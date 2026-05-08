【台湾AIサーバー市場】わずか10年で2兆元（約10兆円）市場へ急成長！世界のデジタルインフラを支える台湾サプライチェーンの最前線を徹底解剖

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾に拠点を置く日系企業向けコンサルティングファーム、ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、 代表取締役：吉本康志）のワイズリサーチは、2026年5月8日より【台湾産業戦略】特集を公開しました。

10年間で市場規模100倍へ～２兆元市場に飛躍する 「台湾AIサーバー産業」

https://www.ys-consulting.com.tw/research/128315.html

世界的な生成AIブームを背景に、世界のデジタルインフラを物理的に支える台湾のサーバー産業が未曾有の成長期を迎えている。弊社『ワイズ機械業界ジャーナル』では、生成AIの波が本格化し始めた2024年より、いち早く台湾のAIサーバー市場とサプライチェーンの動向を定点観測してきた。本連載では、蓄積された最新の業界データに基づき、台湾サーバー産業の圧倒的な強みとサプライチェーンの最前線、そして日本の機械・製造業界への波及効果を3回にわたって徹底解剖する。

100億元未満から２兆元市場へ

2010年時点での市場規模はわずか64億台湾元（約180億円）に過ぎず、2015年時点でも172億元（約650億円）と、決して国の屋台骨を支えるほどの巨大産業ではなかった。しかし、2020年に大きな転換点が訪れる。世界的なデーターセンター用サーバーの需要拡大に加え、米中貿易摩擦などの地政学リスクを背景とした「台湾への生産回帰」が急速に進んだことで、市場は一気に1405億元（約5000億円）へと急拡大を遂げた。そして現在、生成AIの爆発的な普及によるAIサーバーの需要増と、台湾国内におけるサプライチェーンの完備が強力な推進力となり、2025年の市場規模は前年からさらに飛躍し、1兆7108億元（約8兆5000億円）に達した。

わずか10年間で200億元にも満たなかった市場が1.7兆元規模へと急拡大を遂げ、さらに2026年には2兆元（約10兆円）の大台を突破する見通しであり、今や台湾経済を牽引する最重要の基幹産業としての地位を不動のものとしている。

▲台湾経済部統計データ、ワイズリサーチ作成

先端チップメーカーとの強固な結びつき

この２兆元市場への躍進を力強く牽引しているのが、Google、AWS（Amazon Web Services）、Microsoft、Metaといった世界を代表する米国の巨大IT企業である。彼らが自社の巨大データセンターに導入するサーバーの大部分は、台湾企業によって設計・製造・供給されている。世界のデータ通信やクラウドサービスの裏側には、常に台湾の製造技術が存在していると言っても過言ではない。

要求水準が極めて厳しい米ビッグテックが揃って台湾企業を選ぶ最大の理由は、NvidiaやAMDといった最先端チップメーカーと台湾企業が構築している「強固で密接な連携体制」にある。

台湾のサーバーメーカーは、新しいAIチップの開発段階からエコシステムの一員として深く参画している。これにより、最新のGPUやCPUを搭載したサーバーを「世界で最も早く設計し、即座に量産化・出荷できる体制」を整えているのだ。この圧倒的なスピード感、そして製造現場における高度な技術的擦り合わせ能力こそが、他国の追随を許さない台湾サーバー産業の絶対的な競争優位性となっている。

台湾ODM各社の「AIシフト」と消費者向けデバイスからの脱却

市場の構造変化に伴い、台湾の主要ODM（受託製造）企業は、利益率の低い従来の消費者向け電子製品からAIサーバー事業へとリソースを大きくシフトさせている。

緯創資通（ウィストロン）は2023年10月、インドでのiPhone組み立て工場をタタ・グループへ1億2500万米ドル（約38億9000万台湾元）で売却し、エヌビディアのHGX基板供給などAIサーバー事業への集中を鮮明にした。

また、鴻海精密工業（ホンハイ）も、2025年第3四半期のクラウドネットワーク製品の売上構成比が42％に達し、iPhoneなどの消費者向けスマート製品を初めて逆転するなど、AIインフラ企業としての色彩を強めている。広達電脳（クアンタ）も2024年にはサーバー売上高の50％以上をAIサーバーが占めると予測しており、業界全体のビジネスモデルが大きく塗り替えられている。

※※※執筆者紹介※※※

ワイズリサーチ マネージャー

段婉婷（ダン・エンテイ）

持ち前の明るく頼れる性格で社内外で前向きなリーダーシップに定評がある。業界・マーケット調査、消費者調査の豊富な経験を有する他、社員研修の講師としても活躍中。ISO27001審査員資格を保有し、クライアントの情報セキュリティ課題もサポート可能。

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TEL：+886-2-2381-9711（日本時間１０：００～１９：００）



【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売