5月7日、豊明市の「わーくはぴねす農園」で10周年記念コンサートを開催

株式会社エスプール

株式会社エスプールプラス（本社：東京都千代田区、社長執行役員：大橋 王二／以下「当社」）は、2026年5月7日（木）、愛知県豊明市の「わーくはぴねす農園 あいち豊明」にて、開園10周年を記念したクラシックコンサートを開催しました。

当日は、農園で働く障がいのある方やそのご家族、利用企業の人事担当者、地域の福祉関係者など約150名が参加し、日常の就労の場で、バイオリンとピアノによる生演奏を鑑賞しました。

本イベントは、2026年4月に千葉市で開催したコンサートに続く2回目の開催です。当社では、障がいのある方が音楽などの文化に触れる機会の創出を継続的に進めています。

■開園10周年を迎えた「わーくはぴねす農園 あいち豊明」

「わーくはぴねす農園 あいち豊明」は、2016年に豊明市と連携して開園した、障がい者雇用の創出を目的とする企業向け貸し農園です。現在、同農園では約100名の障がいのある方が就労しています。

当社は、障がいのある方が長く安心して働き続けられる環境づくりに取り組んできました。今回のコンサートは、開園10周年を機に、日々働く皆さまやそのご家族、関係者の方々に、音楽を通じた交流と新たな体験の機会を提供することを目的に実施したものです。

■農園に響くクラシック音楽、約150名が生演奏を鑑賞

当日は、一般財団法人100万人のクラシックライブの協力のもと、バイオリンとピアノによるクラシック演奏を実施しました。普段は就労の場である農園に音楽が響き、参加者は生演奏に耳を傾けながら、特別な時間を過ごしました。会場では、地域の福祉事業所による出店も行われ、来場者同士の交流の機会にもなりました。

また、豊明市の小浮正典市長にもご臨席いただきました。小浮市長からは、障がいのある方が長く安心して働き続けられる場として、10年という節目を迎えたことへの祝意が述べられました。

■参加者からは「普段の様子を見ることができ安心した」との声

参加者からは、「知っている曲を生演奏で聴くことができ、楽しかった」といった声が寄せられました。また、ご家族からは、「職場を見学する機会はなかなかないため、普段の様子を見ることができ、安心した」との声も聞かれました。

■障がいのある方の働く選択肢と体験機会の拡大へ

当社は今後も、「わーくはぴねす農園」の運営を通じて、障がいのある方の働く選択肢を広げるとともに、長期就労を支える環境づくりに取り組んでまいります。

また、働く障がいのある方の新たな興味や関心につながる機会を提供し、ウェルビーイングの向上に貢献してまいります。

▼開催概要

開催日：2026年5月7日（木）

主催：株式会社エスプールプラス

協力：一般財団法人100万人のクラシックライブ

場所：わーくはぴねす農園 あいち豊明(https://maps.app.goo.gl/e9MDJF1JAg9SY2qq9)（愛知県豊明市沓掛町勅使1-24）

▼会社概要

商号 ： 株式会社エスプールプラス

所在 ： 東京都千代田区外神田３-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

責任者： 社長執行役員 大橋 王二

問合せ：https://plus.spool.co.jp/contact/

HP：https://plus.spool.co.jp