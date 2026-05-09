【ウブロ】「メットガラ2026」ローレン・ワッサー、ルーク・エヴァンス、ジョー・アルウィン、ジャスティン・ジェファーソンがウブロを着用

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ

2026年5月4日(月) - ニューヨーク州 ニューヨーク：スイスの高級腕時計メーカーのウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、ファッション界最大のイベント、メットガラ2026で、ブランドコンセプトである「アート・オブ・フュージョン」をもたらしました。著名なゲストたちは、ニューヨーク市のメトロポリタン美術館のレッドカーペットで、見るものを魅了するウブロの特別なタイムピースを身につけていました。

モデルでアクティビストのローレン・ワッサーは、2026年のホスト委員会のメンバーとして、プラバル・グルンによるゴールドのドレスに「ビッグ・バン インテグレーテッド キングゴールド パヴェ」42mmを着用し、メットガラデビューしました。ダイヤモンドがパヴェセッティングされたこの時計は、彼女の特別なルックに印象的で彫刻的な輝きを添えました。

Lauren Wasser Photo by: Mike Coppola/Getty ImagesHUBLOT 「ビッグ・バン インテグレーテッド キングゴールド パヴェ」

「ビッグ・バン ウニコ ハイジュエリー」44mmを身につけた、舞台・スクリーン俳優のルーク・エヴァンスは、メットガラのカーペットに華々しく登場しました。この際立ったタイムピースは、総計17.2カラットの334個のダイヤモンドがちりばめられたホワイトゴールド製ケースが特徴です。エヴァンスは、セレブリティスタイリストのクリストファー・ブラウンがスタイリングした、スペイン人メンズウェアデザイナー、アレハンドロ・ゴメス・パロモによる特注の衣装を着用していました。

Luke Evans Photo by: Mike Coppola/Getty ImagesHUBLOT 「ビッグ・バン ウニコ ハイジュエリー」

俳優のジョー・アルウィンは、「クラシック・フュージョン キングゴールド」42mmを着用し、魅惑的で洗練された彼の装いに印象的な仕上げを加えました。その洗練された設計と超薄型プロファイルは、ブランドの精密さに対する熟練と現代的な時計製造技術を示していました。

Joe Alwyn Photo by: Kevin Mazur/Getty ImagesHUBLOT 「クラシック・フュージョン キングゴールド」42mm詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-king-gold-42-mm

NFLで最もダイナミックな才能の一人であるジャスティン・ジェファーソンは、「スピリット オブ ビッグ・バン ハイジュエリー キングゴールド」42mmを腕に、メットガラのカーペットに再び登場しました。ウブロ独自の赤みを帯びた18Kキングゴールドを使用し、丹念に配置されたダイヤモンドが特徴的なこの時計は、どの角度から見ても豪華な輝きを放っていました。

Justin Jefferson Photo by: John Shearer/Getty ImagesHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン ハイジュエリー キングゴールド」

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