トレイダーズ証券株式会社向け「ロイヤリティ顧客向けプレゼント配布ソリューション」 の提供開始に関するお知らせ（株式会社トレードワークス）

株式会社トレードワークス

金融システム開発を中心にAI・セキュリティ・ブロックチェーンなどの先端技術を活用したソリューションを提供する株式会社トレードワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 正勝、以下「当社」）は、トレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区恵比寿4丁目20-3、代表取締役社長：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）に対し、ロイヤリティ顧客向けのプレゼント配布ソリューションの提供を2026年5月8日より開始したことをお知らせいたします。

本ソリューションは、当社が開発・提供するWeb3技術を活用した特典配信システム「toku-chain」をベースとして、トレイダーズ証券のロイヤリティ顧客向けに開発した専用ソリューションです。富裕層・高資産顧客向けに厳選されたギフトを、顧客毎にパーソナライズしてデジタルで配布し、商品の選択・申請から配送手配・状況確認までをプラットフォーム上で一貫して管理できる仕組みを提供いたします。

【 背景：ウェルスマネジメント領域における市場環境と当社の戦略 】

証券業界では、国内株式取引委託手数料のゼロ化を契機として、手数料収益に依存しない新たな収益モデルへの転換が急速に進んでいます。こうした構造変化のなか、資産規模の大きい富裕層・高資産顧客の維持・深耕は、証券会社にとって最重要の経営課題となっており、顧客エンゲージメントの強化と体験価値の提供を軸とした差別化競争が激化しています。

グローバルのウェルスマネジメント市場においても、富裕層顧客向けのパーソナライズドサービスの高度化、金融資産と非金融資産（不動産・コレクタブル・会員特典等）を統合した一括管理ニーズの拡大、ならびにデジタルを活用した顧客接点の高度化が主要トレンドとなっています。

当社グループは、2025年12月期 決算短信において、こうした市場環境の変化を踏まえた成長戦略の柱として、以下の取り組みを掲げております。

・デジタル金融アドバイザリーサービスの展開：国内外の多様なアセット（FX・暗号資産・株式・投資信託）に対し、適切な取引機会をリアルタイムで提供するデジタルアドバイザリーサービスの本格稼働

・富裕層向け金融プラットフォーム事業者との資本業務提携：デジタル会員機能提供（金融・非金融資産の一括管理、付加価値商品Eコマース等）を含む次世代金融サービスの共同開発

・Web3技術を活用した「toku-chain」の多用途展開：NFT・ブロックチェーン技術を活用してウォレット発行・顧客属性の記録/証明・パーソナライズされた様々な付帯サービスを特典NFTとして提供する特典配信システム「toku-chain」を、証券・金融・非金融領域に横断的に展開

本件は、こうした戦略方針の具体的な実装事例として位置付けられます。すなわち、トレイダーズ証券のロイヤリティ顧客（富裕層・高資産顧客）に対し、「toku-chain」を基盤とした顧客毎にパーソナライズされた特別体験・プレゼント配布ソリューションを通じて、金融機関における富裕層向けエンゲージメント施策のデジタル実装を支援するものです。

【 本取り組みの概要 】

当社はこれまで、金融分野におけるシステム開発で培った知見を活かし、ブロックチェーン技術を活用したWeb3型特典配信システム「toku-chain」を展開してまいりました。

このたび提供を開始するソリューションは、「toku-chain」の仕組みを基盤としながら、トレイダーズ証券のサービス運営方針および顧客特性に合わせて構築した、ロイヤリティ顧客向けプレゼント配布ソリューションです。従来の一律的な販促施策にとどまらず、継続利用や取引状況に応じた特典提供を通じて、顧客との継続的な接点強化および提供価値の向上を図るものです。

なお、本ソリューションにおけるプレゼント商品の手配・調達業務については株式会社SoGooが担い、当社は「toku-chain」を基盤としたデジタル配布・申請管理プラットフォームの提供を通じて、施策全体の円滑な運用を支援いたします。

【 本ソリューションの特長 】

「toku-chain」は、ブロックチェーン技術を活用したWeb3型特典配信システムであり、特典提供会社が提供する顧客属性に応じた様々な特典やインセンティブについて、透明性および管理性の高い運用を可能にします。

本件では、トレイダーズ証券のロイヤリティ顧客向け施策に最適化した形で本システムを提供することで、対象顧客に対して特別感のある顧客体験を実現するとともに、金融機関に求められる信頼性や運用性にも配慮したサービス展開を支援してまいります。

また、顧客毎にパーソナライズされたギフトの選択・申請から配送手配・状況確認までをプラットフォーム上でシームレスに管理できることにより、富裕層顧客の利便性向上と施策運営の効率化の両立が期待されます。

【 各社の役割 】

株式会社トレードワークス

・「toku-chain」をベースとしたロイヤリティ顧客向けプレゼント配布ソリューションの企画・開発・提供

・システム運用および今後の機能拡張への対応

・Web3技術を活用した特典配布の仕組みの提供

トレイダーズ証券株式会社

・ロイヤリティ顧客向け施策としての本ソリューション活用

・顧客接点の強化および提供価値向上に向けたサービス展開

・顧客属性や利用状況に応じたプレゼント施策の企画・推進

【 今後の展望 】

当社は、本件を通じて確立した富裕層向けデジタルエンゲージメント施策の実装モデルを、国内証券・銀行・保険各社への横展開の核と位置づけております。国内株式委託手数料のゼロ化が業界全体の収益構造を根本から変える中、富裕層・高資産顧客の獲得・維持は金融機関にとって最重要命題となっており、当社が提供するデジタルエンゲージメントソリューションへの需要は今後急速に拡大するものと見込んでおります。

「toku-chain」を基盤とした顧客特典配布ソリューションにとどまらず、デジタル金融アドバイザリーサービスとの連携により、投資機会の提供から顧客体験の差別化までを一体的に担う「富裕層向けデジタルエンゲージメントプラットフォーム」の構築を目指し、金融機関の次世代顧客戦略を支えるパートナーとしての地位確立を推進してまいります。

<本件に関するお問合せ先>

・プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社トレードワークス 事業部門 加藤 雅也

Mail：ir@tworks.co.jp TEL：03-6230-8900