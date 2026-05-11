【最新予測】新エネルギー車用ヒーター市場規模は2032年までに3613百万米ドルへ、CAGR9.7%で拡大（QYResearch）
新エネルギー車用ヒーターとは
新エネルギー車用ヒーターは、BEV（バッテリー電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド車）の車室暖房やバッテリー温度制御を担う電気加熱装置である。現在の主流技術はPTC（Positive Temperature Coefficient）ヒーターであり、自己温度制御特性を持つセラミック発熱体を採用することで、高い安全性と安定性を実現している。
一般的な新エネルギー車用ヒーターの出力は2kW～8kW程度であるが、高電圧クーラントヒーターでは10kW以上の高出力仕様も増加している。特に800V高電圧プラットフォームの普及に伴い、高速昇温性能とエネルギー効率の両立が重要技術テーマとなっている。
ここ半年では、ヒートポンプとPTCヒーターを統合した次世代熱管理モジュールへの投資が活発化しており、欧州OEMを中心に統合型サーマルマネジメント採用が拡大している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348866/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348866/images/bodyimage2】
図. 新エネルギー車用ヒーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「新エネルギー車用ヒーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、新エネルギー車用ヒーターの世界市場は、2025年に1890百万米ドルと推定され、2026年には2073百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.7%で推移し、2032年には3613百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー車用ヒーター市場の拡大加速
新エネルギー車用ヒーター市場は、世界的なEV普及拡大と高効率熱管理需要の高まりを背景に、急速な成長局面へ移行して、電動化部品市場の中でも高成長セグメントとして注目されている。
特に近年は、寒冷地におけるEV航続距離低下問題が顕在化しており、新エネルギー車用ヒーターの性能が車両商品力を左右する重要要素となっている。2025年時点で世界生産能力は約2,800万台、実際の生産台数は約2,350万台に達すると見込まれており、平均販売価格は約320米ドルとなっている。市場全体の粗利益率は22％～36％の範囲で推移している。
新エネルギー車用ヒーター産業チェーン分析
新エネルギー車用ヒーター産業では、上流工程においてPTCセラミック素子、アルミ熱交換器、IGBT／MOSFETパワーモジュール、高電圧リレー、温度センサーなどが主要部材となる。特に高電圧対応パワー半導体の品質が、ヒーター効率および耐久性を大きく左右している。
中流では、熱シミュレーション、高電圧安全設計、防水設計、耐振動試験、車載ECU制御統合などが主要技術領域となっている。近年は軽量化需要を背景に、モジュール一体化設計や小型高出力化が急速に進んでいる。
下流顧客は、自動車OEMおよびTier-1熱管理サプライヤーが中心である。特に中国EVメーカーでは、車両全体の熱効率最適化を目的として、新エネルギー車用ヒーターを含む統合熱管理システム採用が加速している。
新エネルギー車用ヒーター市場を支える成長要因
新エネルギー車用ヒーターは、BEV（バッテリー電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド車）の車室暖房やバッテリー温度制御を担う電気加熱装置である。現在の主流技術はPTC（Positive Temperature Coefficient）ヒーターであり、自己温度制御特性を持つセラミック発熱体を採用することで、高い安全性と安定性を実現している。
一般的な新エネルギー車用ヒーターの出力は2kW～8kW程度であるが、高電圧クーラントヒーターでは10kW以上の高出力仕様も増加している。特に800V高電圧プラットフォームの普及に伴い、高速昇温性能とエネルギー効率の両立が重要技術テーマとなっている。
ここ半年では、ヒートポンプとPTCヒーターを統合した次世代熱管理モジュールへの投資が活発化しており、欧州OEMを中心に統合型サーマルマネジメント採用が拡大している。
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図. 新エネルギー車用ヒーターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「新エネルギー車用ヒーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、新エネルギー車用ヒーターの世界市場は、2025年に1890百万米ドルと推定され、2026年には2073百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.7%で推移し、2032年には3613百万米ドルに拡大すると見込まれています。
新エネルギー車用ヒーター市場の拡大加速
新エネルギー車用ヒーター市場は、世界的なEV普及拡大と高効率熱管理需要の高まりを背景に、急速な成長局面へ移行して、電動化部品市場の中でも高成長セグメントとして注目されている。
特に近年は、寒冷地におけるEV航続距離低下問題が顕在化しており、新エネルギー車用ヒーターの性能が車両商品力を左右する重要要素となっている。2025年時点で世界生産能力は約2,800万台、実際の生産台数は約2,350万台に達すると見込まれており、平均販売価格は約320米ドルとなっている。市場全体の粗利益率は22％～36％の範囲で推移している。
新エネルギー車用ヒーター産業チェーン分析
新エネルギー車用ヒーター産業では、上流工程においてPTCセラミック素子、アルミ熱交換器、IGBT／MOSFETパワーモジュール、高電圧リレー、温度センサーなどが主要部材となる。特に高電圧対応パワー半導体の品質が、ヒーター効率および耐久性を大きく左右している。
中流では、熱シミュレーション、高電圧安全設計、防水設計、耐振動試験、車載ECU制御統合などが主要技術領域となっている。近年は軽量化需要を背景に、モジュール一体化設計や小型高出力化が急速に進んでいる。
下流顧客は、自動車OEMおよびTier-1熱管理サプライヤーが中心である。特に中国EVメーカーでは、車両全体の熱効率最適化を目的として、新エネルギー車用ヒーターを含む統合熱管理システム採用が加速している。
新エネルギー車用ヒーター市場を支える成長要因