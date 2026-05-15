株式会社キョードー東京は、2026年9月5日（土）、埼玉スタジアム2002にて、映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズの楽曲と花火が融合したエンターテインメントショー「埼スタ花火 John Williams Fireworks 2026」を開催いたします。

誰もが一度は耳にしたことがある、高揚感あふれるオリンピック・ファンファーレや、心揺さぶる叙情的な旋律。映画音楽界の生ける伝説、ジョン・ウィリアムズが生み出した名曲たちが、最新鋭の音響システムと1万発を超える打ち上げ花火によって、かつてないスケールで蘇ります。 『スター・ウォーズ』の壮大な宇宙の旅、『ジュラシック・パーク』の生命の驚異、『ハリー・ポッター』の魔法に満ちた高揚感――。さらには『インディ・ジョーンズ』の冒険心、『スーパーマン』の正義、『E.T.』の感動、そして『ジョーズ』の緊張感。そんな映画史に残る数々の傑作を彷彿とさせる調べが、光の粒となって埼玉スタジアムの夜空に降り注ぎます。どのシーンを彩った楽曲が、どのような花火とともに打ち上がるのか。その全貌は、当日スタジアムに集まった皆様だけが目撃することになります。 本イベントの舞台となるのは、数々の歴史的瞬間を刻んできた日本屈指の専用スタジアム、埼玉スタジアム2002。その圧倒的なスケール感と開放的な空間は、巨匠の音楽を響かせるのにこれ以上ない場所です。今回はこの聖地の芝生エリア（グラウンド）を特別に開放し、普段は入ることのできない視点から夜空を仰ぐ、没入感溢れる体験を提供いたします。 また、本イベントは「家族連れ」のお客様にも優しい環境を整えております。お子様連れでも安心して楽しんでいただける「親子エリアチケット」をご用意しているほか、会場内にはおむつ替えスペースや授乳室などの設備も完備。世代を超えて愛される音楽とともに、ご家族揃って夏の思い出を作っていただける万全の体制で皆様をお迎えいたします。 グラウンド席（プレミアム・ゴールド・親子エリア）のチケットをご購入いただいた皆様には、本イベント限定の「オリジナルレジャーシート」を配布いたします。グラウンド内には、ゆったりと寝転がって花火を鑑賞できるスペースを設置予定。スタジアムの夜風を感じ、巨匠の音楽に包まれながら、視界いっぱいに広がる光の芸術を最高のコンディションでお楽しみいただけます。 本イベントを盛り上げるオフィシャルアンバサダーには、映画コメンテーターとしてお馴染みのLiLiCo氏が就任。圧倒的な映画愛を持つ彼女が、ジョン・ウィリアムズの音楽が持つ魔法と、夜空を彩る大輪の花火の魅力を余すことなく伝えます。

■ 開催概要

イベント名：埼スタ花火 John Williams Fireworks 2026 ～ Fireworks Spectacular with The music of “John Williams”～ 開催日時：2026年9月5日（土）16:00 開場 / 18:30 開演 会場：埼玉スタジアム2002（埼玉県さいたま市緑区） チケット料金（税込）： o スタンド プレミアム席（指定席）：11,000円 o スタンド ゴールド席（指定席）：8,800円 o グラウンド プレミアム（自由席／オリジナルシート付）：11,000円 o グラウンド ゴールド（自由席／オリジナルシート付）：8,800円 o さいたま市民割（指定席）：6,600円 後日詳細発表 o グラウンド 親子エリアチケット（自由席／オリジナルシート付）：8,800円 o 車椅子席：8,800円 o 駐車券：2,000円 ※スタンド プレミアム、グラウンド プレミアム、グラウンド プレミアムペアチケットの方は、プレミアム専用レーン、プレミアム専用トイレ、プレミアム専用ドリンク売り場がご利用いただけます ※チケット1枚につき未就学児1名まで膝上可。お席が必要な場合は別途チケットが必要 ※ご注意事項 本公演にJohn Williams本人の出演はございません。また、生演奏・映像での演出はございませんので予めご了承ください。 オフィシャルホームページ http://saisuta-hanabi.com/

■ 運営組織

主催・企画・制作：キョードー東京 後援：埼玉スタジアム2002、さいたま市、さいたま観光国際協会、 さいたま市商工会議所、埼玉高速鉄道、テレビ埼玉、J-WAVE、NACK5、 朝日新聞社、日刊スポーツホールディングス 【お問い合わせ】キョードー東京：0570-550-799 （受付時間：平日 11:00～18:00／ 土日祝 10:00～18:00）