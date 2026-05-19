いなばペットフード 猫ちゃん用「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」新発売！
いなば食品株式会社
かつお節味 ちゅ～るまぐろ入り
ほたて味 ちゅ～るかつお入り
本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り
■商品特徴
- 「かつお節味 ちゅ～るまぐろ入り」「ほたて味 ちゅ～るかつお入り」「本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り」の3種類をラインナップ（各1本入り）。
- 湯せんで人肌程度に温めると、さらに香りが引き立ちます。
- 安心の保存料・発色剤不使用。
- 通常の焼かつおよりもやわらかく仕上げました。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」を新発売いたしました。
素材にこだわった宗田かつおをしっとりジューシーに焼き上げ、猫ちゃんが大好きな「ちゅ～る」で和えた一品です。
かつお節味 ちゅ～るまぐろ入り
ほたて味 ちゅ～るかつお入り
本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り
■商品特徴
- 「かつお節味 ちゅ～るまぐろ入り」「ほたて味 ちゅ～るかつお入り」「本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り」の3種類をラインナップ（各1本入り）。
- 湯せんで人肌程度に温めると、さらに香りが引き立ちます。
- 安心の保存料・発色剤不使用。
- 通常の焼かつおよりもやわらかく仕上げました。
「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E7%84%BC%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8A%20%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E5%92%8C%E3%81%88)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)