戦略を定性的に解析しています。特に競争環境は寡占状態から、サイバーセキュリティやAIを活用した新興企業の参入による再編期にあります。この点を踏まえた業界の最新動向の把握は、長期的な投資判断に不可欠です。
3. 製品別・用途別セグメント詳細 - 技術トレンドと需要特性
本市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ異なる成長フェーズにあります。
【製品別】
ATC Communication Systems：データリンク通信（CPDLC）やVoIPへの移行が進行中。
ATC Surveillance Systems：従来の一次・二次レーダーからADS-Bへの置き換えが加速（多くの国で2027年までに義務化予定）。
ATC Navigation Systems：衛星航法補強システム（SBAS/GBAS）の導入が空港容量拡大に直結。
【用途別】
Commercial Aircraft：世界の航空会社のフリート拡大に伴い最大セグメントを維持。
Private Aircraft：ビジネスジェットの運航効率向上ニーズから成長率は高いが、市場規模は限定的。
Military Aircraft：各国の防空統合プログラムに連動し、安定した需要が継続。
加えて、本レポートでは地域別の市場動向（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）を四半期ごとの更新データで分析。例えば北米ではFAAのNextGenプログラムが2030年完了目標に向け最終フェーズに入り、欧州ではSESAR 3 Joint Undertakingによる統一スカイ実証実験が進行中です。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび標記最新調査レポートを公式に発表いたしました。本レポートでは、航空交通管制 (ATC) システム市場の全体構造を多角的に分析し、売上・販売量・価格推移・市場シェア・主要企業ランキングといった定量データを網羅しています。さらに地域別・国別・製品タイプ別・用途別に市場動向を体系的に整理し、2021年から2032年までの長期成長予測を提供。加えて、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も実施し、業界関係者が戦略的意思決定を行えるよう支援しています。
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1. 地域別成長分析：アジア太平洋が世界市場を牽引
本調査が示す最も顕著な市場動向は、アジア太平洋地域の急成長です。同地域は「Asia-Pacific is the fastest growing market」として、航空旅客数の増加、新空港建設ラッシュ、老朽化したATCシステムの更新需要を背景に、世界最大の成長エンジンとなっています。特に中国・インド・東南アジア諸国では、政府主導の次世代航空安全インフラ投資が加速しており、2025年以降も年平均成長率（CAGR）で他地域を大きく上回る見込みです。これは業界の将来を左右する重要トレンドであり、ベンダー各社はアジア向けの製品開発と現地パートナーシップ強化を急いでいます。
2. 競争環境と主要企業の市場シェア分析
航空交通管制(ATC)システム市場における主要企業は以下の通りです。
Thales、 LEMZ、 Harris（現L3Harris）、 Indra Sistemas、 Raytheon、 Cobham、 ANPC、 BAE Systems、 Northrop Grumman、 Frequentis、 Sierra Nevada、 Lockheed Martin、 Telephonics、 Siqura B.V.、 Aeronav、 Jezetek、 Wisesoft、 Glarun
本レポートではこれらの企業ごとに、販売量・売上・市場シェアを詳細に比較。さらに、各社の研究開発投資額、近年の契約実績（例：2025年における欧州次世代ATC入札案件や北米FAAの最新調達動向）、およびM&A戦略を定性的に解析しています。特に競争環境は寡占状態から、サイバーセキュリティやAIを活用した新興企業の参入による再編期にあります。この点を踏まえた業界の最新動向の把握は、長期的な投資判断に不可欠です。
3. 製品別・用途別セグメント詳細 - 技術トレンドと需要特性
本市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ異なる成長フェーズにあります。
【製品別】
ATC Communication Systems：データリンク通信（CPDLC）やVoIPへの移行が進行中。
ATC Surveillance Systems：従来の一次・二次レーダーからADS-Bへの置き換えが加速（多くの国で2027年までに義務化予定）。
ATC Navigation Systems：衛星航法補強システム（SBAS/GBAS）の導入が空港容量拡大に直結。
【用途別】
Commercial Aircraft：世界の航空会社のフリート拡大に伴い最大セグメントを維持。
Private Aircraft：ビジネスジェットの運航効率向上ニーズから成長率は高いが、市場規模は限定的。
Military Aircraft：各国の防空統合プログラムに連動し、安定した需要が継続。
加えて、本レポートでは地域別の市場動向（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）を四半期ごとの更新データで分析。例えば北米ではFAAのNextGenプログラムが2030年完了目標に向け最終フェーズに入り、欧州ではSESAR 3 Joint Undertakingによる統一スカイ実証実験が進行中です。