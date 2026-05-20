馬事公苑で毎月開催する国内最大級の子どもレストランを沖縄で実現へ。2026年5月24日（日）にリナトキッチンが沖縄県豊見城市で初開催！

インタレスト株式会社

2026年5月24日（日）に、沖縄空手会館内レストラン（沖縄県豊見城市）で約100名規模の「リナト子どもレストラン」が開催されます。多数の協賛企業、協力企業とともに運営するのが、インタレスト株式会社（代表取締役：二瓶寛弘、所在地：東京都世田谷区桜3-1-4）。同社が本年4月から沖縄で開店した「リナトキッチン AGARI Okinawa」を会場に、当日は17時～19時半（最終入店：18時半）、お食事を提供予定です。

リナト子どもレストランが開催される「リナトキッチン AGARI Okinawa」店内

■子ども食堂の運営実績豊富なインタレストが、沖縄で初めて「子どもレストラン」を開催！

インタレスト株式会社（以下、インタレスト）は、東京都内で子ども食堂の大規模版（100名規模）「子どもレストラン」の開催実績を重ねている会社です。

これまでの子ども食堂は、運営上の負担や場所の制約によって、事前に決められたメニューを、30名弱の少人数への対応が一般的でした。インタレストは従来の子ども食堂の限界を打破し、「もっと多くの人たちのご利用」と「好きな食べ物を選ぶ楽しさの提供」を目指して「100名規模」でビュッフェ形式による開催を実現。東京都内開催で培ってきた知見を活かして、このたび沖縄県豊見城市を中心に、地域のみなさんが気軽に安心して集える場を提供する運びとなったのです。

■JRA運営の馬事公苑で子どもレストランを毎月開催中。沖縄で新たな「食」体験を提供

リナト子どもレストランは、2024年から毎月1回、JRAが運営する馬事公苑（東京都世田谷区）で大規模ビュッフェ形式の子ども食堂を定期的に開催。地域に根ざした継続的な社会福祉貢献活動を実践中です。このたび、沖縄のみなさんにも新たな子ども食堂体験を提供していきます。

東京・馬事公苑で毎月開催されている「リナト子どもレストラン」の様子

4月21日（火）には、沖縄空手会館内に「リナトキッチン AGARI Okinawa」をグランドオープンしたところです。同店は、コシがきいた自社製麺と魚介出汁が特長の沖縄そば「空手そば」や、これからの季節にピッタリな冷たい出汁で仕上げた沖縄そば「すだち冷やかけそば」、大人だけでなく子どもにも人気な「ごちそうハンバーグプレート」や「タコライス」など、多彩なメニューを揃えて、開店早々から多くの来館者でにぎわいを見せています。

またリナトキッチン沖縄は、新たに女子サッカーチーム「FC琉球さくら」のサポーターとしての活動もスタートしています。同チームには、リナトキッチンで毎月選手が食事できる「満腹サポーター」制度を導入し、選手がサッカーに専念できる支援を行います。

こうした活動を背景に、沖縄のみなさんへの「子どもレストラン」開催が実現したのです。

■1人あたり子ども（中学生以下）が100円。沖縄開催分の参加費全額を子ども支援活動に寄付

料金は1人あたり子ども（中学生以下）が100円、高校生以上大人が300円。17時からの2時間半（19時半終了）、完全事前予約制で参加者にお食事を提供します（※今回はビュッフェ形式ではありません）。

リナト子どもレストランでは、食材費などの必要な経費をインタレストが負担しながら、沖縄空手会館をはじめ県内外から有数の企業が協賛する形で運営。レストランの参加費は、子どもたちの活動支援のために全額寄付されます。

参加希望の申し込みは、以下の専用予約フォームより受付。定員になり次第、締め切りとなります。

https://forms.gle/8RJkD5qdyrcJhRvn9

※注意事項

アレルギーの対応は行っておりません。未就学児の参加は、保護者の同伴が必須となります。また当日は、レストラン以外の敷地内施設はご利用になれません。

■「リナト」に込めた想いとは？ 食にまつわる事業を展開するインタレストについて

リナト子どもレストランの「リナト（rinato）」は、イタリア語で「再生」や「原点に帰る」を意味する「rinato」が由来です。「食を通してお客様を応援したい」という想いを込めて、「リナト」を冠して名づけられました。

主催会社のインタレスト（東京都世田谷区）は、「食を通して健康にハッピーに。」を掲げて事業を展開。馬事公苑のメインオフィス2階で「rinato kitchen（リナトキッチン）馬事公苑本店」や1階のカフェスタンド「馬事公苑cafe stand」の運営をはじめ、惣菜・弁当販売を手がける「寛rinato」の運営（東京・渋谷スクランブルスクエアや日本橋高島屋など、国内の商業施設で展開中）、昭和大学横浜市北部病院でのマタニティー向けのお食事提供、インターナショナルスクール（幼稚園部・初等部）へのランチ提供など、食にまつわる多岐にわたる事業を手がける企業です。

リナトキッチンが提供しているお弁当の数々

■沖縄空手会館や、協賛企業および協力企業について

開催スペースを提供する「沖縄空手会館」は、沖縄県の文化遺産である「沖縄空手」の魅力を国内外へ発信する拠点施設であり、地域住民や子どもたちをはじめ、多くの方々が集う交流の場としての役割も担っています。同館は指定管理者「沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ」が管理運営を行い、地域との連携やにぎわいの創出にも取り組んでいます。

また、同指定管理者は豊見城市の「こども未来市民会議 こども・子育て応援団」として登録しており、地域全体で子どもや子育て世代を支える活動を推進しております。

リナト子どもレストランの開催場所「沖縄空手会館」

今後もインタレストは、豊見城市および沖縄空手会館の理解や協力のもと、開催環境を提供していただきながら、子どもたちのためのリナト子どもレストランの継続的な開催を目指していきます。

※リナト子どもレストランへの協賛企業および協力企業は、以下の通りです（順不同）。

沖縄空手会館（指定管理者：沖縄空手振興ビジョン推進パートナーズ）、琉球フットボールクラブ株式会社、株式会社山下設計、日本農産工業株式会社、東京キリンビバレッジサービス株式会社、タイラ製麺所株式会社、有限会社藤木商店、キーコーヒー株式会社、株式会社西原商会、株式会社金城商事、株式会社NINE

■沖縄での「リナト子どもレストラン」継続開催の実現に向けて

今回をきっかけに、インタレストは将来的な月1回の継続的な子どもレストラン開催に向けた準備も進めてまいります。同時に、日常的に沖縄空手会館を利用されるみなさんに向けた、食環境の充実および提供にも取り組んでまいります。

2026年4月から同会館内で運営中の「リナトキッチン AGARI Okinawa」では、平日日中の施設利用のみなさん向けにお弁当を販売しています。今後は、夕方から夜間の時間帯にも施設利用者に向けて幅広い食事提供体制を構築していく予定です。首都圏で培ってきた商品品質や運営ノウハウを活かしながら、沖縄に最適化した形で県内のみなさんへ、信頼と安心のもとで楽しい食の機会を提供してまいります。

-主催の会社情報

社名：インタレスト株式会社

所在地：東京都世田谷区桜3-1-4

設立：2012年2月

代表者：代表取締役 二瓶寛弘

URL：https://www.rinato-house.com/

事業内容：レストラン運営、惣菜・弁当販売、仕出し・デリバリー業務、各種学校・機関への食事提供など

-リナト子どもレストランについて

沖縄空手会館「リナトキッチン AGARI Okinawa」内

所在地：沖縄県豊見城市豊見城854-1