「病院で異常なしと言われたが不調が続く」経験者は62%｜セルフチェック機器への関心が急増
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「病院では見つからない不調とセルフケアに関する意識調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「病院で検査を受けたが異常なしと言われた。にもかかわらず不調が続いた」という経験はありますか？
・ある：62% ・ない：38%
6割以上が「異常なしと言われたが不調が続いた」経験を持っていることが判明しました。
Q2. そのとき、不調の原因をどのように対処しましたか？（複数回答）
・特に何もせず様子を見た：51% ・別の病院を受診した（セカンドオピニオン）：28% ・サプリメントや漢方を試した：24% ・整体やマッサージに通った：19% ・自分で調べてセルフケアを実施した：17% ・波動測定やエネルギーチェックを受けた：4%
「特に何もせず様子を見た」が過半数を占めており、「異常なし」と言われた後に具体的な行動を取れない方が多いことが分かります。
Q3. 自宅で身体のエネルギー状態やバランスをチェックできる機器があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：31% ・やや興味がある：42% ・あまり興味がない：19% ・まったく興味がない：8%
「ぜひ使いたい」「やや興味がある」を合わせると73%がセルフチェック機器に関心を示しています。
Q4. セルフチェック機器にいくらまでなら投資できますか？
・5万円以下：29% ・5～15万円：33% ・15～30万円：22% ・30万円以上：8% ・投資する予定はない：8%
15万円以上の投資を検討できる方が30%存在します。
■ 調査結果に対する当社の見解
「病院で異常なしと言われた後、何もできずに不調を抱え続けている」方が6割以上いるという結果は、現行の医療体制ではカバーしきれない「未病」領域のニーズの大きさを示しています。
当社では、自宅で全身のエネルギーバランスをチェックできる波動測定器として、Meijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）およびMeijiメタハンター（886項目・349,900円～）を提供しています。病院の検査とは異なる角度から身体の状態を確認し、セルフケアの方向性を考えるための参考情報としてご活用いただけます。
※波動測定器は医療機器ではなく、病気の診断や治療を行うものではありません。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「病院で検査を受けたが異常なしと言われた。にもかかわらず不調が続いた」という経験はありますか？
・ある：62% ・ない：38%
6割以上が「異常なしと言われたが不調が続いた」経験を持っていることが判明しました。
Q2. そのとき、不調の原因をどのように対処しましたか？（複数回答）
・特に何もせず様子を見た：51% ・別の病院を受診した（セカンドオピニオン）：28% ・サプリメントや漢方を試した：24% ・整体やマッサージに通った：19% ・自分で調べてセルフケアを実施した：17% ・波動測定やエネルギーチェックを受けた：4%
「特に何もせず様子を見た」が過半数を占めており、「異常なし」と言われた後に具体的な行動を取れない方が多いことが分かります。
Q3. 自宅で身体のエネルギー状態やバランスをチェックできる機器があれば使ってみたいですか？
・ぜひ使いたい：31% ・やや興味がある：42% ・あまり興味がない：19% ・まったく興味がない：8%
「ぜひ使いたい」「やや興味がある」を合わせると73%がセルフチェック機器に関心を示しています。
Q4. セルフチェック機器にいくらまでなら投資できますか？
・5万円以下：29% ・5～15万円：33% ・15～30万円：22% ・30万円以上：8% ・投資する予定はない：8%
15万円以上の投資を検討できる方が30%存在します。
■ 調査結果に対する当社の見解
「病院で異常なしと言われた後、何もできずに不調を抱え続けている」方が6割以上いるという結果は、現行の医療体制ではカバーしきれない「未病」領域のニーズの大きさを示しています。
当社では、自宅で全身のエネルギーバランスをチェックできる波動測定器として、Meijiバイオプラズム（688項目・149,900円～）およびMeijiメタハンター（886項目・349,900円～）を提供しています。病院の検査とは異なる角度から身体の状態を確認し、セルフケアの方向性を考えるための参考情報としてご活用いただけます。
※波動測定器は医療機器ではなく、病気の診断や治療を行うものではありません。
Meijiバイオプラズムの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/bioplasm/
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店 運営会社：明治ヘルスケア株式会社 本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2 電話番号：070-4132-3899 メールアドレス：a@kontaniclinic.jp 事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売 代表取締役：川俣 潤 公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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