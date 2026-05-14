【中田翔氏がアンバサダー就任】“勝てる体作り”を支える「アスリートオイル」発売。ビタミンEを豊富に含み、胸焼けしにくく食事が進むオイル

岡村製油株式会社

岡村製油株式会社（本社：大阪府柏原市、代表取締役社長：岡村博光）は、スポーツに励む体作りを“食”から支える新商品「アスリートオイル」を2026年5月18日（月）より発売いたします。これに伴い、2025年に現役を退いた元プロ野球選手の中田翔氏がブランドアンバサダーに就任しました。

本商品は、ビタミンEを豊富に含み、加熱しても胸焼けしにくい綿実油の特性を活かし、ハードな練習後でも食事が進む「食のトレーニング」をバックアップします。

「アスリートオイル」詳細はこちら：https://okamura-seiyu.co.jp/athleteoil/cp/(https://okamura-seiyu.co.jp/athleteoil/cp/)

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■新商品「アスリートオイル」について

「アスリートオイル」は、練習後の食欲や体作りという課題に対し、胸焼けしにくく食事が進むというアプローチで開発された商品です。

スポーツを行うお子様の保護者の半数以上がお子様の栄養面を気にしており、アスリートオイルについて胸焼け・胃もたれを起こしにくい(全回答中76％の人が回答)ビタミンEが豊富(全回答中66％の人が回答)※1という面について魅力を感じている結果が調査によって明らかになりました。

そして近年スポーツを行う子どもへの食トレーニングといったニーズが高まる中、当社では綿実油が持ちうるクセのなさに着目し、本商品の開発を行いました。

商品には“一番を目指す”アスリートへの想いを込め、一番搾り綿実油を使用しています。

※1 アスリートオイルについて魅力を感じた点への意識調査 調査期間2026年3月5日～3月6日／調査対象：スポーツを行う小学生～大学生のお子様をお持ちの女性200名／調査方法：インターネット調査(クロスマーケティング)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9A6wyybp5vY ]

■中田翔氏アンバサダー就任について

本商品の魅力をより多くの方に伝えるため、野球界で活躍する中田翔氏がアンバサダーとして就任。

中田翔氏はプロ野球界で活躍し、日本代表としてもプレーされた経験を持ち、「食べない選手にいい選手はいない。」「スポーツで戦える体作りには食事が大事」という考えを大切にされています。

こうした想いが本商品とのコンセプトと一致し、このたび共に歩んでいただくこととなりました。

■中田翔氏のコメント

現役時代は食事へのこだわりが強く、アスリートは体重の変動が大きいため、日々タンパク質の摂取量などを計算しながら食事管理を行っていました。

また、シーズン中は油物を食べることに抵抗があったため、使用する油や調味料にもこだわり、できる限り質の良いものを選ぶよう心掛けていました。

そして夢に向かって頑張る子どもたちへ。

たくさん練習し、たくさん食べて、毎日の積み重ねを力に変えていこう。

アスリートオイルを使った毎日の食事で、美味しく栄養を摂りながら、強い体づくりをサポートしよう！

アスリートオイルアンバサダー、中田翔氏(左)と岡村製油株式会社 代表取締役社長、岡村博光(右)

■中田翔氏プロフィール

1989年広島県出身、大阪桐蔭高校では高校通算87本塁打、「怪物スラッガー」として、ドラフト 1 位で日本ハムに入団。 2012年以降は不動の4番として多くのアーチと打点を積み重ね、プロ通算309本塁打1087打点を記録した強打者。

打点王3 回、ベストナイン・ゴールデングラブ賞各5回を獲得し、侍ジャパンとして国際大会でも主砲として活躍、ファンからも「大将」 のニックネームで親しまれた。

2025年8月15日、所属していた 中日ドラゴンズから2025年シーズン限りでの現役引退を発表。

現在は野球解説者の傍らタレント活動としてテレビ番組などに数多く出演すると共に、トークショー、野球教室など、さらには 実業家として幅広く活動している。

■アスリートオイル商品概要

商品名：アスリートオイル 1000ｇ

発売日：2026年5月18日

価格：1,620円（税込）

販売場所：岡村製油ECサイト

内容・量／一番搾り綿実油1000ｇ

主な特長は以下のとおりです。

綿実油が持つ素材そのもののビタミンEが豊富であり、加熱時に胸焼け・胃もたれを感じやすい成分が発生しにくい点が挙げられます。さらには必須脂肪酸であるリノール酸を多く含んでおり、健やかな毎日の食生活をサポートします。※下記図参照

そして一流ホテルや老舗天ぷら店の料理人が選び使い続ける、プロに愛される一番搾り綿実油を使用。その味わいは格別との評価を頂いております。油のポテンシャルは高く、家庭料理でもパフォーマンスを発揮し、一度使うと「美味しい！」とファンになって頂ける方も多くいらっしゃいます。

ビタミンE含有量脂肪酸組成アスリートオイルで作った【飯が進む！勝利のとんかつ】アスリートオイルで作った【鮭の唐揚げ】アスリートオイルで作った【アスリートピカタ】

■今後の展開

今後は中田翔氏と連携し、SNSや広告、イベント等を通じてブランド認知の拡大と購買促進を図ってまいります。

■販売と初回キャンペーンについて

2026年5月18日(月)の発売日から一か月間のキャンペーンとしてCotton Oil's STOREにてアスリートオイル1000ｇを3本以上購入で使用できる送料無料クーポンをアスリートオイル特設ページにて配布。

アスリートオイル特設商品ページ(https://okamura-seiyu.co.jp/athlete-oil-lp.html)

アスリートオイル購入サイト(https://menjitsuyu.com/products/athleteoil_1)

会社概要

- 岡村製油株式会社

大阪府河内で創業明治25年より「綿の種子」を原料とする綿実油(めんじつゆ)を日本で唯一、原料から搾油し、販売しています。綿実は油と油粕以外の副産物としてコットンハルやリンターがあります。副産物もすべて有効利用し、環境に配慮しています。

- 企業理念

コットンドリームの実現と、ドリームアシッドの可能性を追究する。

「信用」を築き「人の和」を広げ「進歩」する事を行動の規範とする。

「人」「物」「事」を大切にする。

信頼される商品づくりを心掛け、会社の存在価値を高める。

- 所在地(本社)

〒582-0004 大阪府柏原市河原町4番5号

コーポレートサイト(https://okamura-seiyu.co.jp/)

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