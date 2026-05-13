【最新予測】硫化水素の除去市場規模は2032年までに3508百万米ドルへ、CAGR5.1%で拡大（QYResearch）
硫化水素の除去とは
硫化水素の除去は、単なるガス精製技術ではなく、設備保護と操業安定性を支える重要インフラ技術へと位置付けが変化している。H?Sは高い毒性と腐食性を有しており、石油精製設備、天然ガス配管、貯蔵タンク、排水施設などに深刻なダメージを与える可能性がある。
そのため、アミン吸収法、トリアジン系除去剤、固体吸着材、膜分離、PSA（圧力スイング吸着）など、多様な硫化水素の除去技術が導入されている。2024年時点で世界生産量は約112.4万トン、平均価格は1トン当たり約2,179米ドルに達しており、高機能吸着材市場も拡大傾向にある。
硫化水素の除去市場は、石油・ガス、排水処理、化学、鉱業分野における安全規制強化と環境対応投資を背景に、世界的に拡大を続けている。特に近年は、硫化水素の除去において低炭素化、省エネルギー運転、設備腐食抑制を同時に実現できる統合型ソリューションへの需要が急増している。加えて、北米のシェールガス開発、中東のサワーガス処理、中国・インドの排水処理インフラ拡張が市場成長を後押ししている。
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図. 硫化水素の除去の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「硫化水素の除去―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、硫化水素の除去の世界市場は、2025年に2489百万米ドルと推定され、2026年には2603百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で推移し、2032年には3508百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ハイブリッド型硫化水素の除去システムが普及加速
近年の硫化水素の除去市場では、ハイブリッド型プロセスの採用が加速している点が注目される。従来型の化学吸収のみでは、運転コストや二次廃棄物処理が課題であったが、現在はバイオフィルターやバイオトリクルフィルターを組み合わせた統合処理システムが普及し始めている。
特に欧州では、2025年前半に複数の下水処理施設で生物学的H?S除去システムへの更新投資が進み、エネルギー消費量を15～20％削減した事例が報告されている。硫化水素の除去における運転効率改善は、ESG投資評価にも直結しており、環境性能を重視するエネルギー企業の設備更新需要を刺激している。
地域別に異なる硫化水素の除去需要構造
地域別では、北米市場が依然として最大規模を維持している。米国では老朽化パイプライン更新とLNG関連投資が継続しており、硫化水素の除去設備需要が底堅い。
一方、アジア太平洋地域では、中国・インド・東南アジアにおける都市排水処理能力増強が市場成長を牽引している。特にインドでは2025年に大型下水再利用プロジェクトが複数始動し、高効率H?S吸着システムの導入案件が増加している。
また、中東ではサワーガス田開発拡大により、高濃度硫化水素の除去需要が急速に高まっている。
硫化水素の除去市場で進む競争構造の変化
硫化水素の除去市場における競争環境では、Schlumberger、Halliburton、Dow、BASF、NALCO Water、Dorf Ketalなど大手化学・油田サービス企業が技術優位性を維持している。近年は単体薬剤販売ではなく、モニタリングシステム、腐食管理、AI分析を含む包括型ソリューションへの転換が進む。
特にIoTセンサーを活用したリアルタイムH?S濃度監視は、予知保全や設備寿命延長に寄与しており、北米プラント市場で採用が増加している。さらに、中国系企業による低コスト製品供給拡大も市場競争を激化させている。
硫化水素の除去は、単なるガス精製技術ではなく、設備保護と操業安定性を支える重要インフラ技術へと位置付けが変化している。H?Sは高い毒性と腐食性を有しており、石油精製設備、天然ガス配管、貯蔵タンク、排水施設などに深刻なダメージを与える可能性がある。
そのため、アミン吸収法、トリアジン系除去剤、固体吸着材、膜分離、PSA（圧力スイング吸着）など、多様な硫化水素の除去技術が導入されている。2024年時点で世界生産量は約112.4万トン、平均価格は1トン当たり約2,179米ドルに達しており、高機能吸着材市場も拡大傾向にある。
硫化水素の除去市場は、石油・ガス、排水処理、化学、鉱業分野における安全規制強化と環境対応投資を背景に、世界的に拡大を続けている。特に近年は、硫化水素の除去において低炭素化、省エネルギー運転、設備腐食抑制を同時に実現できる統合型ソリューションへの需要が急増している。加えて、北米のシェールガス開発、中東のサワーガス処理、中国・インドの排水処理インフラ拡張が市場成長を後押ししている。
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図. 硫化水素の除去の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「硫化水素の除去―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、硫化水素の除去の世界市場は、2025年に2489百万米ドルと推定され、2026年には2603百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1%で推移し、2032年には3508百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ハイブリッド型硫化水素の除去システムが普及加速
近年の硫化水素の除去市場では、ハイブリッド型プロセスの採用が加速している点が注目される。従来型の化学吸収のみでは、運転コストや二次廃棄物処理が課題であったが、現在はバイオフィルターやバイオトリクルフィルターを組み合わせた統合処理システムが普及し始めている。
特に欧州では、2025年前半に複数の下水処理施設で生物学的H?S除去システムへの更新投資が進み、エネルギー消費量を15～20％削減した事例が報告されている。硫化水素の除去における運転効率改善は、ESG投資評価にも直結しており、環境性能を重視するエネルギー企業の設備更新需要を刺激している。
地域別に異なる硫化水素の除去需要構造
地域別では、北米市場が依然として最大規模を維持している。米国では老朽化パイプライン更新とLNG関連投資が継続しており、硫化水素の除去設備需要が底堅い。
一方、アジア太平洋地域では、中国・インド・東南アジアにおける都市排水処理能力増強が市場成長を牽引している。特にインドでは2025年に大型下水再利用プロジェクトが複数始動し、高効率H?S吸着システムの導入案件が増加している。
また、中東ではサワーガス田開発拡大により、高濃度硫化水素の除去需要が急速に高まっている。
硫化水素の除去市場で進む競争構造の変化
硫化水素の除去市場における競争環境では、Schlumberger、Halliburton、Dow、BASF、NALCO Water、Dorf Ketalなど大手化学・油田サービス企業が技術優位性を維持している。近年は単体薬剤販売ではなく、モニタリングシステム、腐食管理、AI分析を含む包括型ソリューションへの転換が進む。
特にIoTセンサーを活用したリアルタイムH?S濃度監視は、予知保全や設備寿命延長に寄与しており、北米プラント市場で採用が増加している。さらに、中国系企業による低コスト製品供給拡大も市場競争を激化させている。