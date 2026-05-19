LIXILの高性能窓・玄関ドアが、CO₂排出量削減に最大の効果をもたらす製品を認証する制度「環境省LD-Tech」において5年連続で認証を取得

LIXILの高性能窓・玄関ドアが、CO₂排出量削減に最大の効果をもたらす製品を認証する制度「環境省LD-Tech」において5年連続で認証を取得