**ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「SEOは終わったのか?既存記事の再設計から始めるAI対策」を無料公開しました。** ～57.6%がSEO経由の成果減を実感。AI要約「ゼロクリック」時代に既存記事を作り変える、5つの実践ステップを徹底解説～

https://ideatech.jp/download/351/?utm_source=pr_260519

【このガイドの3つのポイント】

- **SEO担当者の57.6%が「SEO経由の流入・成果が減った」と回答。AI要約による「ゼロクリック」が広がるなか、97.3%が既存のSEO記事やWebサイトの見直しが必要と認識** - **海外ではAI経由流入の計測と既存記事更新が標準化。Webflow社はAI検索からの新規登録が2024年10月の2%から2025年6月には8%へ伸長し、HubSpotは「AI Referrals」を独立した流入源として定義** - **今日から始められる「SEO記事リライト5ステップ」(結論先出し/1見出し1論点/著者・出典の可視化/本文テキスト化/独自調査データ追加)を収録**

**■「SEOは終わったのか?既存記事の再設計から始めるAI対策」：要約**

AI要約による「ゼロクリック」が広がるなか、検索結果の画面だけで情報収集が済みやすくなり、記事まで読まれにくくなっています。当社が実施した「SEO記事のAI検索対応に関する実態調査」(オウンドメディアを運営しSEO記事の企画・運用・制作・効果測定のいずれかに携わる企業担当者111名対象)では、1～2年前と比べてSEO記事経由の流入や成果が「大きく減った」「やや減った」と答えた担当者は57.6%、既存のSEO記事やWebサイトの内容を見直す必要性を感じる担当者は97.3%に達しました。 一方で、AI検索対応で難しい点としては「社内の工数やリソースが足りない」が56.8%、「具体的にどのように記事を修正すればよいかわからない」が41.4%と続きます。本ガイドでは、すでにLLMO対策が進む欧米の事例(Pew Research Center、Webflow、HubSpot、Conductor等の公開情報)を踏まえ、既存SEO記事を「AIが内容を理解し、要点を取り出し、根拠として参照しやすい記事」へ作り変えるための具体的な手順を体系的に解説しています。

**■「SEOは終わったのか?既存記事の再設計から始めるAI対策」：独自調査結果**

本ガイドブックでは、当社が実施した独自調査の結果を掲載しています。

【調査結果】SEO担当者の57.6%が「SEO記事経由の流入や成果が減った」と実感、97.3%が「既存のSEO記事やWebサイトを見直す必要がある」と回答

同調査では、1～2年前と比べてSEO記事経由の流入や問い合わせ・資料請求などの成果が「大きく減った」(9.0%)「やや減った」(48.6%)と答えた担当者が合計57.6%に達しました。

また、既存のSEO記事やWebサイトの内容を見直す必要性を感じる担当者は97.3%(「非常にそう思う」25.2%+「ややそう思う」72.1%)に上り、必要だと感じる理由の1位は「AI検索に自社の記事やサイトが表示されていないから」(60.2%)でした。

一方で、過去1年以内に半分以上のSEO記事をリライト・更新した担当者は68.5%に達するものの、成果回復には至っていない実態も明らかになりました。

AI検索対応で難しい点としては「社内の工数やリソースが足りない」(56.8%)、「具体的にどのように記事を修正すればよいかわからない」(41.4%)が上位に挙がり、必要性の理解と実行体制の間に大きな乖離が存在しています。

**＜この資料でわかること＞**

- AI要約による「ゼロクリック」がSEO成果に与える影響と、国内SEO担当者への最新調査データ - SEO記事を「AIに引用される記事」へ作り変えるための5つの実践ステップ - 独自調査データを既存記事に組み込むことの価値と、国内企業の取り組み実態

**＜こんな方におすすめ＞**

- SEO経由の流入や問い合わせ・資料請求が減ってきていると感じているオウンドメディア運営担当者様 - AI検索に自社の記事が引用されない課題を抱えるマーケティング担当者様 - 既存SEO記事のリライト・更新に取り組みたいが、進め方や優先順位が決められない広報・コンテンツ担当者様

**■ガイド目次**

Chapter-1 SEO 記事は終わったのか Chapter-2 海外では、AI 検索を測り、既存記事を更新する運用が始まっている Chapter-3 では、今ある SEO 記事をどう直すか Chapter-4 独自調査を入れた、AI 対策 SEO 記事リライト

**■ガイドFAQ**

https://ideatech.jp/download/351/?utm_source=pr_260519

Q1. なぜいま既存のSEO記事を見直す必要があるのですか?

AI要約による「ゼロクリック」が広がり、検索上位を取っても記事が読まれにくくなっているためです。当社調査では57.6%が「SEO記事経由の流入や成果が減った」と回答し、97.3%が既存記事の見直しの必要性を感じています。

Q2.海外ではどのようにAI検索対応が進んでいるのですか?

AI経由の流入を通常の検索と分けて計測し、既存記事の更新を継続的に回す運用が標準化しつつあります。HubSpotはChatGPT・Claude・Perplexity・Gemini等を対象に「AI Referrals」を独立した流入源として定義。Webflow社は自社のAI検索対応を公開し、AI検索からの新規登録が2024年10月の2%から2025年6月には8%に伸びたと報告しています。

Q3. 独自調査データを記事に入れることはどれくらい重要ですか?

当社調査では、既存SEO記事に独自の調査データや独自の数値を追加することに「関心がある」と答えた担当者は96.4%に達しました。AI検索対応に取り組む企業のうち、実際に「独自調査・独自データを記事に追加している」と答えた企業は57.6%。一方で「独自調査や独自データを用意する手段がない」と答えた方も31.5%おり、必要性は広く共有されつつも、継続的に用意できる企業はまだ限られているのが実態です。

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「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。 10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。 詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

**■会社概要**

会社名 ：株式会社IDEATECH（アイデアテック） 代表者 ：代表取締役社長 石川友夫 所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階 設立日 ：2010年2月 事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチデータマーケティング「リサピー®︎」 ・レポートマーケティング「レポピー®︎」 ・ソートリーダーシップマーケティング「ハクピー®︎」 ・コラムマーケティング「コラピー®︎」 ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」 ②IDEA PR事業 ・PR戦略コンサルティング「PR-GROWTH」 ・PR内製化支援「IDEA PR houseAI」 ・LLMO戦略コンサルティング ③IDEAマーケティング事業 ④IDEAデザイン事業 ⑤IDEAセールス事業（コンテンツセールス®︎） ⑥IDEAソリューションズ事業 ⑦IDEA AI事業 ・生成AI導入・運用支援研修 ・生成AI研修 URL ：https://ideatech.jp