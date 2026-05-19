いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」を新発売いたしました。

素材にこだわった宗田かつおをしっとりジューシーに焼き上げ、猫ちゃんが大好きな「ちゅ～る」で和えた一品です。

かつお節味 ちゅ～るまぐろ入りほたて味 ちゅ～るかつお入り本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り■商品特徴- 「かつお節味 ちゅ～るまぐろ入り」「ほたて味 ちゅ～るかつお入り」「本格だし味 ちゅ～るとりささみ入り」の3種類をラインナップ（各1本入り）。- 湯せんで人肌程度に温めると、さらに香りが引き立ちます。- 安心の保存料・発色剤不使用。- 通常の焼かつおよりもやわらかく仕上げました。

「CIAO 焼かつお ちゅ～る和え」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E7%84%BC%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8A%20%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E5%92%8C%E3%81%88)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)