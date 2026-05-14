【最新予測】電磁ブレーキ市場規模は2032年までに927百万米ドルへ、CAGR2.7%で拡大（QYResearch）
電磁ブレーキとは
電磁ブレーキ（Electromagnetic Brake）は、機械の回転運動を停止または減速させる電気機械式制動装置であり、ブレーキフレーム、摩擦部材、制御ユニットなどで構成される。一部製品には自動クリアランス調整機構が搭載され、長期使用時の性能安定性が向上している。
高速軸への搭載により小型化と制動効率の両立が可能である一方、エレベーターや鉱山巻上機のような高安全用途では低速軸側への設置が採用される。2024年時点では、世界生産量は約20,580.6千台、平均価格は36米ドル、粗利率は36.2％、生産能力は約21,664千台に達している。
電磁ブレーキ市場は、産業自動化の高度化と安全規制強化を背景に、安定成長局面にある。本市場の中核キーワードは制動トルク制御、高信頼性フェイルセーフ、産業自動化対応、小型軽量化、安全規格適合であり、ロボット、エレベーター、工作機械、物流システムなど多様な産業基盤に組み込まれている。
2025年の米国関税政策はグローバルサプライチェーンに不確実性をもたらし、電磁ブレーキ市場においても原材料調達コストや地域生産体制の見直しを促している。各企業は調達の多元化と地域生産拠点の最適化を進め、価格競争力と供給安定性の両立を模索している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349298/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349298/images/bodyimage2】
図. 電磁ブレーキの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電磁ブレーキ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電磁ブレーキの世界市場は、2025年に771百万米ドルと推定され、2026年には790百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で推移し、2032年には927百万米ドルに拡大すると見込まれています。
上流材料と製造技術構造
電磁ブレーキの性能は材料技術に強く依存する。主要構成材料は以下の通りである：
?軟鋼・鋳鉄：磁気回路および構造部材
?アルミ合金：放熱性ハウジング
?エナメル銅線（またはアルミ線）：電磁コイル
?合金鋼：スプリング・ハブ構造
?永久磁石（フェライト、NdFeB、SmCo）：ラッチ機構
近6か月の業界動向では、高効率NdFeB磁石の価格安定化とともに、熱管理性能を強化したアルミハウジングの採用が拡大している。また、EV関連製造装置向けでは高応答・低熱膨張設計の需要が増加している点が特徴的である。
応用領域と需要構造の変化
電磁ブレーキの用途は産業横断的に拡大している。
?産業機械：サーボ軸制御、非常停止、保持制御
?物流・搬送：AGV、フォークリフト、コンベア制御
?ロボット・自動化：低慣性・高応答ブレーキ
?エレベーター・昇降機：安全規格（EN81/ASME）対応
?医療機器：MRI、手術ロボット、患者搬送装置
?セキュリティ設備：ゲート、入退室制御
特にロボティクスと物流自動化領域では、電源断時の自動保持機能（フェイルセーフ）が採用要件となりつつあり、需要の質が高度化している。
市場成長ドライバーと構造変化
電磁ブレーキ市場は以下の構造的要因によって成長している。
第一に、産業オートメーションの進展である。スマートファクトリー化により、精密制御可能な制動システムの需要が増加している。
電磁ブレーキ（Electromagnetic Brake）は、機械の回転運動を停止または減速させる電気機械式制動装置であり、ブレーキフレーム、摩擦部材、制御ユニットなどで構成される。一部製品には自動クリアランス調整機構が搭載され、長期使用時の性能安定性が向上している。
高速軸への搭載により小型化と制動効率の両立が可能である一方、エレベーターや鉱山巻上機のような高安全用途では低速軸側への設置が採用される。2024年時点では、世界生産量は約20,580.6千台、平均価格は36米ドル、粗利率は36.2％、生産能力は約21,664千台に達している。
電磁ブレーキ市場は、産業自動化の高度化と安全規制強化を背景に、安定成長局面にある。本市場の中核キーワードは制動トルク制御、高信頼性フェイルセーフ、産業自動化対応、小型軽量化、安全規格適合であり、ロボット、エレベーター、工作機械、物流システムなど多様な産業基盤に組み込まれている。
2025年の米国関税政策はグローバルサプライチェーンに不確実性をもたらし、電磁ブレーキ市場においても原材料調達コストや地域生産体制の見直しを促している。各企業は調達の多元化と地域生産拠点の最適化を進め、価格競争力と供給安定性の両立を模索している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349298/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349298/images/bodyimage2】
図. 電磁ブレーキの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電磁ブレーキ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電磁ブレーキの世界市場は、2025年に771百万米ドルと推定され、2026年には790百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で推移し、2032年には927百万米ドルに拡大すると見込まれています。
上流材料と製造技術構造
電磁ブレーキの性能は材料技術に強く依存する。主要構成材料は以下の通りである：
?軟鋼・鋳鉄：磁気回路および構造部材
?アルミ合金：放熱性ハウジング
?エナメル銅線（またはアルミ線）：電磁コイル
?合金鋼：スプリング・ハブ構造
?永久磁石（フェライト、NdFeB、SmCo）：ラッチ機構
近6か月の業界動向では、高効率NdFeB磁石の価格安定化とともに、熱管理性能を強化したアルミハウジングの採用が拡大している。また、EV関連製造装置向けでは高応答・低熱膨張設計の需要が増加している点が特徴的である。
応用領域と需要構造の変化
電磁ブレーキの用途は産業横断的に拡大している。
?産業機械：サーボ軸制御、非常停止、保持制御
?物流・搬送：AGV、フォークリフト、コンベア制御
?ロボット・自動化：低慣性・高応答ブレーキ
?エレベーター・昇降機：安全規格（EN81/ASME）対応
?医療機器：MRI、手術ロボット、患者搬送装置
?セキュリティ設備：ゲート、入退室制御
特にロボティクスと物流自動化領域では、電源断時の自動保持機能（フェイルセーフ）が採用要件となりつつあり、需要の質が高度化している。
市場成長ドライバーと構造変化
電磁ブレーキ市場は以下の構造的要因によって成長している。
第一に、産業オートメーションの進展である。スマートファクトリー化により、精密制御可能な制動システムの需要が増加している。