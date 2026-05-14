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ボッシュ、人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに出展
ボッシュのブース番号：#N79（ノースホール）
幅広い分野で全11種におよぶプレゼンテーションを実施
ボッシュ公式サイトに「人とくるまのテクノロジー展特設サイト」を併設
URL： https://www.bosch.co.jp/aee-2026/
横浜 − ボッシュ株式会社は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間、パシフィコ横浜にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に、ソフトウェア ドリブン モビリティをテーマに出展します。ボッシュのブースでは、「ソフトウェア ディファインド ビークル」「サステイナブルなエネルギーソリューション」「ローカルコンピテンス」のカテゴリーで3日間にわたり、全11種（21セッション）のプレゼンテーションを実施するほか、ボッシュが国内外で展開する幅広いソリューションを紹介。
【事業部横断トーク】
ボッシュの適合エンジニア：「国語」を「物理」に落とす開発パートナー
ステージエリアでは、ボッシュの包括的なソリューションを紹介するプレゼンテーションを実施。さらに初日には、パワーソリューション事業部、ビークル モーション事業部、モーターサイクル＆パワースポーツ事業部の適合エンジニアによる、事業部横断トークセッションを実施します。適合エンジニアは、日本のドライバーの嗜好や交通環境、道路事情に合わせて、加速感や操舵感、快適性といった“走りの味付け”を細かく調整する役割を担っています。完成車メーカーからの「すっきりした走りにしてほしい」という要求を、実際の「走り」で実現していくのが適合エンジニアの仕事です。まさに「国語」を「物理」に落とし込む開発パートナーの仕事について、本セッションで深掘りしていきます。
【主催者企画】
「モビリティDXイノベーションステージ」でのプレゼンテーション
ノース会場で設置される「モビリティDXイノベーションステージ」では、ソフトウェア ドリブン モビリティをテーマにしたプレゼンテーションを行います。ボッシュがリードする、API標準化やオープンソースを通じた企業間における協調領域の拡大に向けた取り組みなどの最新動向も紹介する予定です。
https://digitalpr.jp/table_img/2168/134773/134773_web_1.png
またボッシュ公式サイトに「人とくるまのテクノロジー展特設サイト」を併設しています。プレゼンテーションのスケジュールや最新情報は、以下のURLから確認ください。
URL：https://www.bosch.co.jp/aee-2026/
※スケジュールは、都合により⼀部変更になる可能性がありますのでご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
関連リンク
人とくるまのテクノロジー展特設サイト
https://corporate.bosch.co.jp/news-and-stories/aee-2026/
幅広い分野で全11種におよぶプレゼンテーションを実施
ボッシュ公式サイトに「人とくるまのテクノロジー展特設サイト」を併設
URL： https://www.bosch.co.jp/aee-2026/
横浜 − ボッシュ株式会社は、2026年5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間、パシフィコ横浜にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に、ソフトウェア ドリブン モビリティをテーマに出展します。ボッシュのブースでは、「ソフトウェア ディファインド ビークル」「サステイナブルなエネルギーソリューション」「ローカルコンピテンス」のカテゴリーで3日間にわたり、全11種（21セッション）のプレゼンテーションを実施するほか、ボッシュが国内外で展開する幅広いソリューションを紹介。
ボッシュの適合エンジニア：「国語」を「物理」に落とす開発パートナー
ステージエリアでは、ボッシュの包括的なソリューションを紹介するプレゼンテーションを実施。さらに初日には、パワーソリューション事業部、ビークル モーション事業部、モーターサイクル＆パワースポーツ事業部の適合エンジニアによる、事業部横断トークセッションを実施します。適合エンジニアは、日本のドライバーの嗜好や交通環境、道路事情に合わせて、加速感や操舵感、快適性といった“走りの味付け”を細かく調整する役割を担っています。完成車メーカーからの「すっきりした走りにしてほしい」という要求を、実際の「走り」で実現していくのが適合エンジニアの仕事です。まさに「国語」を「物理」に落とし込む開発パートナーの仕事について、本セッションで深掘りしていきます。
【主催者企画】
「モビリティDXイノベーションステージ」でのプレゼンテーション
ノース会場で設置される「モビリティDXイノベーションステージ」では、ソフトウェア ドリブン モビリティをテーマにしたプレゼンテーションを行います。ボッシュがリードする、API標準化やオープンソースを通じた企業間における協調領域の拡大に向けた取り組みなどの最新動向も紹介する予定です。
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またボッシュ公式サイトに「人とくるまのテクノロジー展特設サイト」を併設しています。プレゼンテーションのスケジュールや最新情報は、以下のURLから確認ください。
URL：https://www.bosch.co.jp/aee-2026/
※スケジュールは、都合により⼀部変更になる可能性がありますのでご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
関連リンク
人とくるまのテクノロジー展特設サイト
https://corporate.bosch.co.jp/news-and-stories/aee-2026/