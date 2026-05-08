「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」6月号 vol.257 を2026年5月4日（月）に発行いたしました。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

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2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。 毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。 表紙には『刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ―最凶死刑囚編―』より主人公・範馬刃牙役を演じる佐藤祐吾、「八神純子シンフォニックコンサート Season of Songs and Strings～翠緑」を控える歌手・八神純子が登場！ 他にもミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』より井上芳雄 & 三浦宏規 & 土居裕子、ロングラン上演中の『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』より構成・演出を務めた植木豪、脚本の亀田真二郎など、20本を超えるインタビューを掲載。 ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。 ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

今月のPICK UPインタビュー

○佐藤祐吾 『刃牙 THE GRAPPLER STAGE2 ―最凶死刑囚編―』 ○霧矢大夢 ミュージカル『レベッカ』 ○井上芳雄 & 三浦宏規 & 土居裕子 ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』

○マギー & 柄本時生 & 高梨 臨 KERA CROSS 第7弾『シャープさんフラットさん』

○三浦透子 『プライマ・フェイシィ ―私の声を聞いて―』 ○植木 豪 & 亀田真二郎 『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』

○木村多江 紀伊國屋書店創業100周年記念公演『わたしの書、頁を図る』

○串田和美 & ノゾエ征爾 & 串田十二夜 フライングシアター自由劇場 第7回公演 バーレスク音楽劇『豪華客船タイクツニック号沈没』

○高橋克実 こまつ座 第158回公演『花よりタンゴ』 ○葉山侑樹 & 土屋神葉 & SANTA 東野圭吾シアターVol.2 舞台『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

○紫吹 淳 & 伊原剛志 & 岡粼育之介 オフ・ブロードウェイ ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』

○宮下貴浩 宮下貴浩×私オム プロデュース 第11回公演 舞台『偽たモノ』

○本西彩希帆 & 星守紗凪 『リトルアーモリー THE STAGE ～銃声は、遠雷に重なる～』 ○京山陽春 & 砂川脩弥 舞台『鬼神の影法師 -相縁輪廻篇-』

○秋田莉杏 & 菅原茉椰 舞台『紅哭 -KURENAI-』 ○室 将也 & 麻央侑希 & 岡本悠紀 ミュージカル『complex』 ○矢島弘一 & 内谷正文 & お宮の松 & 春木 生 & 福田ユミ & 西野優希 東京マハロ 20周年記念公演『可もなく不可もない戦争』 ○内堀克利 & 和泉元彌 10・Quatre extra battle『BLACK TOURNAMENT ～fifth element ～』

○coba 『cobaアコースティック・アンサンブル Renaissance（ルネッサンス）』 ○八神純子 八神純子シンフォニックコンサート『Season of Songs and Strings ～翠緑』 ○西島数博 & 藤間直三 & 岩切響一 『幻奏演舞』 ○刑部星矢 & 渡辺栞菜 & 寺尾はづき NBA バレエ団『HIBARI』

○坂爪智来 & 𡈽屋文太 牧阿佐美バレヱ団『リーズの結婚（全幕）～ラ・フィーユ・マル・ガルデ～』

○金森 穣 Noism0＋Noism1『私は海をだきしめていたい』 ／ 改訂版『春の祭典』

シアター情報誌「カンフェティ」について

シアター情報誌「カンフェティ」

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞ ▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜 ▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション ▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー ▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など 合計1,500ヵ所超 設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php） ▼バックナンバーはこちら https://service.confetti-web.com/freepaper/viewer/confetti_ichiran.php ＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞ ▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行 ▪発行部数：5万部／2ヵ月 ▪形態：両A面、A5・16ページフルカラー ▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など ▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。 所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地 代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか) 設立年：2004年2月20日 資本金：3千万円 主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行 チケット販売サイト「カンフェティ」の運営 その他興行支援、イベント主催者のサポート業務 旅行業 ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営 URL：https://longrun.biz/