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LIXILの高性能窓・玄関ドアが、CO₂排出量削減に最大の効果をもたらす製品を認証する制度「環境省LD-Tech」において5年連続で認証を取得
業界をリードする高い断熱性能の製品で脱炭素社会の実現に貢献
株式会社 LIXIL（以下 LIXIL）は、環境省が設定するCO₂排出量削減に最大の効果をもたらす製品を認証する制度である2025年度「環境省 LD-Tech」において、この度TOSTEMの高性能窓、玄関ドアシリーズの一部が認証を取得したことをお知らせします。これにより、LIXILの高性能窓・玄関ドアにおいて2021年度から5年連続での認証取得になります。
LIXILの窓・ドアブランドTOSTEMは、豊かで快適な暮らしを実現し、環境負荷を低減する、地域に最適な窓の総称として「GREEN WINDOW」を2023年より展開しています。省エネルギー性（窓の断熱性能と日射取得率）と、資源循環といったライフサイクル全体から環境負荷を定量的に判断し、地域に最適な窓の提案を開始するなど、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを継続しています。
そしてこの度、高い断熱性能で環境負荷低減に寄与する高性能窓「TW」、樹脂窓「EW」に加え、高性能窓「レガリス」と高断熱玄関ドア「グランデル2」を含む計4製品の一部品目が、2025年度「環境省LD-Tech」の認証を取得しました。「環境省LD-Tech認証制度」は、2021年度からスタートし、さまざまな分野の設備・機器等についてCO₂排出量削減性能の水準化を図り、最高水準を有する製品を認証する制度で、今回認証を取得した製品は2021年度から5年連続の認証取得となります。
LIXILは、今後も窓・ドアブランドTOSTEMを通じて、住宅の高性能化を始め、ライフサイクル全体から考える環境負荷低減への取組を推進し、人々の暮らし、ひいては社会全体が豊かで快適になるよう貢献していきます。
◆2025年度 環境省 LD-Tech認証取得製品一覧
https://digitalpr.jp/table_img/2979/134988/134988_web_1.png
※詳細の品目や適合条件については、下記 Web サイトに記載しています。
https://www.env.go.jp/earth/post_93_00001.html
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社LIXIL（http://www.lixil.com/jp）
本社：東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F
広報担当：金澤 TEL：090-9967-3808 / 050-1791-2712
※このリリースは、LIXIL Newsroom（https://newsroom.lixil.com/ja/）でも発表しています。
配信停止・配信先の変更をご希望の方は、以下よりお願い致します。
https://forms.gle/CHQtK8yZMt5tzVyH7
関連リンク
環境省LD-Tech認証制度
https://www.env.go.jp/earth/post_93_00001.html
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/
株式会社 LIXIL（以下 LIXIL）は、環境省が設定するCO₂排出量削減に最大の効果をもたらす製品を認証する制度である2025年度「環境省 LD-Tech」において、この度TOSTEMの高性能窓、玄関ドアシリーズの一部が認証を取得したことをお知らせします。これにより、LIXILの高性能窓・玄関ドアにおいて2021年度から5年連続での認証取得になります。
LIXILの窓・ドアブランドTOSTEMは、豊かで快適な暮らしを実現し、環境負荷を低減する、地域に最適な窓の総称として「GREEN WINDOW」を2023年より展開しています。省エネルギー性（窓の断熱性能と日射取得率）と、資源循環といったライフサイクル全体から環境負荷を定量的に判断し、地域に最適な窓の提案を開始するなど、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを継続しています。
そしてこの度、高い断熱性能で環境負荷低減に寄与する高性能窓「TW」、樹脂窓「EW」に加え、高性能窓「レガリス」と高断熱玄関ドア「グランデル2」を含む計4製品の一部品目が、2025年度「環境省LD-Tech」の認証を取得しました。「環境省LD-Tech認証制度」は、2021年度からスタートし、さまざまな分野の設備・機器等についてCO₂排出量削減性能の水準化を図り、最高水準を有する製品を認証する制度で、今回認証を取得した製品は2021年度から5年連続の認証取得となります。
LIXILは、今後も窓・ドアブランドTOSTEMを通じて、住宅の高性能化を始め、ライフサイクル全体から考える環境負荷低減への取組を推進し、人々の暮らし、ひいては社会全体が豊かで快適になるよう貢献していきます。
◆2025年度 環境省 LD-Tech認証取得製品一覧
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※詳細の品目や適合条件については、下記 Web サイトに記載しています。
https://www.env.go.jp/earth/post_93_00001.html
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社LIXIL（http://www.lixil.com/jp）
本社：東京都品川区西品川一丁目1番1号大崎ガーデンタワー24F
広報担当：金澤 TEL：090-9967-3808 / 050-1791-2712
※このリリースは、LIXIL Newsroom（https://newsroom.lixil.com/ja/）でも発表しています。
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関連リンク
環境省LD-Tech認証制度
https://www.env.go.jp/earth/post_93_00001.html
LIXILグローバルサイト
https://www.lixil.com/jp/