PCデスクに植物を「浮かせて飾れる」プランタースタンドが発売。植物育成ライトが固定できる3段棚

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILABR（ビビラボ）」は2026年4月、観葉植物との暮らしを快適にサポートする【ビビプランツ】シリーズから、デスク周りに癒しの要素をプラスするクランプ固定式の植物棚「デスクプランタースタンド LPA-C230」を発売いたします。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpac230ご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.to/48ZMOEx

PCデスク環境のレイアウトを極めていくと、最後に行き着く「緑（植物）」の存在。長時間のテレワークや趣味のゲームのため、毎日PCと向き合うデジタル戦士達にとって、眼精疲労やストレスの緩和に役立つ緑は、デスク周りにぜひ取り入れたいアイテムのひとつです。最近流行しているアガベや塊根植物などの鉢をひとつ置くだけでも、おしゃれで洗練された印象のデスクへとアップデートが叶います。

しかしいざ植物を置こうにも、デスクの上はガジェットですでにいっぱい。マウスを鉢にぶつけて、キーボードの上に土をぶちまけてしまう！なんて大惨事に繋がりかねません。また、植物を枯らさず健やかに育てるには、蒸れ対策や日照の確保などの整備も重要です。そこで今回ビビプランツが手掛けたのは、机上の作業面積を圧迫せず、さらに緑の成長に最適な条件まで満たすことができる"デスク専用の植物棚"。

クランプ式でデスク天板へ簡単に固定でき、鉢を「浮かせて」飾ることが可能です。市販のクリップ式植物ライトも設置でき、室内育成における光量不足をカバー。PCガジェット類ともよく馴染むマットブラックでデスク全体に美しい統一感をもたらしつつ、癒しの「小さな空中庭園」を増設することができます。

◆製品特長

デスク専用植物棚

縦の空間を有効活用した、省スペースに設置できる「浮かせて飾れる」プランタースタンド。卓上は広々としたまま、癒しのグリーンをデスク周りに配することが叶います。付属する3枚の棚板は向き・高さをお好みで設定でき、レイアウト自由自在。どんなデスクにもよく馴染むシンプルなデザインなのもうれしいポイントです。

市販の育成ライトを固定可能

支柱の長さを69cm→102cmへカスタムできる、延長用ポールが付属。市販のクリップ式育成ライトを固定して、最適な距離から植物へ光を当てることが可能です。室内育成で課題となる日照不足をスマートに解決し、植物がいきいきと成長していく姿を間近で楽しむことができます。

※延長用ポールには棚板の取り付け不可

通気性に優れるスリット棚板

好きな高さ・向きで取り付けられる棚板が3枚付属。鉢底の湿気を効率よく逃すスリット入りで、根腐れの原因となる蒸れを防止します。植物にとって最適な育成条件を備えた設計で、ビザールプランツ初心者も安心して観葉植物ライフをはじめることが可能です。

安定感◎なダブルクランプ

天板厚：1.5～4.5cmのデスクに対応。接地面積は最小ながら、2つのクランプでがっちりと固定して、長い支柱でもぐらつきがでにくい仕様にこだわりました。

小物収納としても

植物の鉢以外にも、ゲームコントローラーやイヤフォン、ブルーライトメガネなど、デスク周りに置いておきたいアイテムを設置する小棚としても活用可能。デスク上で邪魔になる小物類をサクッと収納して、いつでもサッと手が届く場所へスマートに配備しておくことができます。

◆製品概要

棚の縁には約1cmの縁をつけ、鉢の落下防止対策も◎。棚の裏面には補強バーを配し、たわみを防止。総耐荷重6kg、各棚2kgまでに対応。

【製品名】デスクプランタースタンド LPA-C230

【サイズ】幅23×奥行き21×高さ102cm ※クランプ部は含まない

【耐荷重】総耐荷重 6kg（各棚 2kg）

【価 格】オープン価格（参考税込：10,400円）

【ＵＲＬ】https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpac230

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆ブランド概要

ビビラボの【ビビプランツ】シリーズでは、ビザールプランツ（珍奇植物）を育てる・飾ることに特化したアイテムを多数展開しています。商品ラインナップ一覧は、ブランド公式サイトよりご確認ください。

BIBILAB公式サイト（ビビプランツ） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/

BIBILAB(R)（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

■公式X（＠BIBILAB_JP） https://x.com/BIBILAB_JP

■公式Instagram（＠bibilab_plants） https://www.instagram.com/bibilab_plants/

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