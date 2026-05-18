スマート技術と電化の進展が電気・電子産業に新たな成長機会を創出
デジタル化された生活の拡大、エネルギーインフラ投資の増加、接続型システム需要の高まりが、世界の電気・電子市場の将来を大きく変えています。
電気・電子産業は、技術がより接続性を持ち、知能化され、省エネルギー化する中で急速に進化しています。消費者、企業、政府は、通信、自動化、輸送、エンターテインメント、電力管理のために高度な電子システムへの依存を強めています。このデジタルインフラへの依存拡大が、先進国および新興国の両方で業界成長を支えています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の電気・電子市場は2025年に約4兆789億ドルに達し、2035年まで年平均成長率6.5%で成長を続けると予測されています。
日常的な技術利用が業界成長を支える
日常生活における電子機器利用の増加は、市場成長を促進する最大要因の一つです。かつては必需品ではなかった機器が、現在では家庭、オフィス、工場、公共インフラ全体で欠かせない存在になっています。
業界では次の分野で需要が増加しています。
● スマートフォンおよび接続型デバイス
● スマート家電
● 産業自動化システム
● 通信およびネットワーク機器
● 人工知能対応技術
● デジタル監視および制御システム
世界的にインターネット利用とデジタル導入が拡大する中、電子機器需要は引き続き堅調に推移すると予想されています。
エネルギーインフラ投資が市場拡大を後押し
各国政府と民間企業は、増加する電力需要とクリーンエネルギー目標を支えるため、電力インフラへの大規模投資を進めています。現代的な電力システム、充電インフラ、再生可能エネルギープロジェクトは、電気機器メーカーに大きな成長機会を提供しています。
大規模投資が進む分野には以下が含まれます。
● 再生可能エネルギーシステム
● 電気自動車充電インフラ
● 電力送配電ネットワーク
● エネルギー貯蔵技術
● スマートグリッドシステム
電気機器分野は2025年に市場全体価値の43.1%を占め、業界最大セグメントとなりました。人工知能と自動化が製品開発を変革
技術企業は、電子製品や産業システムへ高度な知能機能を組み込む取り組みを強化しています。人工知能と機械学習は、多様な用途で自動化、効率性、意思決定能力を向上させています。
企業は次の分野に注力しています。
● 人工知能対応型消費者向け電子機器
● スマート産業機械
● 自動化製造システム
● 高度センサーおよび監視ツール
● 先進通信技術
これらの技術革新は、企業がより高速で、より賢く、より接続性の高い製品を開発することに役立っています。
業界は引き続き世界経済活動を支える
電気・電子産業は、製造、輸送、医療、通信、エネルギーなどの産業を支えることで、世界経済成長において重要な役割を果たしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349500/images/bodyimage1】
業界の主な特徴
● 2025年の市場価値は約4兆789億ドルと予測
● 業界は2035年まで年平均成長率6.5%で成長見込み
● この分野は世界GDPの3.5%を占めた
● 年間一人当たり支出額は約505.7ドルに達した
● 中国は世界市場の23.5%を占めた
中国は、強力な電子機器製造能力と大規模な国内需要を背景に、引き続き市場を主導しています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
電気・電子産業は、技術がより接続性を持ち、知能化され、省エネルギー化する中で急速に進化しています。消費者、企業、政府は、通信、自動化、輸送、エンターテインメント、電力管理のために高度な電子システムへの依存を強めています。このデジタルインフラへの依存拡大が、先進国および新興国の両方で業界成長を支えています。
グローバル・マーケット・モデルによると、世界の電気・電子市場は2025年に約4兆789億ドルに達し、2035年まで年平均成長率6.5%で成長を続けると予測されています。
日常的な技術利用が業界成長を支える
日常生活における電子機器利用の増加は、市場成長を促進する最大要因の一つです。かつては必需品ではなかった機器が、現在では家庭、オフィス、工場、公共インフラ全体で欠かせない存在になっています。
業界では次の分野で需要が増加しています。
● スマートフォンおよび接続型デバイス
● スマート家電
● 産業自動化システム
● 通信およびネットワーク機器
● 人工知能対応技術
● デジタル監視および制御システム
世界的にインターネット利用とデジタル導入が拡大する中、電子機器需要は引き続き堅調に推移すると予想されています。
エネルギーインフラ投資が市場拡大を後押し
各国政府と民間企業は、増加する電力需要とクリーンエネルギー目標を支えるため、電力インフラへの大規模投資を進めています。現代的な電力システム、充電インフラ、再生可能エネルギープロジェクトは、電気機器メーカーに大きな成長機会を提供しています。
大規模投資が進む分野には以下が含まれます。
● 再生可能エネルギーシステム
● 電気自動車充電インフラ
● 電力送配電ネットワーク
● エネルギー貯蔵技術
● スマートグリッドシステム
電気機器分野は2025年に市場全体価値の43.1%を占め、業界最大セグメントとなりました。人工知能と自動化が製品開発を変革
技術企業は、電子製品や産業システムへ高度な知能機能を組み込む取り組みを強化しています。人工知能と機械学習は、多様な用途で自動化、効率性、意思決定能力を向上させています。
企業は次の分野に注力しています。
● 人工知能対応型消費者向け電子機器
● スマート産業機械
● 自動化製造システム
● 高度センサーおよび監視ツール
● 先進通信技術
これらの技術革新は、企業がより高速で、より賢く、より接続性の高い製品を開発することに役立っています。
業界は引き続き世界経済活動を支える
電気・電子産業は、製造、輸送、医療、通信、エネルギーなどの産業を支えることで、世界経済成長において重要な役割を果たしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349500/images/bodyimage1】
業界の主な特徴
● 2025年の市場価値は約4兆789億ドルと予測
● 業界は2035年まで年平均成長率6.5%で成長見込み
● この分野は世界GDPの3.5%を占めた
● 年間一人当たり支出額は約505.7ドルに達した
● 中国は世界市場の23.5%を占めた
中国は、強力な電子機器製造能力と大規模な国内需要を背景に、引き続き市場を主導しています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.globalmarketmodel.com/demo-request