東京・神楽坂に米粉ベーグル専門店「THE BAGEL by CIAO」2026年6月8日(月)オープン　“カリ・もち・ジュワ”の賞味期限1時間ベーグル

株式会社シーマネジメント

株式会社シーマネジメント（本社：東京都中央区、代表：権藤優希）は、2026年6月8日(月)、東京都新宿区神楽坂に、米粉を使ったベーグル専門店「THE BAGEL by CIAO」をオープンいたします。

「THE BAGEL by CIAO」は、体にやさしい素材を使いながらも、しっかり美味しさを楽しめることを目指したベーグル専門店です。

コンセプトは、カリッ・もち・じゅわの新感覚ベーグル。小麦を使わず米粉を使用し、韓国で注目されるロンドン式のやわらかなベーグルをベースに、これまでの“むぎゅっと固い”ベーグルとは異なる、新しい食感を追求しました。

「神楽坂という街から、ベーグル文化を足元から育てていく」

私たちが一号店に選んだ神楽坂は、石畳の路地に老舗の暖簾と新しい店が並び、つくり手の哲学が代々受け継がれてきた街です。

本当に良いものを丁寧に見極める、その感性が息づくこの土地は、素材や製法にこだわる私たちが最も大切にしたい価値観と重なりました。

神楽坂を”出店地”ではなく、ともに歩む地元として。散歩の途中、お仕事帰り、ふと立ち寄ってくださる方々と日々顔を合わせ、地域の催しにも加わりながら、神楽坂という街と一緒に、新しいベーグルの風景をつくっていきます。

■THE BAGEL by CIAO

【住 所】〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6丁目23

【営業時間】10：00～19：00（売り切れ次第終了）

“食べる美容”をテーマに、体にやさしく、ちゃんと美味しいベーグルを

近年、食への価値観は「お腹を満たす」だけでなく、健康や美容を意識しながら、無理なく楽しむ方向へと変化しています。

「THE BAGEL by CIAO」は、そんなニーズに応えるべく、食べることを我慢ではなく、楽しみへ変えるベーグルを目指しました。

米粉を使用したベーグルで、罪悪感を抑えながらも、翌日まで体や肌に重さを残しにくい食後感を意識しています。

さらに、一般的なベーグルよりも一回り小ぶりなサイズにすることで、あれもこれも食べたい気持ちを、無理なく叶える設計に。

1個で満足するだけでなく、複数のフレーバーを食べ比べしやすいのも特徴です。

こだわったのは、外はカリッ、中はもちっ、そして噛むとジュワッ

THE BAGEL by CIAOが目指したのは、ただの“おしゃれなベーグル”ではありません。

全国のベーグルを食べ歩き、韓国にも足を運び、話題のベーグルを徹底的に研究する中で見えてきたのは、本当に美味しいベーグルには共通して「外はカリッ、中はもちっ」とした食感があるということでした。

そこに、もう一つの驚きを加えるために辿り着いたのが、噛んだ瞬間にジュワッと広がる“旨み”です。

生地には限界までバターを練り込み、焼き上がりの瞬間に一番美味しさが際立つよう設計。さらに、素材へのこだわりとしてグラスフェッドバターを採用し、味わいと満足感の両立を追求しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=67imFTRKtlY ]

その結果生まれたのが、「カリ・もち・ジュワ」という、これまでにない新食感のベーグルです。

看板商品は「賞味期限1時間ベーグル」。焼きたての“今”を味わう特別体験

THE BAGEL by CIAOの象徴となるのが、「賞味期限1時間ベーグル」です。

焼きたてから時間が経つほどに変化していく食感や香りを大切にし、最も美味しい瞬間を味わっていただくための特別な看板商品としてご提供します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Qmrjg6rOnso ]

“今しか味わえない”という体験は、単なる商品を超えて、来店する理由そのものになります。

ベーグルそのものが主役になるよう、ディップや過剰なトッピングに頼らず、素材の良さと焼きたての力をまっすぐ届けます。

注目メニュー

賞味期限1時間ベーグル

“カリ・もち・ジュワ”を味わえる、グラスフェッドバターを贅沢に使用した看板商品。

ベーグルそのものが主役の、新感覚ベーグルです。

神楽坂ベーグル

江戸情緒とフランス文化が混ざり合う神楽坂を表現したベーグル。

西京味噌とブリーチーズの組み合わせが生み出す、ここでしか出会えない味わいです。

ドバイチョコベーグル

韓国で一大ブームを巻き起こしたドバイチョコを、

当店ならではのブレンドでアレンジ。

※小麦を含みます

瀬戸田 生レモネード

新橋の人気店「中華と自家製レモンサワーの店 CIAO」のレモンペーストを

当店ではレモネードでお楽しみいただけます。

甘酒スムージー（レモン・バナナ）

甘酒で作ったスムージをレモンまたはバナナで

トッピングにはおこげがのった新感覚のスムージー

店舗情報

［店名］ THE BAGEL by CIAO

［オープン日］ 2026年6月8日(月)

［住所］ 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6丁目23

［営業時間］ 10:00～19:00（売り切れ次第終了）

［定休日］ 火曜日（祝日の場合は翌平日）

［席数］ 15席

［テイクアウト］ 有り

［運営会社］ 株式会社シーマネジメント

［お問い合わせ先］thebagel_pr@seemanage-inc.com

Instagram @thebagel_byciao （ https://www.instagram.com/thebagel_byciao）